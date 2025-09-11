5 đồng hồ xa xỉ chứng minh độ chịu chi của Ronaldo

Ở tuổi 39, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì phong độ cả trong sự nghiệp lẫn lối sống xa hoa. Với thu nhập khổng lồ từ hợp đồng trị giá 640.000 USD /ngày cùng CLB Al-Nassr và các mối quan hệ hợp tác thương mại, CR7 sở hữu thú chơi đồng hồ xa xỉ. Bộ sưu tập của anh, có giá trị khoảng 10 triệu USD , nổi bật với những thiết kế hầm hố, rực rỡ, giới hạn và đính kim cương, cho thấy độ chịu chi của siêu sao Bồ Đào Nha. Ảnh: @cristiano.