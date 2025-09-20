Bộ sưu tập đồng hồ 'hơn căn biệt thự' của vợ đại gia Minh Nhựa

Nhìn từ mặt trước, RM 74-01 khoe trọn cơ chế tourbillon ở góc 6 giờ cùng các chi tiết máy lộ thiên qua kính sapphire. Dây đeo cao su hoặc da cao cấp được kết hợp cùng khóa gập titan, tăng độ chắc chắn. Đồng hồ có khả năng chống nước ở mức 50 m, vừa đủ để sử dụng trong các hoạt động thường ngày, song vẫn giữ nguyên tinh thần “xa xỉ cơ học”, thay vì hướng đến thể thao chuyên dụng. Ảnh: Richard Mille.