Huyền Baby nóng bỏng với bikini

#1. Quỳnh Anh Shyn - 8,5/10 điểm: Fashionista Quỳnh Anh Shyn vốn là gương mặt quen thuộc của các tuần lễ thời trang quốc tế. Trong mùa mốt Xuân/Hè 2026, cô xuất hiện tại Paris (Pháp), tham dự show của Rick Owens hôm 3/10. Đáng chú ý, phong cách độc đáo, táo bạo của cô cũng có nhiều điểm chung với tinh thần sáng tạo của thương hiệu. Tại sự kiện, Quỳnh Anh Shyn diện nguyên cây trang phục trắng, bao gồm áo khoác lông cao cổ, dáng ngắn và chân váy len bó sát cut-out 2 bên. Ảnh: @quynhanhshyn_.