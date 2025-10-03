Không chỉ Jennie mặc áo ngực ra đường

|
Trong bộ hình mới thực hiện cho tạp chí CR Fashion Book (Pháp), Jennie (BlackPink) gây chú ý với sự lựa chọn trang phục táo bạo. Trong một tạo hình, cô diện áo ngực ren đen nâng đỡ vòng một, kết hợp với áo ba lỗ màu hồng pastel, để lộ toàn bộ khuôn ngực. Ở phía dưới, nữ thần tượng K-pop mặc nội y tam giác màu tím đính ruy băng, kết hợp cùng đôi vớ da chân trắng. Nhìn chung, bộ đồ hướng sự chú ý vào hình thể nóng bỏng của người mặc. Ảnh: CR Fashion Book.
Outfit này của Jennie nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến chỉ trích trang phục xuyên thấu hở hang, áo ngực khêu gợi, cho rằng bộ đồ gợi liên tưởng đến phong cách Lolita. Nhìn chung, hình ảnh này bị cho là phản cảm, mang mục đích phô diễn hình thể, thể hiện sự gợi cảm một cách quá đà. Trên thực tế, Jennie không phải tín đồ thời trang đầu tiên chỉ diện duy nhất áo ngực khi chụp hình, xuất hiện trước công chúng. Ảnh: CR Fashion Book.
Lisa cũng từng xuất hiện với outfit cắt xẻ táo bạo, để lộ toàn bộ áo ngực khi tham dự sự kiện tại Mỹ. Cụ thể, cô diện set trang phục tông nâu - đỏ, trong đó phần tay áo xuyên thấu màu đỏ không có tác dụng che chắn, hướng sự chú ý vào áo ngực nâu viền đen. Trong khi outfit của Jennie là sự kết hợp giữa ngây thơ và khêu gợi, bộ đồ của Jennie lại cho thấy nét quyến rũ và cá tính. Ảnh: @lalalalisa_m.
Cũng tại bữa tiệc này, Tyla chỉ diện duy nhất chiếc áo ngực satin trắng, bổ sung đường diềm ren, góp phần nâng đỡ, tôn vinh vòng một. Hình ảnh gợi cảm và cá tính này đặc biệt phù hợp với phong cách sexy của Tyla. Như vậy, chỉ mặc áo ngực ra đường không phải xu hướng mới, vốn được nhiều ngôi sao, tín đồ thời trang hưởng ứng, thể hiện sức hút trong những năm gần đây. Ảnh: @lalalalisa_m.
Được biết đến với phong cách táo bạo, Julia Fox cũng nhiệt tình lăng xê trào lưu này, thường xuyên chỉ mặc áo ngực xuống phố, khi chụp hình. Đầu năm nay, cô xuất hiện với outfit sexy, bao gồm áo ngực ren màu hồng Barbie, kết hợp cùng quần hoặc chân váy đen. Julia Fox loại bỏ hoàn toàn áo ngoài, chỉ mặc duy nhất áo lót ren quyến rũ, khoe khéo vòng một đầy đặn. Với tạo hình táo bạo, cô khéo léo lựa chọn kiểu tóc đen dài buông xõa, che chắn một số bộ phận cơ thể, tránh gây ra tình huống hớ hênh. Ảnh: @juliafox.
Trước đó, tín đồ thời trang này cũng từng mặc duy nhất chiếc áo ngực tí hon màu champagne, khoe vòng một đầy đặn, kết hợp cùng short kẻ ngang xanh - trắng. Với set trang phục táo bạo, Julia Fox khoe hình thể táo bạo và hình xăm ấn tượng phía sau lưng. Hình ảnh chỉ mặc áo lót ra đường của cô gây ấn tượng. Ảnh: @juliafox.
Tại Việt Nam, Kỳ Duyên cũng nhiệt tình hưởng ứng mốt diện áo ngực ra đường. Cụ thể, cô kết hợp đến 2 chiếc áo ngực tông xanh dương của thương hiệu nội địa FANCì Club khi tham dự một sự kiện. Thiết kế này góp phần nâng đỡ, tôn vinh vòng một của người mặc. Với mẫu áo quyến rũ, Kỳ Duyên bổ sung chân váy bút chì cạp cao màu đỏ, che kín đến đường chân ngực. Sự kết hợp này giúp tổng thể trở nên quyến rũ, song không gây ra tình huống phản cảm. Ảnh: @kyduyen1311.
Như vậy, bên cạnh xu hướng mặc quần tất cất quần dài, lĩnh vực thời trang cũng có thể chứng kiến mốt diện ngực bỏ áo ngoài trong thời gian tới. Các loại áo lót chất liệu ren, satin hay cotton đều có thể được ứng dụng. Ngoài ra, trào lưu tôn vinh vòng một, giúp người mặc khoe hình thể sexy này cũng có khả năng ghi nhận những luồng ý kiến trái chiều. Ảnh: @kyduyen1311.
