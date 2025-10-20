Kim Kardashian lại làm lố

Ngôi sao truyền hình thực tế khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện tại Gala Bảo tàng Điện ảnh với trang phục Maison Margiela cùng chiếc mặt nạ che toàn bộ gương mặt.

Tuần qua, Kim Kardashian xuất hiện tại Gala Bảo tàng Điện ảnh (Academy Museum Gala 2025) cùng dàn sao Hollywood, thu hút sự chú ý với diện mạo khác biệt.

Người đồng sáng lập thương hiệu Skims diện chiếc váy corset cúp ngực màu nude của nhà mốt Maison Margiela, kết hợp cape buông dài nối liền với phần gấu váy. Điểm gây chú ý nhất là chiếc mặt nạ cùng tông, che kín toàn bộ gương mặt, khiến cô trông như hóa trang cho lễ hội Halloween.

Trước khi dự sự kiện, Kim Kardashian xuất hiện trong video hậu trường trên tài khoản Instagram của chuyên gia trang điểm Mario Dedivanovic. Trong clip, cô đùa: “Mario, tôi ổn chứ? Lớp trang điểm ổn chứ?”.

Dedivanovic đáp lại: “Hoàn hảo, lớp makeup tuyệt lắm”. Kardashian tiếp lời một cách hài hước: “Tốt rồi, công sức cả buổi của mọi người đấy”.

Tấm mặt nạ giúp Kim Kardashian thu hút sự chú ý. Ảnh: @kimkardashian.

Tuy nhiên, tạo hình của ngôi sao 44 tuổi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội X (Twitter). Phần lớn cho rằng Kim cố gắng gây chú ý, tiếp tục dùng chiêu trò để thu hút sự quan tâm.

Ở chiều ngược lại, một số lại đánh giá tạo hình của Kim tương đối độc đáo, để lại dấu ấn riêng. Khi che kín toàn bộ khuôn mặt, ngôi sao truyền hình thực tế hướng sự chú ý vào vòng cổ đính đá quý, kim cương lấp lánh.

Đây không phải lần đầu Kim Kardashian che kín mặt khi tham dự sự kiện. Tại sự kiện thời trang danh giá Met Gala 2021, cô từng mặc trang phục đen toàn thân của Balenciaga, gồm mặt nạ, áo phông dáng dài, bodysuit, găng tay và legging tích hợp giày cao gót.

Outfit này gợi nhớ đến phong cách của rapper Ye (nghệ danh cũ là Kanye West). Khi đó, tạo hình che mặt của Kim nhanh chóng gây bàn tán, thậm chí bị cho là bắt chước chồng cũ.

Trong cùng năm, Kim Kardashian cũng xuất hiện trên những con đường New York (Mỹ) với set trang phục da che kín mặt theo phong cách bondage. Cô cột tóc đuôi ngựa, đeo mặt nạ chất liệu da, bổ sung khoá kim loại, bị nhận xét là lố bịch khi ra phố.

Ye từng nhiều lần xuất hiện trước công chúng với tấm mặt nạ che kín mặt. Nhiều tín đồ thời trang đặt nghi vấn về khả năng quan sát và nói chuyện của anh với sự lựa chọn trang phục, phụ kiện kỳ quặc này.

Tuy nhiên, sự hưởng ứng của nhiều ngôi sao sau đó phần nào chứng minh sức hút của trào lưu che mặt. Những chiếc mặt nạ trở thành phụ kiện thời trang, giúp tổng thể tạo hình trở nên bí ẩn, cuốn hút hơn.

Sau khi được Ye và Kim Kardashian nhiệt tình lăng xê, xu hướng này có khả năng trở nên thịnh hành trong tương lai, phù hợp với các tín đồ thời trang yêu thích phong cách độc đáo, lạ mắt.