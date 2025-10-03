Túi xách nồi nhôm gây chú ý

Tại Tuần lễ Thời trang Milan Xuân/Hè 2026, Giám đốc sáng tạo Adrian Appiolaza đã đưa Moschino trở về với tinh thần khởi nguồn từ Franco Moschino, biến “không có gì” thành “có tất cả”. Bộ sưu tập được đặt tên Niente xoay quanh triết lý tái chế, coi việc “tái sử dụng” là hành động “suy nghĩ lại, hiệu chỉnh lại, đánh giá lại” và rằng “tái tưởng tượng cũng đồng nghĩa tái sinh, tái khái niệm, tái định nghĩa”, như chính ghi chú show diễn nhấn mạnh.
Appiolaza khai thác tinh thần của Arte Povera, phong trào nghệ thuật Itlay cuối thập niên 1960, coi sự nghèo nàn chất liệu là một hình thức phản kháng. Những vật thể đời thường như bao tải bố, dây thừng, gỗ, nút thắt, mảnh vải thừa, giẻ rách, thùng carton hay khay hoa quả được nâng tầm thành thiết kế, trở thành tuyên ngôn “thời trang từ chính thời trang”.
Một trong những thiết kế gây bàn tán nhiều nhất chính là chiếc túi xách nồi nhôm. Lấy nguyên mẫu từ chiếc nồi quen thuộc trong gian bếp, Appiolaza giữ nguyên phom dáng tròn, phần nắp và quai cầm thô mộc. Lớp da giả kim loại ánh bạc khiến món phụ kiện vốn dĩ tầm thường trở nên bóng bẩy, trong khi quai xách màu đen vẫn giữ được tính công năng.
Hay chiếc túi xách tạo từ xập báo cũng được xem là điểm nhấn trên sàn diễn. Thiết kế tái hiện y hệt một bó báo gấp, buộc chặt bằng dây thừng thô mộc, gợi nhắc trực diện đến tinh thần Arte Povera, biến vật liệu tưởng chừng vô giá trị thành một tuyên ngôn mới.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với tính châm biếm và sáng tạo đặc trưng của Moschino, đánh giá bộ sưu tập "thú vị” và “đúng chất Moschino”. Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít bình luận châm biếm. “Mua nồi ở cửa hàng đồ gia dụng còn rẻ hơn”, một tài khoản trên Facebook bình luận. Dẫu vậy, sự gây tranh cãi này cũng chính là minh chứng cho việc Moschino vẫn trung thành với di sản hài hước mang nhiều ẩn ý, yếu tố từng làm nên bản sắc thương hiệu.
Đây không phải lần đầu Moschino mang đến những thiết kế gây chú ý. Tháng 4, trong show Thu Đông 2025, nhà mốt giới thiệu bộ sưu tập phụ kiện lấy cảm hứng từ ẩm thực Italy. Nổi bật nhất là chiếc túi mỳ spaghetti có giá 3.250 USD, do Giám đốc sáng tạo Adrian Appiolaza thực hiện. Thiết kế sử dụng chất liệu da tổng hợp in họa tiết, kết hợp cùng những "sợi mỳ” làm từ da giả mềm, tạo nên hiệu ứng thị giác sinh động.
Trong cùng bộ sưu tập, Moschino còn ra mắt nhiều mẫu phụ kiện độc đáo khác như túi hình bánh quy, clutch mô phỏng chai rượu vang hay ví cầm tay lấy cảm hứng từ quả địa cầu.
Tái thương mại trong ngành thời trang
Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.