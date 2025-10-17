3 thiên thần nội y Victoria's Secret gây chú ý

Dylan Sprouse, chồng Barbara Palvin, đã chia sẻ thông tin về chấn thương của vợ với People trước buổi trình diễn. Anh thể hiện niềm tự hào và ngưỡng mộ đối với tinh thần làm việc, thái độ lao động chuyên nghiệp của cô. Trên trang cá nhân Instagram, anh gửi những lời ngọt ngào đến nửa kia: “Rất tự hào về thiên thần của anh tối nay, về những nỗ lực em bỏ ra, sự chăm chỉ của em và cả việc em bị gãy chân nữa. Chồng của em rất tự hào. Em là người làm việc chăm chỉ nhất mà anh biết. Chúc mừng em có một buổi diễn tuyệt vời”. Ảnh: X.