Lisa xách túi Hermès siêu hiếm nhưng 'tai tiếng'

Chiếc túi Hermès Birkin Faubourg được Lisa khoe trong bài đăng mới là niềm khao khát của nhiều tín đồ hàng hiệu. Hàng giả của dòng túi này xuất hiện phổ biến ở Việt Nam.

Hình ảnh Lisa xách chiếc túi Hermès Birkin Faubourg (hay còn gọi là Hermès “ô cửa sổ”) mới đây thu hút sự chú ý từ các tín đồ hàng hiệu. Đây là một trong những mẫu túi khan hiếm trên thị trường, sở hữu giá thành đắt đỏ, được nhiều khách hàng khao khát sở hữu.

Đó cũng là lý do nhiều chiếc Hermès “ô cửa sổ” bị làm nhái, đặc biệt ở thị trường Việt Nam. Nhiều người tiêu dùng từng bị phát hiện xách những mẫu Hermès Birkin Faubourg fake, khiến công chúng nghi ngờ về mức độ thật - giả của sản phẩm thời trang này.

'Ngoại lệ' của Lisa

Vốn được biết đến với vai trò đại sứ thương hiệu Louis Vuitton, Lisa hiếm khi sử dụng sản phẩm của nhãn hàng khác. Lần này, chiếc túi Hermès Birkin Faubourg trở thành ngoại lệ của nữ thần tượng K-pop.

Lisa xách chiếc Hermès Birkin Faubourg trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân. Ảnh: @lalalalisa_m.

Theo Page Six, chiếc túi trên tay Lisa là phiên bản giới hạn, được phát hành năm 2021. Chiếc móc khóa kim loại xuất hiện nổi bật, là điểm nhấn cho thiết kế này. Giá thành của món đồ là khoảng 300.000 USD .

Khi xách chiếc túi đắt đỏ, Lisa lựa chọn outfit đen tối giản, bao gồm áo cut-out khoe vòng một lấp ló và quần đồng bộ. Nữ ca sĩ ngồi trên ôtô, đặt chiếc Hermès “ô cửa sổ” lên đùi.

Đây là một trong những mẫu túi mang tính biểu tượng của thương hiệu đồ da danh tiếng Hermès. Chiếc Birkin Faubourg được trình làng năm 2019, thể hiện dấu ấn lịch sử của thương hiệu.

Đúng với tên gọi, thân túi bao gồm các ô cửa sổ, mô phỏng hình ảnh cửa hàng flagship của Hermès tại địa chỉ số 24 phố Rue du Faubourg Saint-Honoré ở Paris (Pháp), tồn tại từ năm 1880 đến nay.

Nhờ tính biểu tượng và mức độ khan hiếm, chiếc Hermès “ô cửa sổ” được lòng nhiều tín đồ thời trang, người tiêu dùng hàng hiệu trên thế giới.

Trước Lisa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang cũng từng xách mẫu Hermès Birkin Faubourg màu đen, bổ sung món đồ mang ý nghĩa lịch sử này vào bộ sưu tập túi hiệu đồ sộ.

Vấn nạn Hermès ‘ô cửa sổ’ giả

Vì danh tiếng đặc biệt, chiếc Hermès Birkin Faubourg tạo ra sự khao khát lớn. Tuy nhiên, quá trình sở hữu món đồ này không đơn giản, đòi hỏi người tiêu dùng phải chờ đợi nhiều năm, tiêu thụ các mặt hàng khác của thương hiệu trước đó.

Túi Hermès Birkin Faubourg trên tay Ngân Collagen bị nghi ngờ là hàng giả. Ảnh: @bichngantran.29/TikTok.

Vì vậy, những chiếc Hermès “ô cửa sổ” giả bắt đầu xuất hiện trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận khách hàng. Tại Việt Nam, năm ngoái, Như Lan, một nhà sáng tạo nội dung chuyên “đập hộp” hàng hiệu trên nền tảng TikTok, bị “bóc phốt” dùng hàng fake.

Cụ thể, một TikToker khác tên Lucy lên tiếng tố Như Lan sử dụng chiếc Hermès Birkin Faubourg giả. Ngay sau đó, chủ nhân của món đồ đăng tải clip phản bác, đồng thời cho biết đã chi trả 5 tỷ đồng cho mẫu túi này, sẵn sàng gặp gỡ người “bóc phốt” mình để đối chất.

Năm nay, Ngân Collagen là cái tên tiếp theo bị nghi ngờ dùng túi Hermès “ô cửa sổ” nhái. Trong clip đăng tải trên tài khoản TikTok, Ngân Collagen chia sẻ về hành trình sang Hong Kong (Trung Quốc), đến cửa hàng Hermès và lựa chọn túi Birkin Faubourg.

Điều đáng quan tâm là cô sở hữu đến 4 mẫu túi “ô cửa sổ”, bao gồm các phiên bản màu trắng, đen, nâu và xanh. Trên thực tế, giá thành đắt đỏ và mức độ khan hiếm của chiếc túi này khiến việc mua sắm không đơn giản như vậy.

Sau clip mua sắm tại cửa hàng, Ngân Collagen cũng quay cận cảnh mẫu “ô cửa sổ” phiên bản màu trắng đã tậu về. Song, nhiều tín đồ thời trang tinh ý nhận ra sự khác biệt giữa chiếc túi tại cửa hàng và món đồ trên tay “phú bà” này.

Túi xách mà Ngân Collagen sở hữu được đánh giá là thiếu tinh xảo. Các chi tiết và đường nét đều không sắc nét như các sản phẩm được làm từ chất liệu da khác của nhà mốt danh tiếng Hermès.