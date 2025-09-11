Rolex toan tính gì khi gặp ông Trump ở khán đài US Open

Việc trực tiếp đón tiếp ông Trump tại giải Grand Slam mà thương hiệu đang tài trợ được kỳ vọng có thể giúp Rolex góp phần “hạ nhiệt” căng thẳng thương mại Mỹ - Thụy Sĩ.

Donald Trump xuất hiện tại chung kết đơn nam giải quần vợt US Open với tư cách khách mời của Rolex. Ảnh: Brian Snyder/Reuters.

Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại trận chung kết đơn nam US Open, diễn ra tại sân Arthur Ashe (New York, Mỹ), với tư cách là khách mời đặc biệt của Rolex, nhà tài trợ chính thức về đồng hồ cho giải đấu. Tháp tùng Tổng thống là Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, và CEO của Rolex, Jean-Frederic Dufour.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu lần hiếm hoi một tổng thống đương nhiệm tham dự US Open mà còn mang ý nghĩa ngoại giao quan trọng đối với ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, vốn đang đối mặt với các mức thuế nhập khẩu cao bất thường từ chính quyền Trump, Hodinkee đưa tin.

Căng thẳng thuế quan

Rolex, thương hiệu đồng hồ lớn nhất Thụy Sĩ, không chỉ là nhà tài trợ thời gian chính cho các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp trên toàn cầu, bao gồm cả 4 giải Grand Slam, mà còn đại diện cho nhiều tay vợt hàng đầu.

Việc tiếp đón Tổng thống Trump được xem là một động thái chiến lược nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa Thụy Sĩ và Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đang chịu áp lực từ mức thuế nhập khẩu 39% mà chính quyền Trump áp dụng từ ngày 7/8. Mức thuế này cao hơn đáng kể so với mức 15% áp dụng cho các quốc gia sản xuất đồng hồ khác như Liên minh châu Âu và Nhật Bản, khiến các thương hiệu Thụy Sĩ rơi vào thế bất lợi.

Rolex chiếm tới 1/3 giá trị xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: Le Nouveau Réveil.

Trước đó, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ từng hy vọng đạt được thỏa thuận giảm thuế xuống mức tương đương với các đối tác thương mại khác sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter và ông Trump vào tháng 7, nhưng nỗ lực này đã thất bại.

Mức thuế ban đầu 31% được giảm xuống 10% vào tháng 4, trước khi bất ngờ tăng vọt lên 39% vào tháng trước. Điều này đã buộc nhiều thương hiệu lớn như Rolex, Omega, Blancpain, Patek Philippe và Audemars Piguet phải tăng giá bán lẻ tại Mỹ từ 3% đến 10%, và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giá nếu thuế quan không được nới lỏng.

Nước cờ của Rolex

Rolex sản xuất hơn 1 triệu chiếc đồng hồ mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu của ngành đồng hồ Thụy Sĩ, theo ước tính của các nhà phân tích. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hãng và toàn ngành đồng hồ Thụy Sĩ, với kim ngạch xuất khẩu tăng 24% trong năm nay so với năm 2024, khi các thương hiệu gấp rút vận chuyển hàng hóa trước khi thuế quan có hiệu lực.

Là thương hiệu thuộc sở hữu của quỹ Hans Wilsdorf tại Geneva (Thụy Sĩ), Rolex đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, quảng bá và duy trì ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, vốn tạo ra hơn 65.000 việc làm tại quốc gia này.

Ngành đồng hồ Thụy Sĩ phụ thuộc lớn vào việc sản xuất tại chỗ, bởi thương hiệu “Made in Switzerland” là một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược tiếp thị. Tuy nhiên, việc thuyết phục chính quyền Trump giảm thuế không hề dễ dàng. Nhiều đối tác thương mại và ngành công nghiệp đã thành công trong việc giành được sự ưu ái từ ông Trump thông qua các động thái lấy lòng hoặc cam kết đầu tư vào sản xuất tại Mỹ, nhưng điều này là thách thức lớn đối với ngành đồng hồ Thụy Sĩ do bản chất đặc thù của sản phẩm.

Tổng thống Trump từng nhiều lần tham dự US Open, lần gần nhất là vào năm 2015 để theo dõi trận tứ kết giữa Venus và Serena Williams. Ảnh: Geoff Burke/Reuters.

Khu vực tiếp khách của Rolex tại US Open từ lâu đã là nơi đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng, như các ngôi sao, nhà bán lẻ, khách hàng và đối tác, trong đó có các tay vợt được hãng đồng hồ tài trợ như Sinner, Alcaraz và huyền thoại Roger Federer.

Sự hiện diện của Tổng thống Trump đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Ngoài việc hiếm hoi một tổng thống đương nhiệm tham dự giải đấu, sự kiện còn thu hút sự chú ý bởi yêu cầu từ ban tổ chức US Open về việc kiểm duyệt mọi phản ứng tiêu cực hoặc biểu tình liên quan đến sự xuất hiện của ông, theo tờ Bounces đưa tin.

Các biện pháp an ninh tăng cường đã khiến trận chung kết bị trì hoãn gần 45 phút, đồng thời hàng trăm khán giả bị kẹt bên ngoài sân do quá trình kiểm tra an ninh kéo dài, gây bất ngờ và bất tiện cho nhiều người tham dự.