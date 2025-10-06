Huyền Baby nóng bỏng với bikini

|
#1. Quỳnh Anh Shyn - 8,5/10 điểm: Fashionista Quỳnh Anh Shyn vốn là gương mặt quen thuộc của các tuần lễ thời trang quốc tế. Trong mùa mốt Xuân/Hè 2026, cô xuất hiện tại Paris (Pháp), tham dự show của Rick Owens hôm 3/10. Đáng chú ý, phong cách độc đáo, táo bạo của cô cũng có nhiều điểm chung với tinh thần sáng tạo của thương hiệu. Tại sự kiện, Quỳnh Anh Shyn diện nguyên cây trang phục trắng, bao gồm áo khoác lông cao cổ, dáng ngắn và chân váy len bó sát cut-out 2 bên. Ảnh: @quynhanhshyn_.
Tín đồ thời trang này cũng đội tóc giả bạch kim, chọn layout trang điểm trắng muốt, với điểm nhấn nằm ở màu mắt cam ma mị. Hình ảnh bí ẩn của Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng nhận về những lời khen ngợi từ giới mộ điệu. Cô tiếp tục chứng minh phong độ khi xuất hiện tại “sân chơi” thời trang lớn. Ảnh: @quynhanhshyn_.
#2. Thanh Thanh Huyền - 8/10 điểm: MC Thanh Thanh Huyền ghi điểm với trang phục đón Trung thu nổi bật. Trên bối cảnh đường phố, cô diện trang phục truyền thống của thương hiệu Thủy Design House, bao gồm áo cánh màu hồng pastel, đính kèm đường viền sặc sỡ, bổ sung chiếc quần ống loe trong suốt đồng bộ. Thiết kế này nhanh chóng gợi liên tưởng đến mùa Trung thu, đặc biệt phù hợp với đạo cụ đèn cá chép mà Thanh Thanh Huyền lựa chọn. Tín đồ thời trang này cũng thực hiện kiểu tóc búi gọn, cài bông hoa lớn, gia tăng yếu tố lãng mạn cho tổng thể. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.
#3. Huyền Baby - 7/10 điểm: Huyền Baby gây ấn tượng khi diện bikini khoe hình thể nóng bỏng trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tuần vừa qua. Cụ thể, "hot girl đời đầu" chọn set đồ bơi dây màu trắng, bổ sung đường cut-out trước ngực, phô diễn vòng một sexy lấp ló. Với lựa chọn bikini này, người mặc hướng sự chú ý vào làn da trắng sáng và hình thể lý tưởng dù đã làm mẹ. Huyền Baby bổ sung mắt kính lớn, che nửa khuôn mặt của nhà mốt Versace, đeo khuyên tai đồng thương hiệu và thực hiện kiểu tóc ướt nước theo phong cách mermaidcore phù hợp. Ảnh: @huyenbaby89.
#4. Joyce Phạm 6/10 điểm: Joyce Phạm hiếm hoi mắc lỗi chọn đồ, để lộ khuyết điểm vóc dáng. Con gái đại gia Minh Nhựa diện chiếc váy cổ yếm chấm bi phồng trên, xòe dưới. Đáng tiếc, phần vải thùng thình, phồng rộng phía trên khiến vòng 2 của người mặc trở nên lùm xùm. Dù nhanh chóng trở lại vóc dáng thon gọn sau sinh, Joyce Phạm vẫn khó chinh phục thiết kế nuốt dáng này. Chiều dài váy đến nửa đùi và đôi giày bệt càng khiến tổng thể trở nên ngắn, phân khúc hơn. Nhìn chung, Joyce Phạm trông thấp hơn thực tế với loạt lựa chọn kém phù hợp. Ảnh: @joyce.pham1106.
#5. Call Me Duy - 5,5/10 điểm: Tuần qua, beauty blogger Call Me Duy lặp lại lỗi tham chi tiết khi phối đồ. Trước đó, anh nhiều lần mắc bẫy này, khiến giới mộ điệu thất vọng. Lần này, người mặc phối áo không tay chất liệu lụa màu trắng với quần xếp lớp ống rộng tông ghi. Dải vải đính trên áo kết hợp cùng phần xếp lớp dưới quần tạo thành một tổng thể rối mắt, rườm rà. Bộ đồ thừa chi tiết này khiến người đối diện không biết đặt điểm nhìn vào đâu. Vốn mặc trang phục rườm rà, Call Me Duy còn bổ sung dây chuyền layering (xếp lớp), khó ghi điểm với sự tham chi tiết. Ảnh: @vuduy2412.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
