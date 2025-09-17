Váy áo xuyên thấu của mỹ nhân '50 Sắc Thái'

Trong một sự kiện giữa tháng 9, Dakota Johnson, nữ diễn viên nổi tiếng từ phim 50 Sắc Thái, gây chú ý với chiếc váy xuyên thấu táo bạo. Cụ thể, cô diện chiếc đầm trong suốt, mỏng tang, để lộ phần lớn da thịt của thương hiệu Gucci. Mẫu váy được đánh giá là “mặc như không mặc”, phơi bày toàn bộ nội y đồng màu bên trong. Với thiết kế táo bạo, Dakota khoe khéo đường cong cơ thể nóng bỏng. Ảnh: Variety.

Theo mốt xuyên thấu, nữ diễn viên lựa chọn giày cao gót hở mũi quai mảnh, đeo vòng cổ đính kim cương và bông tai gắn ngọc lục bảo. Dakota búi gọn tóc, hướng sự chú ý vào chiếc váy mỏng tang, góp phần nối dài trào lưu xuyên thấu thịnh hành trên thảm đỏ năm nay. Đầu năm nay, vợ rapper Ye từng gây tranh cãi khi xuất hiện trong một sự kiện với chiếc váy trong suốt hoàn toàn, táo bạo loại bỏ cả nội y. Ảnh: Lexie Moreland.

Đây không phải lần đầu Dakota Johnson thu hút sự quan tâm với váy áo xuyên thấu. Cô là một trong những tín đồ thời trang đặc biệt nhiệt tình hưởng ứng trào lưu này. Hồi tháng 6, sau khi chia tay bạn trai 8 năm Chris Martin, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ trên đường phố New York (Mỹ) với chiếc váy đen trong suốt quyến rũ. Ảnh: Backgrid.

Cụ thể, ngôi sao phim 50 Sắc Thái diện bodysuit đen giá 775 USD và chân váy tulle midi xuyên thấu giá 707 USD của thương Nensi Dojaka. Nữ diễn viên xách theo chiếc túi Jackie 1961 có giá thành 2.950 USD của nhà mốt Gucci, hoàn thiện set trang phục xuống phố táo bạo. Với thiết kế này, cô tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở, thu hút ánh nhìn người đối diện. Dakota Johnson đeo kính râm, khéo léo che nửa khuôn mặt, nở nụ cười tươi trước ống kính máy ảnh. Ảnh: Backgrid.

Năm ngoái, nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Madame Web tại Los Angeles (Mỹ). Cô diện chiếc váy lấp lánh với thiết kế dạng lưới được thực hiện riêng bởi nhà mốt Gucci. Mẫu váy 2 dây mạng nhện này gần như xuyên thấu, giúp người mặc phô diễn phần lớn da thịt. Cô khéo léo khoe đường cong gợi cảm với thiết kế này, tạo ra những khoảnh khắc tương đối hút mắt. Ảnh: Frazer Harrison.

Dakota Johnson thực hiện kiểu tóc, layout makeup đơn giản, hướng toàn bộ sự chú ý vào chiếc đầm lưới này. Cô cũng bổ sung thêm chiếc dây chuyền với viên kim cương chủ Divine Enigma hình bầu dục của nhãn hàng trang sức Messika, lấp đầy khoảng trống trước cổ. Váy mạng nhện hay váy lưới đánh cá được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng trong những tuần đầu tiên của năm mới. Thiết kế này giúp người mặc phô diễn đường cong nóng bỏng. Ảnh: TMZ.

Tại Tuần lễ thời trang Milan 2023, Dakota Johnson lại tham dự buổi trình diễn của thương hiệu Gucci với bộ bodysuit kiểu nội y GG Tulle. Thiết kế trong suốt (cả phần ngực) này có họa tiết kim cương và logo Gucci đặc trưng. Nữ diễn viên khoác thêm một chiếc blazer và chân váy ngắn đồng bộ. Bộ trang phục nửa hở nửa kín khiến cô trở nên quyến rũ, gợi cảm, ghi điểm với giới mộ điệu. Ảnh: Celeb Mafia.

Dakota Johnson kết hợp thêm đôi boots đen cao cổ, vòng ngọc trai và chiếc túi xách gai. Cô lựa chọn kiểu trang điểm quyến rũ với điểm nhấn là đôi mắt. Thần thái hút hồn của nữ minh tinh đã hoàn toàn chinh phục công chúng. Nhìn chung, khi theo đuổi mốt xuyên thấu, Dakota thường chọn trang phục mang màu trung tính, thể hiện sự yêu thích đặc biệt sắc đen vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Dù bổ sung áo khoác để che chắn hay không, mỹ nhân này vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin và hình thể quyến rũ. Bên cạnh Dakota Johnson, Florence Pugh hay Julia Fox cũng là những gương mặt quen thuộc của trào lưu sexy trên. Ảnh: Celeb Mafia.

Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng

Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.