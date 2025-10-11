Một 'thiên thần nội y' chưa từng thấy

Ngôi sao bóng rổ Angel Reese xác nhận sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Cô là VĐV chuyên nghiệp đầu tiên trở thành người mẫu của thương hiệu nội y này.

Ngày 9/10, nữ cầu thủ bóng rổ Angel Reese (23 tuổi) chính thức đăng tải thông báo xác nhận trình diễn trong “show nội y lớn nhất hành tinh” Victoria’s Secret năm nay. Cô chia sẻ loạt ảnh cùng dòng chú thích thể hiện sự háo hức trên tài khoản Instagram.

“Bước vào giấc mơ. Cuối cùng, tôi cũng có đôi cánh của riêng mình. Tôi sẽ sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret 2025 lần đầu tiên. Điều đó như là định mệnh vậy. Cánh sẵn sàng, giày cao gót cũng sẵn sàng. Hẹn gặp lại trên sàn runway”, nữ VĐV viết.

Trong bộ hình quảng bá cho thương hiệu, Reese diện nội y ren đen, khoác đôi cánh lông trắng phía sau. Đây vốn là biểu tượng quen thuộc của các thiên thần Victoria’s Secret.

Ở một số khung hình khác, cô khoác thêm áo choàng lụa kẻ hồng - trắng đặc trưng của hãng. Bộ hình thu về gần 400.000 lượt thích trên mạng xã hội.

Angel Reese thực hiện buổi photoshoot trước thềm Victoria’s Secret Fashion Show 2025, thể hiện niềm háo hức khi lần đầu đeo đôi cánh thiên thần. Ảnh: @angelreese5.

Với thông báo này, Angel Reese và Victoria’s Secret cùng tạo nên cột mốc mới trong lĩnh vực thời trang. Cô trở thành vận động viên chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn của thương hiệu.

Reese hiện là cầu thủ của đội Chicago Sky thuộc giải bóng rổ nhà nghề nữ Mỹ (WNBA). Theo thông cáo báo chí từ Victoria’s Secret, thể lực phi thường, tầm ảnh hưởng của Reese trong thể thao, thời trang và văn hoá thể hiện trọn vẹn tinh thần mạnh mẽ và táo bạo của Victoria’s Secret Fashion Show.

Năm ngoái, Reese tham dự chương trình với tư cách khách mời. Năm nay, cô sẽ trở lại trong vai trò người mẫu sải bước trên sàn catwalk.

Chia sẻ với People, vận động viên này thể hiện niềm hạnh phúc, gọi đây là “khoảnh khắc phi thực”. “Chỉ mới năm ngoái, tôi còn ngồi dưới hàng ghế khán giả, mơ được bước lên sàn diễn ấy trong lúc chiêm ngưỡng những người phụ nữ mạnh mẽ và truyền cảm hứng. Giờ tôi trở lại với tư cách một thiên thần. Đây sẽ là đêm tôi không bao giờ quên”, cô nói.

Reese cho biết mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ trên khắp thế giới về việc thống trị lĩnh vực của mình, đồng thời thực hiện các giấc mơ khác. Đối với cô, giấc mơ đó là sải bước trên sàn diễn thời trang và giải trí mang tính biểu tượng.

Ra mắt từ năm 1995, Victoria’s Secret Fashion Show từng là sự kiện thời trang được mong chờ nhất thế giới. Tuy nhiên, sau nhiều tranh cãi và chỉ trích, show nội y bị tạm dừng sau đêm diễn năm 2018.

Giám đốc tiếp thị Ed Razek phải từ chức sau ồn ào từ chối tuyển dụng người mẫu ngoại cỡ và người chuyển giới. Vào năm 2020, New York Times tiến hành tổ chức một cuộc điều tra, phát hiện ra môi trường làm việc phân biệt giới tính, tuổi tác và coi thường phụ nữ tại Victoria’s Secret.

CEO cũ của thương hiệu Leslie Wexner cũng gặp phải những bê bối liên quan đến đời sống cá nhân. L Brands, công ty mẹ của Victoria’s Secret, lập tức bán 55% cổ phần cho doanh nghiệp tư nhân Sycamore Brands.

Sau 6 năm gián đoạn, chương trình trở lại vào năm 2024 dưới định hướng của ban lãnh đạo mới, hướng tới tinh thần tôn vinh sự đa dạng về hình thể, màu da và độ tuổi của người mẫu.

Giám đốc tiếp thị Sarah Sylvester và Giám đốc thiết kế và sáng tạo Janie Schaffer cho biết công chúng hoàn toàn có thể mong chờ vào những thay đổi lớn. Thay đổi đáng chú ý nhất là tất cả thiết kế trên sàn catwalk đều được mở bán sau đó, không chỉ là sản phẩm trình diễn.

Năm nay, show nội y Victoria’s Secret Fashion Show tiếp tục diễn ra trong sự mong đợi của công chúng.