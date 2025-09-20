Bộ sưu tập đồng hồ 'hơn căn biệt thự' của vợ đại gia Minh Nhựa

|
Đầu tháng 9, Mina Phạm (tên thật là Phạm Thị Hồng Nga), vợ đại gia Minh Nhựa, gây chú ý khi khoe một cỗ máy thời gian đắt đỏ, bổ sung món đồ mới vào bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ. Cụ thể, món phụ kiện cổ tay mới của cô là Richard Mille RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon. Ảnh: Mina Phạm/FB.
|
Mẫu RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon ra mắt cùng thiết kế lộ máy ấn tượng và mức giá khởi điểm khoảng 455.000 USD. Đây là một trong những sáng tạo thể hiện rõ triết lý kết hợp kỹ thuật chế tác phức tạp với vật liệu công nghệ cao của thương hiệu Thụy Sĩ. Bộ máy calibre CRMT6 - tourbillon tự động lên dây, tích hợp rotor biến đổi hình học, cho phép điều chỉnh mức độ nạp năng lượng tùy theo hoạt động của người đeo. Ảnh: Richard Mille.
|
Đồng hồ có mức dự trữ năng lượng khoảng 50 giờ, chỉ hiển thị cơ bản giờ và phút, nhấn mạnh sự tinh giản nhưng vẫn tôn vinh nghệ thuật cơ khí. Toàn bộ cấu trúc được hoàn thiện trong bộ vỏ grey Cermet, vật liệu độc quyền kết hợp titan và ceramic, nhằm tối ưu khả năng chống trầy xước và giảm trọng lượng. Cầu máy và tấm nền được chế tác từ titan cấp 5, nổi bật trên mặt số skeleton. Ảnh: Richard Mille.
|
Nhìn từ mặt trước, RM 74-01 khoe trọn cơ chế tourbillon ở góc 6 giờ cùng các chi tiết máy lộ thiên qua kính sapphire. Dây đeo cao su hoặc da cao cấp được kết hợp cùng khóa gập titan, tăng độ chắc chắn. Đồng hồ có khả năng chống nước ở mức 50 m, vừa đủ để sử dụng trong các hoạt động thường ngày, song vẫn giữ nguyên tinh thần “xa xỉ cơ học”, thay vì hướng đến thể thao chuyên dụng. Ảnh: Richard Mille.
|
Bộ sưu tập đồng hồ của Mina Phạm còn bao gồm nhiều mẫu Richard Mille đắt đỏ khác. Cô từng khoe chiếc RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman phiên bản Gloria trên mạng xã hội. Trong bộ sưu tập RM 71-02 Talisman, Richard Mille mang đến 10 phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ văn hóa disco thập niên 1970. Trong số đó, Gloria được xem là điểm nhấn, kết hợp kỹ thuật chế tác cao cấp với tính nghệ thuật lộng lẫy. Ảnh: Mina Phạm/FB.
|
Gloria sử dụng vỏ vàng trắng 18K. Vẫn giữ kiểu dáng tonneau đặc trưng, mẫu đồng hồ tạo cảm giác thanh thoát nhờ đường vỏ mỏng và sự cân đối trong từng chi tiết. Điểm nổi bật nằm ở phần nạm đá cầu kỳ. Richard Mille sử dụng tới 967 viên đá quý với tổng trọng lượng 5,26 carat. Mặt số semi-skeleton cho phép nhìn rõ bộ máy bên trong. Ảnh: Richard Mille.
|
Mỗi phiên bản trong RM 71-02 Talisman chỉ được sản xuất 7 chiếc. Gloria vì thế thuộc nhóm đồng hồ cực hiếm, được Richard Mille niêm yết giá “theo yêu cầu”. Trên thị trường quốc tế, mẫu đồng hồ này được một số nhà bán lẻ tại Hong Kong chào giá hơn 4,5 triệu HKD (khoảng 580.000 USD). Ảnh: Mina Phạm/FB.
|
Một chiếc đồng hồ Richard Mille khác trong bộ sưu tập của Mina Phạm là RM 07-01 Automatic Coloured Ceramics phiên bản màu Lavender Pink. Thuộc bộ sưu tập ra mắt năm 2023, phiên bản này gây chú ý nhờ sắc hồng tím pastel hiếm gặp trong chế tác đồng hồ cao cấp. Vỏ đồng hồ được làm từ gốm TZP - chất liệu nổi tiếng về độ cứng, khả năng chống trầy xước và giữ màu bền bỉ theo thời gian. Ảnh: Mina Phạm/TikTok.
|
Bên trong RM 07-01 Automatic Coloured Ceramics là bộ máy CRMA2 tự động lên dây, trang bị rotor biến đổi hình học, cho phép tối ưu năng lượng theo chuyển động cổ tay người đeo. Mặt số skeleton tạo chiều sâu thị giác, kết hợp kỹ thuật guillochage tinh xảo cùng chi tiết đính kim cương điểm xuyết, đem lại sự nổi bật đặc trưng. Giá thành của mẫu đồng hồ này là khoảng 205.000 USD tùy thị trường. Ảnh: Richard Mille.
