Cuộc sống hàng ngày xa xỉ của giới siêu giàu dưới 30 tuổi

Từ đồ hiệu đến trải nghiệm độc quyền, Becca Bloom, Chloe Liem và Mei Leung đưa cuộc sống xa xỉ của giới siêu giàu lên TikTok, giúp các thương hiệu hiểu hơn về tệp khách hàng của họ.

RichTok hé lộ cách thế hệ Z và Millennials giàu có tiêu dùng và thể hiện phong cách xa xỉ. Ảnh: @beccaxbloom/IG.

Hiếm ai cho mèo ăn trứng cá muối, sashimi trên đĩa Versace, nhưng Tiktoker người Mỹ gốc Hoa Rebecca Ma (Becca Bloom) lại làm vậy. Nhờ đưa đời sống xa hoa lên TikTok, cô thu hút 4 triệu người theo dõi chỉ từ tháng 1/2025, trở thành gương mặt tiêu biểu của RichTok - trào lưu khoe lối sống xa xỉ trên nền tảng này, theo Jing Daily.

Là con gái tỷ phú và sáng lập nền tảng gia sư Studipal, Bloom giàu có từ fintech và tài sản gia đình, không cần phụ thuộc vào quảng cáo. Nội dung của cô khắc họa thế giới siêu giàu qua những chi tiết đời thường như giày Manolo Blahnik, váy Elie Saab của mẹ, quần áo Hermès mặc hàng ngày hay những chuyến shopping ở Paris (Pháp).

Sự nổi lên của Bloom biến RichTok thành nguồn dữ liệu quý với các thương hiệu xa xỉ muốn hiểu thói quen tiêu dùng của Millennials và Gen Z giàu có. Khác với influencer truyền thống, những nhà sáng tạo này chia sẻ thật, không qua hợp đồng tài trợ, cho thấy gu thẩm mỹ, cách đánh giá giá trị và quyết định chi tiêu của giới thượng lưu.

Hiểu rõ khách hàng xa xỉ

Đến từ Singapore, Chloe Liem là một cái tên nổi bật khác. Cô gái sinh năm 2004 tự gọi mình là “Công chúa Van Cleef”, thu hút 1,2 triệu follower bằng hình ảnh chồng mặt dây chuyền Alhambra và phong cách “làm cô con gái cưng ở nhà nội trợ”.

Ở Hong Kong (Trung Quốc), Mei Leung (sở hữu 516.000 follower) lại công khai hóa đơn Rolex cùng bảng chi tiêu 75.000 USD /tháng. Điểm chung của họ là sự minh bạch táo bạo, như cách Leung thậm chí chia sẻ cả sao kê thẻ tín dụng.

Các trải nghiệm sống sang chảnh, ngập tràn đồ hiệu do chính Chloe Liem đăng tải trên mạng xã hội được đông đảo người hâm mộ yêu thích. Ảnh: @chloeabeth/IG.

Với các thương hiệu xa xỉ, sự nổi lên của RichTok vừa là cơ hội vừa là thách thức, bởi họ khó kiểm soát nội dung từ những “người trong cuộc” của thế giới xa xỉ.

Gia đình Bloom từng được mời tham dự một buổi tiệc riêng của Van Cleef & Arpels, nơi cha mẹ cô ngồi cạnh CEO. Dù sự kiện yêu cầu không quay phim, Bloom vẫn chia sẻ với người theo dõi những cảnh hậu trường về cách thương hiệu này chăm sóc nhóm khách hàng hạng sang.

Điều đáng chú ý là các nội dung ấy có sức ảnh hưởng lớn dù không phải quảng cáo. Một chiếc Rolex trong video của Leung hay vòng tay Van Cleef trên tay Liem trở nên thuyết phục bởi chúng gắn liền với nhịp sống hàng ngày của giới giàu, từ đi chợ ở Erewhon đến mặc đồ len Dior đi ăn trưa.

Lối sống xa xỉ hơn cả hàng hiệu

Với Gen Z giàu có, xa xỉ không chỉ là logo mà là sự kết hợp nhiều yếu tố đời sống: trang sức, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm cho thú cưng. Các nhà sáng tạo giàu thể hiện rõ xu hướng này: họ có thể tiết kiệm ở vài khoản như kính râm hay áo nỉ (Leung từng mặc Sporty & Rich và Guess), nhưng lại sẵn sàng chi mạnh tay cho trang sức cổ điển.

Năm 2024, Richemont báo cáo doanh số trang sức tăng 8% lên 15,3 tỷ euro ( 17,8 tỷ USD ) với hầu hết khu vực, trừ châu Á - Thái Bình Dương, đều tăng trưởng hai chữ số. Trong khi đó, LVMH lại ghi nhận doanh thu thời trang và đồ da giảm 8% trong nửa đầu 2025, cho thấy sức hút mong manh của các sản phẩm phụ thuộc vào xu hướng theo mùa.

Becca Bloom trở thành gương mặt điển hình của trào lưu RichTok, là khách hàng thượng lưu nổi bật mà các thương hiệu cần đặc biệt quan tâm. Ảnh: @beccaxbloom/IG.

Điều này cho thấy dù sức hấp dẫn của di sản thương hiệu vẫn mạnh, các nhà mốt vẫn cần thay đổi cách tiếp cận, nhắm trực tiếp hơn đến thế hệ siêu giàu lớn lên trong kỷ nguyên số, những người coi xa xỉ là một phần thực tế trong đời sống thường nhật.

Bloom chính là ví dụ. Tủ đồ của cô gồm Hermès, Chanel, Elie Saab - thương hiệu này ghi nhận tăng trưởng doanh thu 30% trong 2024. Sự hiện diện của Bloom giúp các nhà mốt thấy rõ lối sống thật sự của 1% giàu nhất thế giới, nhóm chi tiêu mạnh ngay cả khi thị trường chung chững lại.

Sức hút của xu hướng này không nằm ở quảng cáo mà ở trải nghiệm thật sự của giới thượng lưu: những buổi tiệc riêng, chuyến du lịch độc quyền hay câu chuyện gắn với di sản.

Nếu thương hiệu chỉ dựa vào tài trợ, sự hiếm có và tính chân thực sẽ mất đi, khiến nội dung kém hấp dẫn. Việc theo dõi RichTok giúp các hãng dự đoán nhu cầu, xác định sản phẩm chủ lực và nắm bắt tín hiệu tiêu dùng, nhất là với nhóm khách hàng giàu có như Bloom, Liem hay Leung. Trong lúc thị trường xa xỉ chững lại, những dữ liệu này có giá trị ngang với các hợp đồng hợp tác cùng influencer.