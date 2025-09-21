Mark Zuckerberg khoe 2 đồng hồ xa xỉ trong cùng 1 ngày

Trong buổi trò chuyện trên podcast Mark Zuckerberg on AI Glasses, Superintelligence, Neural Control, and More cùng Rowan Cheung ngày 18/9, CEO Meta gây chú ý không chỉ bởi việc ra mắt mẫu kính thông minh AI mới, mà còn bởi chiếc đồng hồ xa xỉ xuất hiện trên cổ tay. Ảnh: @rowanch/Youtube.
|
Trong buổi ghi hình podcast, cỗ máy được phát hiện trên tay Zuckerberg là Monopoussoir Chronograph của Sylvain Pinaud, biến thể ra mắt từ năm 2019. Đây là mẫu đồng hồ đã giúp thợ đồng hồ người Pháp chiến thắng trong cuộc thi danh giá Un des Meilleurs Ouvriers de France (tạm dịch: “Một trong những nghệ nhân giỏi nhất nước Pháp”) lần thứ 26, ở hạng mục chế tác và phục chế đồng hồ. Cuộc thi quy tụ nhiều lĩnh vực thủ công, từ làm bánh, khảm gỗ cho tới chế tác đồng hồ, và Pinaud là nghệ nhân duy nhất trong ngành được vinh danh vào năm đó. Ảnh: Monochrome Watches.
|
Mẫu Monopoussoir Chronograph được phát triển dựa trên bộ máy ETA Unitas 6497, nhưng Pinaud đã tự tay chế tác cầu máy, bản đế, cơ cấu lên cót và bánh cân bằng theo phương pháp thủ công truyền thống. Bộ máy lên cót tay có khả năng dự trữ năng lượng 45 tiếng, tích hợp cơ chế chronograph cổ điển với bánh xe cột và khớp nối ngang. Ảnh: Monochrome Watches.
|
Điểm nổi bật của thiết kế nằm ở cơ chế chronograph lộ cơ ngay trên mặt số. Thời gian cơ bản hiển thị tại mặt phụ hướng 12 giờ, trong khi hai mặt phụ bằng sapphire ở góc 3 giờ và 9 giờ lần lượt dành cho chỉ báo phút bấm giờ và kim giây liên tục. Ảnh: Monochrome Watches.
|
Vỏ đồng hồ có kích thước 42 mm, dày 12,5 mm, chế tác từ titanium, ngoài ra đồng hồ còn có phiên bản vàng đỏ 18K. Khi ra mắt, giá bán niêm yết cho bản titanium vào khoảng 85.000 USD, còn bản vàng đỏ khoảng 96.000 USD). Do toàn bộ quy trình chế tác thủ công, Sylvain Pinaud chỉ hoàn thiện 2-3 chiếc Monopoussoir Chronograph mỗi năm. Ảnh: Sylvain Pinaud.
Cũng trong ngày 18/9, các tín đồ đồng hồ tiếp tục phát hiện một cỗ máy hiếm khác trên tay Zuckerberg, lần này là trong đoạn clip quảng bá kính Ray-Ban Meta. Xuất hiện cùng bộ trang phục áo thun quen thuộc, CEO Meta lại chọn đeo chiếc Greubel Forsey Nano Foudroyante EWT, mẫu đồng hồ được ra mắt cuối năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thương hiệu. Ảnh: @drip/IG.
|
Đồng hồ sở hữu vỏ vàng trắng 37,9 mm, dày 10,5 mm, kết hợp với bezel và nắp đáy bằng tantalum. Điểm đặc biệt là cơ chế seconde foudroyante siêu nhỏ, dạng kim giây chớp, giúp chia nhỏ mỗi giây thành 6 phần theo nhịp dao động 3Hz của tourbillon bay. Đây là mẫu đồng hồ giới hạn chỉ 11 chiếc trên toàn thế giới, có giá niêm yết khoảng 540.000 USD nhưng trên thị trường thứ cấp đã được rao bán ở mức 700.000 USD. Ảnh: Hodinkee.
|
Việc đeo cùng lúc hai mẫu đồng hồ ở hai phân khúc khác nhau cho thấy thú sưu tập của Zuckerberg ngày càng đa dạng. Dù vẫn trung thành với phong cách áo thun giản dị, vị tỷ phú trẻ lại khéo léo tạo thêm điểm nhấn bằng đồng hồ. Ảnh: @zuck/IG.
Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng
Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.