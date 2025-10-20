Hàn Hằng khoe lưng trần quyến rũ

|
#1. Quỳnh Anh Shyn - 8/10 điểm: Tham dự show nội y lớn nhất hành tinh của Victoria’s Secret, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với lựa chọn trang phục, kiểu tóc và makeup look nổi bật. Fashionista xây dựng tạo hình nữ thần quyến rũ, chọn bộ cánh tông nude, đính chi tiết kim loại của nhà thiết kế Đỗ Long. Chiếc áo ngực kết hợp với chân váy xẻ cao giúp người mặc khoe toàn bộ lợi thế hình thể. Quỳnh Anh Shyn thực hiện kiểu tóc cornrow cá tính, phù hợp với phong cách cá nhân khi tham dự buổi trình diễn này. Layout makeup đơn giản, nhấn vào màu mắt lấp lánh, là sự lựa chọn lý tưởng cho tạo hình trên. Ảnh: @quynhanhshyn_.
#2. Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - 7,5/10 điểm: Lọ Lem ghi điểm với hình ảnh nàng thơ trong sáng trong tuần qua. Con gái Quyền Linh diện chiếc váy không tay dáng dài màu hồng cánh sen, bổ sung chiếc túi và đôi dép cói. Cô thực hiện layout makeup tông hồng, phù hợp với trang phục và kiểu tóc xoăn sóng lãng mạn, quyến rũ. Chiếc nón lá trở thành món phụ kiện lý tưởng cho tạo hình nàng thơ vừa truyền thống vừa hiện đại này. Vẻ đẹp trong trẻo của Lọ Lem được đánh giá là đặc biệt phù hợp với hình ảnh nàng thơ. Ảnh: @linnhhh.m.
#3. Hàn Hằng - 7/10 điểm: Hàn Hằng cũng thu hút sự chú ý trong tuần này nhờ trang phục khoe dáng thon gọn sau thời gian ngắn sinh con. KOL diện chiếc váy đen dáng ôm, khoe toàn bộ tấm lưng ong quyến rũ. Chi tiết cổ đổ cũng giúp người mặc phô diễn vòng một lấp ló sexy. Hình thể lý tưởng của bà mẹ một con được tôn vinh triệt để trong thiết kế trên. Diện váy đen đơn giản, người mặc bổ sung trang sức vàng, bao gồm dây chuyền và vòng tay. Cô thực hiện kiểu tóc xoăn sóng bồng bềnh, quyến rũ quen thuộc, ghi điểm với tạo hình gợi cảm. Ảnh: @han.hang.
#4. Ngọc Thanh Tâm - 6/10 điểm: Ngọc Thanh Tâm xây dựng tạo hình công chúa khi tham dự một lễ trao giải trong tuần qua. Diễn viên chọn chiếc váy cúp ngực dáng ngắn đính kết cầu kỳ. Đáng tiếc, phom dáng phồng với độ dài lỡ cỡ khiến người mặc trở nên thấp hơn thực tế. Đây không phải lần đầu Ngọc Thanh Tâm gây thất vọng với trang phục nuốt dáng. Cô cũng mắc lỗi tham chi tiết khi bổ sung cả phần cape và chiếc ruy băng khổng lồ phía sau, khiến tổng thể trở nên rườm rà, rối mắt. Ảnh: @ngocthanhtam_n.
#5. Nguyễn Lâm Thảo Tâm - 5/10 điểm: Nguyễn Lâm Thảo Tâm mất điểm khi diện trang phục theo phong cách punk. Diễn viên Mắt biếc kết hợp nhiều item đặc trưng của lối ăn mặc này như áo lưới, áo khoác denim, quần jeans hay vớ da chân rách. Xây dựng hình ảnh nổi loạn, cá tính, song Thảo Tâm chưa thành công trong khâu layering (xếp lớp trang phục). Cô tạo ra một tổng thể rối mắt, lộn xộn, thừa chi tiết nhưng thiếu điểm nhấn. Nhìn chung, Thảo Tâm khó ghi điểm với loạt lựa chọn này. Ảnh: @mia.soya.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
