Không chỉ Jennie mặc áo ngực ra đường

Lisa cũng từng xuất hiện với outfit cắt xẻ táo bạo, để lộ toàn bộ áo ngực khi tham dự sự kiện tại Mỹ. Cụ thể, cô diện set trang phục tông nâu - đỏ, trong đó phần tay áo xuyên thấu màu đỏ không có tác dụng che chắn, hướng sự chú ý vào áo ngực nâu viền đen. Trong khi outfit của Jennie là sự kết hợp giữa ngây thơ và khêu gợi, bộ đồ của Jennie lại cho thấy nét quyến rũ và cá tính. Ảnh: @lalalalisa_m.