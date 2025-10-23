Hà Nội tổ chức Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25

Biennale quốc tế quy tụ hơn 170 nghệ sĩ từ 21 quốc gia, mang nhiếp ảnh vào không gian công cộng và định vị Hà Nội như một trung tâm sáng tạo trong khu vực.

Từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11, tại nhiều địa điểm ở Hà Nội sẽ diễn ra Photo Hanoi’25 - chuỗi sự kiện nhiếp ảnh quốc tế quy mô lớn, quy tụ hơn 170 nghệ sĩ thị giác, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia.

Chương trình bao gồm 22 triển lãm cá nhân và nhóm, cùng 29 hoạt động bên lề như chiếu phim, hội thảo, tọa đàm, ra mắt sách, tham quan nghệ thuật...

Biennale nhiếp ảnh quốc tế này do UBND thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Viện Pháp tại Việt Nam chủ trì thực hiện, với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và mạng lưới đối tác trong và ngoài nước.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, khẳng định cam kết của thành phố trong việc đưa nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng.

Theo bà, Photo Hanoi’25 thể hiện nỗ lực của Hà Nội trong việc triển khai các sáng kiến sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập văn hóa.

Ông Éric Soulier - Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam - chia sẻ rằng tinh thần của kỳ biennale là “Nhiếp ảnh đan xen với vạn vật, nhiếp ảnh dẫn lối đến vạn vật”. Ông nhấn mạnh Photo Hanoi không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là kết quả của mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Pháp và Việt Nam, cùng sự đóng góp của cộng đồng nghệ sĩ và các tổ chức quốc tế.

Sự kiện được thiết kế theo hướng phi tập trung và cởi mở, đưa nhiếp ảnh vào không gian công cộng, đặt nghệ thuật vào trung tâm đời sống thường nhật.

Ông Éric SOULIER, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, phát biểu.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá Photo Hanoi’25 đã phát triển từ một ý tưởng tham vọng thành một trong những sự kiện văn hóa được mong đợi nhất của Hà Nội.

Theo ông, điểm đặc sắc của biennale là việc mở rộng triển lãm ra các không gian di sản, khu vực công cộng và đường phố, biến thành phố thành một “phòng triển lãm sống động”.

Photo Hanoi’25 còn có sự tham gia của các tổ chức chuyên môn quốc tế như Viện Pháp Paris, Pro Helvetia, Magnum Photo, Photo Phnom Penh Festival, La Station culturelle… thông qua việc hỗ trợ triển lãm, tọa đàm, workshop và các phiên tư vấn nghiệp vụ ảnh (portfolio review).

Không chỉ quảng bá văn hóa, du lịch Thủ đô, Photo Hanoi’25 còn thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo. Sự kiện được kỳ vọng biến nhiếp ảnh thành phương tiện đối thoại liên văn hóa, kiến tạo ký ức đô thị, mang lại trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc và đa chiều cho công chúng trong và ngoài nước.

