Messi gây chú ý khi đeo đồng hồ Patek Philippe nữ

Kể từ ngày sang Mỹ, Messi ngày càng yêu đồng hồ. Bộ sưu tập của huyền thoại bóng đá tràn ngập Patek Philippe, xứng đáng với danh tiếng vua sân cỏ đương đại.

Thực tế, Messi đã mê Patek Philippe và sở hữu nhiều mẫu đồng hồ của hãng từ trước khi đầu quân cho Inter Miami. Tuy nhiên, tình yêu của tiền đạo người Argentina với Patek Philippe có vẻ không có dấu hiệu thuyên giảm trong thời gian gần đây.

Messi vốn quen thuộc với hình ảnh mặc áo phông, đi giày thể thao, nhưng lựa chọn trên cổ tay luôn có sức nặng. Gần đây, anh có dịp khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi đeo mẫu đồng hồ Patek Philippe Twenty~4 được tích hợp lịch vạn niên phức tạp - một trong những tính năng đắt đỏ nhất của đồng hồ cao cấp.

Messi dành tình yêu với Patek Philippe.

Đáng nói, đây là một mẫu đồng hồ vốn được thiết kế dành cho phái đẹp, nhưng vẫn đủ sức hớp hồn các quý ông bởi kích cỡ lý tưởng, độ thẩm mỹ sang trọng và tính năng cơ học tinh xảo, đắt đỏ.

8 ngón tay đại diện cho 8 quả bóng vàng và trên cổ tay tiền đạo này là chiếc Patek Philippe Flyback Chronograph 5905R “Blue” bằng vàng hồng 18K. Ra mắt vào năm 2023, tuyệt tác đồng hồ này kết hợp sự sang trọng của vàng hồng với mặt số màu xanh lam, khiến bất cứ nhà sưu tập nào cũng phải ao ước.

Messi thường xuyên xuất hiện với chiếc Patek Philippe trên cổ tay.

Một trong những mẫu đồng hồ nổi bật nhất Messi từng đeo là Patek Philippe Nautilus Chronograph 5980R-001 bằng vàng hồng, được danh thủ tự hào “khoe” trong một đêm hẹn hò cùng người vợ Antonela Roccuzzo. Thiết kế vỏ hình cửa sổ tàu ngầm đặc trưng của dòng Nautilus và mặt số màu nâu chuyển sắc khiến mẫu đồng hồ được Messi yêu thích tới mức nhiều lần đeo trong các sự kiện đặc biệt.

Patek Philippe Nautilus bằng vàng hồng là một trong những mẫu đồng hồ nổi bật nhất trong bộ sưu tập.

Không thua kém bất kỳ dân chơi Patek Philippe nào, Messi cũng sở hữu chiếc Cubitus với thiết kế được kỳ vọng trở thành dòng “tân cổ điển” của thương hiệu. Đã nhiều lần xuất hiện bên những mẫu Nautilus nổi tiếng như chiếc Chronograph 5980/1R bằng vàng hồng, hay mẫu mang mặt số màu xanh Tiffany triệu USD được cả thế giới săn đón, Messi chứng tỏ bản thân cũng rất am hiểu xu hướng, sẵn sàng đón nhận thay đổi mới mẻ, táo bạo với chiếc 5821/1A vỏ thép không gỉ phối mặt số xanh lá lịch lãm.

Patek Philippe 5821/1A cho thấy nét phá cách trong phong cách thời trang của Messi.

Mẫu World Time Minute Repeater sở hữu 2 trong số các tính năng xa xỉ nhất của đồng hồ cơ - điểm chuông và xem giờ toàn cầu - được đánh giá xứng tầm đẳng cấp với siêu sao người Argentina. Thiết kế đồng hồ sử dụng bộ vỏ vàng hồng 18K chải bóng và trang trí với hoa văn hobnail khắc thủ công hoàn toàn, sở hữu đường kính 40 mm cùng độ dày vỏ chỉ 11,49 mm nếu xét tới độ phức tạp của bộ máy.

Dây đeo bằng da vân cá nâu mềm mại, ôm tay, tôn vinh đẳng cấp của Messi.

Qua bộ sưu tập Patek Philippe, dễ thấy Messi không đơn thuần sưu tầm những chiếc đồng hồ đắt tiền, mà còn có gu thẩm mỹ riêng, ưa chuộng những mẫu có tính năng phức tạp và giá trị chế tác cao. Mỗi chiếc đồng hồ đều phản ánh một khía cạnh trong phong cách sống của Messi - điểm mấu chốt khiến thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ trở thành bạn đồng hành trên cổ tay của G.O.A.T (vĩ đại nhất mọi thời).