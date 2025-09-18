Váy áo ấn tượng của bà Melania Trump trong chuyến thăm Anh

Trước đó, trong cùng ngày, Đệ nhất phu nhân Mỹ gây ấn tượng khi set váy dạng suit màu xám sang trọng, lịch sự của Dior Haute Couture. Dior là đơn vị cung cấp trang phục thường xuyên cho bà Trump. Thậm chí, bà còn nhiều lần tái sử dụng váy áo của thương hiệu này khi xuất hiện trước công chúng. Sự ưu ái của Đệ nhất phu nhân Mỹ với Dior có thể bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết giữa gia đình ông Trump và tập đoàn hàng hóa xa xỉ LVMH - chủ sở hữu thương hiệu thời trang cao cấp trên.