Tuần của đồng hồ giá 64.000 USD trở lên

Thương hiệu Đức A. Lange & Söhne giới thiệu hai cỗ máy mới, 1815 Tourbillon chế tác từ bạch kim 950 với mặt số men grand feu màu đen tuyền, và Richard Lange Jumping Seconds từ vàng trắng 750 với mặt số vàng hồng tông salmon. Cả hai đều được trang bị tính năng Zero-Reset, cho phép kim giây lập tức trở về vị trí 0 để điều chỉnh kim phút chính xác theo cọc số. Thiết kế giữ trọn dấu ấn Lange, với tấm ba phần tư từ German silver không xử lý, cầu cân bằng khắc tay, vít xanh và chaton vàng bắt vít, hiển thị qua nắp lưng sapphire. 1815 Tourbillon và Richard Lange Jumping Seconds có giá lần lượt là 250.000 EUR (khoảng 293.000 USD ), 110.000 EUR (khoảng 128.000 USD ). Ảnh: Deployant.