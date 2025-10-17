3 thiên thần nội y Victoria's Secret gây chú ý

|
Bên cạnh những bộ cánh lấp lánh, đính lông vũ, các thiên thần cũng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu tại buổi trình diễn nội y lớn nhất hành tinh Victoria’s Secret Fashion Show. Năm nay, Barbara Palvin, Quenlin Blackwell hay Jasmine Tookes là những gương mặt được nhắc đến nhiều sau đêm thời trang. Trong khi Barbara Palvin vẫn tỏa sáng với ngón chân gãy, “thánh meme” Quenlin Blackwell lần đầu bước trên sàn diễn nội y, Jasmine Tookes lại mở màn với bụng bầu lớn, thể hiện niềm hạnh phúc với thiên chức làm mẹ. Ảnh: X.
Barbara Palvin được đánh giá là một trong những thiên thần thu hút nhất tại show nội y lớn nhất thế giới năm nay. Vẻ đẹp của cô được đánh giá là “siêu thực”, dễ dàng tỏa sáng giữa dàn người mẫu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Palvin sải bước trên sàn diễn với một ngón chân bị gãy. Đằng sau nụ cười rạng rỡ, những bước chân tự tin là sức mạnh và sự chuyên nghiệp, theo The Economic Times. Ảnh: X.
Dylan Sprouse, chồng Barbara Palvin, đã chia sẻ thông tin về chấn thương của vợ với People trước buổi trình diễn. Anh thể hiện niềm tự hào và ngưỡng mộ đối với tinh thần làm việc, thái độ lao động chuyên nghiệp của cô. Trên trang cá nhân Instagram, anh gửi những lời ngọt ngào đến nửa kia: “Rất tự hào về thiên thần của anh tối nay, về những nỗ lực em bỏ ra, sự chăm chỉ của em và cả việc em bị gãy chân nữa. Chồng của em rất tự hào. Em là người làm việc chăm chỉ nhất mà anh biết. Chúc mừng em có một buổi diễn tuyệt vời”. Ảnh: X.
Barbara Palvin lần đầu sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show vào năm 2012, chính thức trở thành thiên thần vào năm 2019. Cô sở hữu khuôn mặt ấn tượng và hình thể nóng bỏng, nhanh chóng gây chú ý với công chúng. Ảnh: X.
Quenlin Blackwell là gương mặt tiếp theo thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng trong show nội y của Victoria’s Secret năm nay. Cô không phải người mẫu chuyên nghiệp, bắt đầu từ công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Blackwell nổi tiếng với chiếc meme (hình ảnh chế với mục đích giải trí, châm biếm) hét to. Sự hài hước giúp cô trở nên nổi tiếng trên Internet, thu hút số lượng người theo dõi lớn. Ảnh: @quenblackwell.
Gần đây, cô chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, tham dự nhiều buổi trình diễn, chiến dịch quảng cáo của các nhà mốt danh tiếng. Đây là lần đầu tiên Blackwell sải bước trên sàn diễn với vai trò người mẫu nội y. Trên trang cá nhân, cô thể hiện niềm hạnh phúc thông qua dòng trạng thái: “Tôi là thiên thần của Victoria’s Secret. Đó là giấc mơ thành hiện thực. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi hiện thực hóa mơ ước. Tôi cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ trên con đường này”. Ảnh: @quenblackwell.
Sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2025 cũng chào đón sự trở lại của siêu mẫu Jasmine Tookes. Đáng chú ý, cô táo bạo khoe bụng bầu trên sàn catwalk. Jasmine Tookes diện nội y tông nâu, đồng màu với làn da, khoác chiếc váy tua rua, lấp lánh ra phía ngoài. Đôi cánh thiên thần phía sau giúp siêu mẫu thêm phần nổi bật. Thần thái cuốn hút và nụ cười rạng rỡ của mẹ bầu thu hút ánh sáng spotlight. Ảnh: TheStewartofNY.
Màn mở màn của Jasmine Tookes cho thấy nỗ lực từ phía Victoria’s Secret trong việc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ trong mọi giai đoạn cuộc đời, bao gồm cả lúc mang thai và sinh nở. Jasmine Tookes mang thai đứa con thứ 2 với chồng là doanh nhân Juan David Borrero - Giám đốc điều hành Snapchat. Cô bắt đầu sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show từ năm 2012, chính thức trở thành thiên thần vào năm 2015, phát triển tên tuổi từ show nội y lớn nhất hành tinh. Ảnh: Reuters.
