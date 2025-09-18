Váy áo ấn tượng của bà Melania Trump trong chuyến thăm Anh

|
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với loạt trang phục hàng hiệu trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh ngày 17/9. Xuất hiện tại cung điện Windsor trong buổi tiệc chiêu đãi của gia đình Hoàng gia Anh, bà chọn chiếc váy vàng trễ vai đến từ nhà mốt Carolina Herrera, bổ sung dây lưng màu tím oải hương. Phương pháp phối màu ấn tượng này giúp bà trở nên nổi bật giữa không gian cung điện khi dự tiệc cùng Tổng thống Donald Trump, Công nương Kate Middleton, Thái tử William, Hoàng hậu Camilla và Vua Charles III.
|
Đây là lần hiếm hoi Đệ nhất phu nhân Mỹ diện trang phục hở vai khi xuất hiện trước công chúng, cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh trong chuyến thăm đặc biệt. Dù có kiểu dáng trễ vai, mẫu váy dạ hội chạm sàn này vẫn tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt của cung điện Hoàng gia. Chi tiết xẻ tà vừa phải giúp những bước đi trở nên uyển chuyển, đồng thời góp phần tôn vinh chiều cao của người mặc.
|
Việc lựa chọn thiết kế đến từ thương hiệu Carolina Herrera cho thấy sự tinh tế của Đệ nhất phu nhân Mỹ. Cụ thể, nhà mốt này được thành lập tại New York vào năm 1981, thể hiện đúng tinh thần sáng tạo của thời trang Mỹ. Diện trang phục đến từ nhãn hàng nội địa trong một chuyến thăm cấp nhà nước là lựa chọn khéo léo, nhận về nhiều lời khen ngợi của bà Trump.
|
Trang phục nổi bật được bà Trump kết hợp cùng đôi khuyên tai ngọc lục bảo bản lớn và giày cao gót Manolo Blahnik. Với sự lựa chọn trang sức này, bà góp phần lăng xê xu hướng statement jewelry (trang sức bản lớn, nổi bật) thịnh hành trong những năm gần đây. Món nữ trang sang trọng, lấp lánh này cũng phù hợp với bối cảnh tiệc chiêu đãi xa hoa của Hoàng gia Anh, góp phần nâng cao vị thế người mặc.
|
Trước đó, trong cùng ngày, Đệ nhất phu nhân Mỹ gây ấn tượng khi set váy dạng suit màu xám sang trọng, lịch sự của Dior Haute Couture. Dior là đơn vị cung cấp trang phục thường xuyên cho bà Trump. Thậm chí, bà còn nhiều lần tái sử dụng váy áo của thương hiệu này khi xuất hiện trước công chúng. Sự ưu ái của Đệ nhất phu nhân Mỹ với Dior có thể bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết giữa gia đình ông Trump và tập đoàn hàng hóa xa xỉ LVMH - chủ sở hữu thương hiệu thời trang cao cấp trên.
|
Ngoài ra, bà Trump cũng kết hợp chiếc mũ tím rộng vành với set váy áo màu xám tối giản. Món phụ kiện này gợi liên tưởng đến một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong bộ sưu tập mũ của Đệ nhất phu nhân Mỹ. “Kho tàng” đó bao gồm chiếc mũ Hervé Pierre rộng vành màu trắng mà bà đội khi chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào năm 2018 hay mẫu mũ Eric Javits màu xanh hải quân che khuất khuôn mặt trong lễ nhậm chức tổng thống hồi tháng 1. Vào dịp đó, vành mũ rộng đến nỗi Tổng thống Trump không thể hôn má vợ một cách tử tế, dẫn đến một nụ hôn gió ngượng ngùng trong sự kiện.
|
Không phải người hay phát biểu dài dòng, bà Trump thường gửi gắm thông điệp qua trang phục. Bà mở đầu chuyến thăm bằng việc mặc chiếc măng tô cổ điển của thương hiệu Burberry khi bước lên chuyên cơ Air Force One. Thiết kế có chi tiết kẻ caro đặc trưng của nhà mốt. Việc lựa chọn sản phẩm đến từ nhãn hàng Anh khi ghé thăm xứ sở sương mù cho thấy phương pháp ngoại giao khéo léo của Đệ nhất phu nhân Mỹ.
|
Bà cũng không quên mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu năm với LVMH, bổ sung đôi boots cao cổ Dior Empreinte màu đen. Chi tiết khóa vàng “CD” mang tính biểu tượng nằm ở mắt cá chân, thể hiện dấu ấn thương hiệu mạnh mẽ.
