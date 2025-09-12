Dàn túi hiệu bị chê 'kém sang' trong phim Việt giờ vàng

Những chiếc túi Chanel, Dior trong "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" bị đánh giá là kém sang, không thể hiện được sự quý phái như các mẫu Hermès ở bản gốc.

Trong tập mới của phim Việt giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, loạt túi hiệu của các nhân vật vào vai phụ nữ thượng lưu gây tranh cãi trên mạng xã hội. Những mẫu túi này bị chê kém sang, không thể hiện được sự quyền lực, mức độ giàu có của các nhân vật được gọi là “phú bà”.

Phim truyền hình trên được làm lại từ bộ 30 Chưa Phải Là Hết (Trung Quốc). Tuy nhiên, trong cảnh phim gốc, các diễn viên vào vai “phú bà” đều xách trên tay những chiếc Hermès đắt đỏ, thể hiện thành công khí chất của nhân vật.

Túi hiệu kém sang trong phim Việt

4 chiếc túi xách trên tay các “phu nhân” Việt đến từ thương hiệu Dior và Chanel. Xét về danh tiếng và phân khúc giá, các nhãn hàng này đều thua xa nhà mốt chuyên đồ da cao cấp Hermès.

Hơn nữa, những mẫu túi này cũng không phải phiên bản được chế tác riêng. Ngoài ra, phương pháp phối đồ của stylist cũng bị chê là “chưa tới”, không thể hiện được phong thái, khí chất của nhân vật phụ nữ thượng lưu.

Các “quý bà” trong phim diện trang phục sặc sỡ, in hoạ tiết hoa lá, chấm bi, không thể hiện được sự tối giản, sang trọng. Những mẫu túi ánh vàng, phô trương càng đi ngược lại với tinh thần, phong thái của giới siêu giàu.

Những chiếc túi hiệu trong phim Việt không thể hiện được khí chất, quyền lực của người dùng.

4 chiếc túi hiệu trong tập phim mới bao gồm Dior Medium Lady D-Joy (145 triệu đồng), Chanel Boy Size S (khoảng 135 triệu đồng), Dior White Bobby East-West (100 triệu đồng) và Chanel Gabrielle Hobo Bag (khoảng 143 triệu đồng).

Đây đều là những mẫu túi hiệu không khó tìm kiếm trên thị trường. Màn xách túi hiệu của các “phu nhân” này vốn mang ý đồ dìm nhân vật Mỹ Anh (do Phương Oanh thủ vai), song không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Thậm chí, chiếc Jacquemus Le Bambino Long Flap Bag (khoảng 26 triệu đồng) của Mỹ Anh còn được đánh giá là thanh lịch, phù hợp với bộ đồ đơn sắc hơn. Như vậy, cảnh phim chưa thể hiện được sự chênh lệch về vai vế trong xã hội giữa các nhân vật một cách rõ ràng, khó thuyết phục khán giả.

Túi Hermès ‘da cá sấu bạch tạng’ trong phim Trung

Ngược lại, cảnh phim trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết lại thành công chinh phục khán giả. 6 “quý bà” xách trên tay những chiếc túi Hermès Birkin hoặc Hermès Kelly mang màu sắc, kích cỡ khác nhau.

Đáng chú ý, mẫu Hermès Himalaya Birkin xuất hiện trên tay của một “phu nhân”. Món đồ được xem là niềm khát khao của nhiều tín đồ hàng hiệu vì mức độ khan hiếm và giá thành đắt đỏ. Tại Việt Nam, chúng còn có biệt danh là “Hermès bạch tạng”, nhằm ám chỉ chiếc túi được làm từ da của loài cá sấu bị bạch tạng, nhưng thực tế không phải vậy.

Loạt túi Hermès trên tay dàn "phu nhân" Trung Quốc làm nên sự thành công của cảnh phim.

Theo nhà đấu giá hàng đầu thế giới Christie’s, những mẫu túi này được chế tác từ da cá sấu sông Nile. Tên gọi “Himalaya” không đến từ nguồn gốc của chiếc túi, mà là thể hiện sự biến chuyển tinh tế, đặc trưng của màu sắc. Cụ thể, chất liệu da của dòng túi này chuyển dần từ sắc xám khói sang trắng ngọc trai, mô phỏng hình ảnh dãy núi Himalaya hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng.

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, tại Mỹ, giá bán lẻ của Himalaya Birkin cao 25 cm là 61.700 USD . Sự ra đời của mẫu túi này tạo ra một hiện tượng trong giới sưu tầm. Những nhà sưu tầm túi xách, tác phẩm nghệ thuật trên toàn thế giới đều nhận thấy mức độ hiếm và tay nghề thủ công tinh xảo đằng sau mỗi mẫu Himalaya Birkin, đẩy giá thành của sản phẩm này lên cao trên thị trường thứ cấp, trong các cuộc đấu giá.

Như vậy, sự xuất hiện của chiếc túi trong cảnh phim này thành công mô tả mức độ giàu có, chịu chi của hội phụ nữ thượng lưu. Dàn 6 mẫu Hermès hoàn toàn khiến chiếc Chanel trên tay Cố Giai (do diễn viên Đồng Dao thủ vai) trở nên lép vế.