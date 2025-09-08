Tuần của đồng hồ giá 64.000 USD trở lên

|
Tuần qua, từ các thương hiệu danh tiếng đến những nhà chế tác độc lập đều đồng loạt ra mắt loạt đồng hồ mới, với điểm nhấn là mức giá đắt đỏ cùng cơ chế hoạt động phức tạp. Nhiều mẫu chỉ được sản xuất giới hạn mỗi năm, càng làm tăng giá trị sưu tầm. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 9 cỗ máy xa xỉ nổi bật trong tuần, với mức giá khởi điểm từ 64.000 USD. Ảnh minh họa: Roger W. Smith.
Mẫu đồng hồ mới mang trở lại cơ chế điểm chuông, complication được xem là yêu thích nhất của Gérald Genta. Tuần qua, thương hiệu mang đến thiết kế sử dụng vỏ vàng hình squircle (lai giữa vuông và tròn), kết hợp mặt số đá onyx đen tối giản. Bên trong là bộ máy lên cót tay GG-002, phát triển bởi La Fabrique du Temps. Mỗi năm chỉ có 10 chiếc được sản xuất, cỗ máy được bán với giá 320.000 CHF (khoảng 400.000 USD). Ảnh: Gérald Genta.
|
Nhà chế tác đồng hồ người Anh Roger W. Smith vừa bổ sung Series 6 vào bộ sưu tập của mình, với bộ máy mới phát triển tích hợp lịch ngày dạng vòng ngoài hiển thị tức thời. Thiết kế vỏ 40 mm, nhỏ gọn hơn so với Series 4 cũng có complication lịch, được chế tác bằng vàng hoặc bạch kim. Mặt sau lộ máy cho phép quan sát chi tiết hoàn thiện thủ công, cùng bộ thoát Daniels Co-Axial phiên bản single-wheel, dấu ấn quen thuộc của thương hiệu. Đồng hồ có giá 320.000 GBP (khoảng 430.000 USD). Ảnh: Roger W. Smith.
Thương hiệu Đức A. Lange & Söhne giới thiệu hai cỗ máy mới, 1815 Tourbillon chế tác từ bạch kim 950 với mặt số men grand feu màu đen tuyền, và Richard Lange Jumping Seconds từ vàng trắng 750 với mặt số vàng hồng tông salmon. Cả hai đều được trang bị tính năng Zero-Reset, cho phép kim giây lập tức trở về vị trí 0 để điều chỉnh kim phút chính xác theo cọc số. Thiết kế giữ trọn dấu ấn Lange, với tấm ba phần tư từ German silver không xử lý, cầu cân bằng khắc tay, vít xanh và chaton vàng bắt vít, hiển thị qua nắp lưng sapphire. 1815 Tourbillon và Richard Lange Jumping Seconds có giá lần lượt là 250.000 EUR (khoảng 293.000 USD), 110.000 EUR (khoảng 128.000 USD). Ảnh: Deployant.
|
Kỷ niệm 15 năm thành lập thương hiệu, Laurent Ferrier giới thiệu Série Atelier VII, phiên bản mới của mẫu đồng hồ đầu tiên mang tính biểu tượng, Classic Tourbillon. Thiết kế lần này sử dụng vỏ bạch kim, nổi bật với mặt số tráng men thay đổi sắc độ theo ánh sáng. Bộ máy cũng được làm mới, với cầu máy phủ ruthenium tối màu và bánh xe cùng ốc vít mạ rhodium, tạo độ tương phản. Đồng hồ được bán với giá 195.000 CHF (khoảng 244.000 USD). Ảnh: Laurent Ferrier.
Sau Mirage, Sylvain Berneron tiếp tục với bộ sưu tập thứ hai mang phong cách truyền thống hơn. Mẫu Quantième Annuel có vỏ bạch kim 950, được gia cố bằng thép 904L tại các vị trí dễ chịu tác động. Bộ máy độc quyền được phát triển theo cấu trúc “cross architecture”, sắp xếp chỉ báo giờ theo chiều dọc và lịch thường niên theo chiều ngang nhằm tăng độ dễ đọc. Đồng hồ đi kèm dây da barenia, giá bán từ 120.000 CHF (khoảng 150.000 USD). Ảnh: Sylvain Berneron.
Tại Geneva Watch Days 2025, MB&F ra mắt mẫu EVO thứ tư, LM101 EVO, phiên bản thể thao hơn của dòng LM101 quen thuộc. Thiết kế mới bổ sung hệ thống chống sốc, màu sắc tươi sáng và điều chỉnh lại vỏ. Núm vặn screw-down giúp tăng khả năng chống nước lên 80 m. LM101 EVO có giá 62.000 CHF (khoảng 77.000 USD. Ảnh: MB&F.
Kỷ niệm 240 năm thành lập, thương hiệu L. Leroy trở lại với loạt đồng hồ giới hạn, tập trung vào các complication phức tạp. Mẫu Bal du Temps thuộc bộ sưu tập Osmior có đường kính 43 mm, chế tác từ vàng đỏ 18k 5N, bạch kim hoặc titanium cấp 5. Vòng chapter ring xước tia mạnh tạo không gian rộng rãi để lộ bộ máy lên cót tay L601SQ, vận hành cơ chế điểm chuông minute repeater trên hai gông tròn. Phiên bản mới có giá bán theo yêu cầu. Ảnh: L. Leroy.
|
H. Moser & Cie đưa sắc dial Smoked Salmon trở lại lần thứ hai, lần này trong vỏ Endeavour quen thuộc cùng cách hiển thị lịch vĩnh cửu tối giản đặc trưng. Mặt số không logo kết hợp họa tiết sọc dọc griffé với hiệu ứng fumé chuyển sắc từ đồng ánh hồng sang nâu ấm và tối dần về rìa. Bên trong là bộ máy lên cót tay HMC 800, trữ cót tối thiểu 7 ngày kèm cơ chế cho phép kim giây dừng hẳn về đúng vị trí để chỉnh giờ chính xác. Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon được bán với giá 64.000 USD. Ảnh: H. Moser & Cie.
Antarctique Rattrapante R.U.R là cỗ máy mới của Czapek, phiên bản tưởng nhớ Karel Čapek và vở kịch R.U.R., tác phẩm phê phán sự phi nhân tính của khoa học và công nghệ.Mẫu đồng hồ chronograph chia giây với cơ chế monopusher được skeleton hóa, có chi tiết đầu robot tại góc 12 giờ, đôi mắt hai màu thể hiện trạng thái khác nhau của chức năng chronograph. Dù sử dụng bộ máy tự động phức tạp SXH6, vỏ thép không gỉ 42,5 mm vẫn đạt khả năng chống nước 120 m. Cỗ máy có giá 58.000 CHF (khoảng 72.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
