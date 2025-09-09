'Bá tước' Sơn Tùng M-TP đón trend 'quý tộc'

Tạo hình trên một sân khấu ca nhạc của Sơn Tùng M-TP đón đầu trào lưu "quý tộc". Đây là xu hướng ăn mặc, nói chuyện gây chú ý trên MXH gần đây.

Sơn Tùng M-TP hưởng ứng trào lưu MXH. Ảnh: @sontungmtp.

Trong một đêm nhạc tối 7/9, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi xây dựng hình tượng "quý ông phương Tây" trên sân khấu. Với tạo hình này, kết hợp với màn trình diễn, nam ca sĩ thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình với trào lưu “quý tộc” thịnh hành trên mạng xã hội gần đây.

"Kính thưa các ngài bá tước, công tước, công nương cùng những bậc quý tộc cao quý trong đêm hè huy hoàng dưới mái vòm lộng lẫy của cung điện âm nhạc đêm nay", trích lời chào sân khấu của Sơn Tùng M-TP.

Trào lưu trên bao gồm các nội dung tái hiện phong cách quý tộc châu Âu theo hướng hài hước. Lối ăn mặc, tạo hình như giới thượng lưu châu Âu trước thế kỷ 20, đặc biệt giai đoạn thế kỷ 17-18, chính là một phần của trend này.

Trước khi xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh một quý ông, Sơn Tùng M-TP được fan dùng công cụ AI tạo ảnh đội tóc giả trắng xoăn, sơ mi bèo ren và áo choàng.

Thậm chí, các ca khúc của anh còn được “chuyển thể” sang phiên bản giao hưởng, hay còn gọi là “tân nhạc thính phòng”, đồng thời đặt tên như Nhạc Quý’s tộc của Dé Soltuné Montepré. Tên gọi “Soltuné Montepré” thực chất là cách đọc lái, biến tấu từ nghệ danh Sơn Tùng M-TP để mang màu sắc quý tộc châu Âu.

Sơn Tùng M-TP tạo ra khoảnh khắc hài hước bằng cách đón trend MXH. Ảnh: @sontungmtp.

Sơn Tùng M-TP hưởng ứng

Trong đêm nhạc vừa qua, Sơn Tùng diện set tuxedo sang trọng, lịch lãm, bao gồm áo khoác đuôi tôm, ghile cài khuy, sơ mi trắng và quần tây. Anh còn bổ sung găng tay trắng, hóa thân thành nhạc trưởng trên sân khấu.

Những món phụ kiện như kính mắt, dây chuyền, vòng tay và nhẫn bản lớn góp phần gia tăng sự cá tính, đem đến nét hiện đại cho bộ đồ cổ điển. Dù không quá sát trào lưu "quý tộc" trên MXH, tạo hình ấn tượng của nam ca sĩ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía công chúng.

Trong bài đăng trên trang cá nhân sau sự kiện, Sơn Tùng M-TP cũng để lại dòng chú thích hóm hỉnh: “Ta … Saint Toine Emtippy … Kẻ hát rong khiêm nhường xin phép được cúi mình trước ánh mắt của những bậc tôn quý”.

Trong sự kiện âm nhạc, nam ca sĩ cũng sử dụng lối nói chuyện “bắt trend” này, khiến khán giả thích thú. Có thể thấy, Sơn Tùng hưởng ứng trào lưu không chỉ với trang phục, mà còn bằng cách giao tiếp hài hước.

Đây không phải lần đầu nam ca sĩ này lăng xê, dẫn đầu các xu hướng trên mạng xã hội. Anh từng góp phần thu hút người trẻ đến check-in tại các điểm đến như trà đá vỉa hè (Hà Nội) hay chợ Bến Thành (TP.HCM) sau khi đăng tải hình ảnh ở các địa điểm này.

Trend “quý’s tộc’s” thu hút sự chú ý trên MXH trong thời gian gần đây. Đồ hoạ: Như Phương.

Trend ‘quý’s tộc’s’ là gì?

Thời gian gần đây, cụm từ “quý’s tộc’s” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Việt. Đây là cách viết pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh, mô phỏng phong cách ăn mặc, xưng hô, nói chuyện của giới quý tộc châu Âu theo lối hóm hỉnh.

Nguồn cảm hứng của trào lưu này bắt nguồn từ hình ảnh giới thượng lưu châu Âu, gắn với hoàng gia và tầng lớp trí thức. Nam giới thời kỳ này thường đội tóc giả trắng hoặc xám uốn xoăn, mặc sơ mi bèo ren bên trong áo khoác đuôi tôm. Phụ nữ diện váy cổ khoét, phần thân trên ôm sát, thắt corset, chải tóc phồng cao và sử dụng phụ kiện như quạt tay, găng tay.

Khi tái hiện, giới trẻ không chỉ mô phỏng trang phục theo lối “chắp vá” mà còn bắt chước cử chỉ và phong thái quý tộc như giữ lưng thẳng, bước đi chậm, hạn chế cử động mạnh hoặc cười lớn. Trong giao tiếp, họ gọi nhau là “công nương”, “công tước”, “quý ông”, đồng thời sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn.

Các video theo phong cách “quý’s tộc’s” thường lồng ghép nhạc giao hưởng, gợi không khí dạ tiệc cung đình. Ví dụ, một video trên TikTok ghi lại cảnh nhân vật mặc váy cổ vuông, đeo găng tay trắng, nâng tách matcha trên nền nhạc cổ điển, kèm chú thích: “Công nương Trần Nga, trong khoảnh khắc an tĩnh, đang vén nhẹ vành ly, để hương matcha lan tỏa như khúc nhạc êm dịu giữa buổi tiệc chiều”.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng nhanh chóng tham gia trào lưu. Bên cạnh Sơn Tùng M-TP, rapper MCK cũng nhiệt tình hưởng ứng khi đăng tải bản phối “tân nhạc thính phòng” cho ca khúc Tại Vì Sao.

Anh cũng chia sẻ hình ảnh AI về bản thân trong trang phục quý tộc - mặc áo khoác gấm vàng ánh kim thêu hoa văn nổi, phối cùng sơ mi cổ xếp nếp, tái hiện phong cách quý tộc châu Âu.