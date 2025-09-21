Mark Zuckerberg khoe 2 đồng hồ xa xỉ trong cùng 1 ngày

Trong buổi ghi hình podcast, cỗ máy được phát hiện trên tay Zuckerberg là Monopoussoir Chronograph của Sylvain Pinaud, biến thể ra mắt từ năm 2019. Đây là mẫu đồng hồ đã giúp thợ đồng hồ người Pháp chiến thắng trong cuộc thi danh giá Un des Meilleurs Ouvriers de France (tạm dịch: “Một trong những nghệ nhân giỏi nhất nước Pháp”) lần thứ 26, ở hạng mục chế tác và phục chế đồng hồ. Cuộc thi quy tụ nhiều lĩnh vực thủ công, từ làm bánh, khảm gỗ cho tới chế tác đồng hồ, và Pinaud là nghệ nhân duy nhất trong ngành được vinh danh vào năm đó. Ảnh: Monochrome Watches.