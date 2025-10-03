Túi xách nồi nhôm gây chú ý

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với tính châm biếm và sáng tạo đặc trưng của Moschino, đánh giá bộ sưu tập "thú vị” và “đúng chất Moschino”. Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít bình luận châm biếm. “Mua nồi ở cửa hàng đồ gia dụng còn rẻ hơn”, một tài khoản trên Facebook bình luận. Dẫu vậy, sự gây tranh cãi này cũng chính là minh chứng cho việc Moschino vẫn trung thành với di sản hài hước mang nhiều ẩn ý, yếu tố từng làm nên bản sắc thương hiệu.