'Công chúa Samsung' gợi cảm

Annie Moon gây chú ý với loạt tạo hình vừa sexy vừa cá tính tại các tuần lễ thời trang quốc tế, phần nào cho thấy mong muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

Annie Moon diện sexy tại show thời trang Versace. Ảnh: @anniesymoon.

Annie Moon (tên thật là Moon Seo Yoon, sinh năm 2002) vừa gây chú ý khi tham dự Tuần lễ thời trang Milan (Italy) và Paris (Pháp). Nữ thần tượng K-pop thuộc nhóm nhạc ALLDAY Project, được biết đến với biệt danh “công chúa Samsung”. Cô là cháu gái của gia tộc tài phiệt Samsung, đồng thời là cháu ngoại bà Lee Myung Hee - Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae.

Trong mùa mốt Xuân/Hè 2026, Annie Moon xuất hiện trên hàng ghế các show thời trang Versace, Saint Laurent, Balmain và Rick Owens. Cô gây ấn tượng với thần thái và sự lựa chọn trang phục nổi bật giữa dàn ngôi sao quốc tế.

Tại buổi trình diễn bộ sưu tập mới của Versace, “công chúa Samsung” diện chiếc áo quây ngang ngực sexy, để lộ da thịt lấp ló. Cô kết hợp thiết kế này với chiếc quần da đen bóng, bổ sung áo khoác tông nâu để che chắn, tránh tạo ra tình huống nhạy cảm, hớ hênh khi xuất hiện trước công chúng.

Annie Moon tại show thời trang của Balmain và Rick Owens. Ảnh: @anniesymoon.

Đến show thời trang của Saint Laurent, Annie Moon lại theo mốt váy ngủ, diện chiếc đầm lụa, bổ sung đường diềm ren. Cô khoác áo da dáng rộng, xỏ chân vào đôi boots cao cổ, gia tăng sự cá tính cho tổng thể. Annie Moon xách túi hoạ tiết quả trám, đính logo YSL đặc trưng và sử dụng trang sức vàng, bản lớn cho outfit này.

Một tạo hình nổi bật khác xuất hiện ở buổi trình diễn của Balmain. Thần tượng K-pop sinh năm 2002 mặc váy sequin, bổ sung cổ sơ mi. Với thiết kế này, cô thực hiện kiểu tóc cột nửa đầu vuốt ngược cá tính. Bông tai vàng hình ổ khóa trở thành điểm nhấn nổi bật, cho thấy sự chỉn chu trong từng chi tiết của người mặc.

Tại show thời trang của Rick Owens, Annie Moon lại xuất hiện với tạo hình cá tính hơn, phù hợp với tinh thần của nhà mốt. Cụ thể, cô diện chiếc váy bất đối xứng, khoác blazer độn vai, hoàn thiện set trang phục với đôi boots da nhăn, ghi điểm với outfit đơn giản nhưng ấn tượng này.

Không chỉ gây ấn tượng với trang phục, “công chúa Samsung” còn thu hút bởi thần thái sắc lạnh. Nhiều ý kiến cho rằng cô có nét mặt giống với bà ngoại Lee Myung Hee.

Với sự xuất hiện liên tục tại các buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của các nhà mốt danh tiếng, Annie Moon dường như cho thấy mong muốn tiến vào lĩnh vực thời trang. Đây cũng là hướng đi phổ biến của các idol K-pop.

Trong mùa mốt này, các thành viên BlackPink cũng gây xôn xao tại các tuần lễ thời trang quốc tế, chứng minh vai trò đại sứ loạt thương hiệu hàng đầu. Đây có lẽ cũng là định hướng của Annie Moon trong tương lai.