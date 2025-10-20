Hàn Hằng khoe lưng trần quyến rũ

#1. Quỳnh Anh Shyn - 8/10 điểm: Tham dự show nội y lớn nhất hành tinh của Victoria’s Secret, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với lựa chọn trang phục, kiểu tóc và makeup look nổi bật. Fashionista xây dựng tạo hình nữ thần quyến rũ, chọn bộ cánh tông nude, đính chi tiết kim loại của nhà thiết kế Đỗ Long. Chiếc áo ngực kết hợp với chân váy xẻ cao giúp người mặc khoe toàn bộ lợi thế hình thể. Quỳnh Anh Shyn thực hiện kiểu tóc cornrow cá tính, phù hợp với phong cách cá nhân khi tham dự buổi trình diễn này. Layout makeup đơn giản, nhấn vào màu mắt lấp lánh, là sự lựa chọn lý tưởng cho tạo hình trên. Ảnh: @quynhanhshyn_.