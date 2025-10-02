Đồng hồ độc nhất vô nhị 1,3 triệu USD của chồng Selena Gomez ở lễ cưới

Ngày 27/9, lễ cưới của Selena Gomez và Benny Blanco không chỉ thu hút sự chú ý bởi dàn khách mời thân thiết mà còn bởi những món trang sức xa xỉ mà chú rể lựa chọn cho ngày trọng đại. Đám cưới diễn ra với khoảng 170 khách mời tại Sea Crest Nursery, khu vườn xanh mát tại Santa Barbara (California, Mỹ), sự kiện có dựng những lều trắng để tổ chức tiệc tối và khiêu vũ. Ảnh: @selenagomez/IG.
Trên tay Benny Blanco, điểm nhấn là chiếc đồng hồ Jacob & Co. Boutique, chế tác từ vàng trắng 18K và nạm toàn bộ 22,44 carat kim cương Ashoka, bao gồm 58 viên cắt Ashoka Cut và 4 viên kim cương Ashoka Cut Trillion. Chia sẻ với People, trợ lý của nhà sản xuất âm nhạc cho biết cỗ máy này được được đặt riêng từ Jacob & Co. Ảnh: @itsbennyblanco/IG, @selenagomez/IG.
Thiết kế dáng vỏ mỏng hình chữ nhật, toàn bộ viền bezel, dây đeo và mặt số đều được nạm kín kim cương, tạo nên hiệu ứng lấp lánh từ mọi góc nhìn. Ảnh: @jacobandco/IG.
Để hoàn thiện tổng thể, Benny Blanco kết hợp cùng vòng tay tennis platinum với 29,03 carat kim cương cắt emerald từ cùng thương hiệu Jacob & Co. Tổng giá trị hai món trang sức này, theo Only Natural Diamonds, được ước tính gần 1,3 triệu USD. Ngoài đồng hồ và vòng tay, chú rể còn đeo nhẫn cưới vàng 18K, bên trong được gắn đá ruby tròn 0,03 carat và aquamarine tròn 0,03 carat theo kỹ thuật pave. Chi tiết tinh xảo này mang ý nghĩa tượng trưng cho ngày hạnh phúc, cũng được thiết kế độc quyền cho cặp đôi. Ảnh: @itsbennyblanco/IG.
Nếu Benny Blanco chọn tuxedo đen cổ điển của Ralph Lauren, Selena Gomez xuất hiện thanh lịch trong váy cưới cổ yếm satin, được drape thủ công và thêu tinh xảo, kết hợp cùng bó hoa lily of the valley. Trên tay, cô đeo nhẫn cưới kim cương eternity band, xếp gọn dưới chiếc nhẫn đính hôn 8 carat cắt marquise, do Katherine Theofilos Claster và Stephanie Theofilos (Abril Barret) chế tác. Ảnh: @selenagomez/IG.
“Trang sức kể một câu chuyện. Với những thiết kế bespoke này, chúng tôi muốn lưu giữ tình yêu của Benny và Selena ở dạng thuần khiết nhất”, Benjamin Arabov, CEO Jacob & Co., chia sẻ. Selena và Benny từng công khai tình cảm vào tháng 12/2023, sau đó đính hôn vào tháng 12/2024. Nhà sản xuất âm nhạc tiết lộ anh đã cầu hôn bằng chiếc nhẫn do chính Selena góp ý thiết kế, nổi bật với viên kim cương cắt marquise lấp lánh. Thời điểm đó, Selena cũng đăng ảnh được cầu hôn trên Instagram, thông báo mối quan hệ của cả hai bước sang chương mới. Ảnh: @selenagomez/IG.
Lễ cưới vào cuối tháng 9 quy tụ dàn khách mời toàn sao, bao gồm Taylor Swift, Paris Hilton, Martin Short, Steve Martin và nhiều gương mặt nổi tiếng khác đến chúc phúc cho cặp đôi. Trước khi đám cưới diễn ra, bữa tiệc tập dượt được tổ chức tại một dinh thự trong cộng đồng riêng Hope Ranch, dưới chân dãy núi Santa Ynez (California). Ảnh: @SelenaGomzArg/X, @selenagomez/IG.
