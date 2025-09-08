Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hot girl bóng đá Thanh Nhã mắc lỗi khi mặc xuyên thấu

Newsfeed Rate tuần này chấm điểm cao cho trang phục kết hợp truyền thống và hiện đại của Quỳnh Anh Shyn, nhưng đánh giá thấp lỗi chọn đồ dìm dáng của Thanh Nhã và Tăng Mỹ Hàn.

#1. Quỳnh Anh Shyn - 9/10 điểm: Quỳnh Anh Shyn ghi điểm với tạo hình kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, tôn vinh tinh thần văn hóa đường phố Hà Nội nhân dịp Quốc khánh 2/9. Cô diện set trang phục ấn tượng, bao gồm yếm, áo tứ thân cách điệu và chân váy jeans thay thế cho váy đụp truyền thống. Tông nâu xám chủ đạo đặc biệt phù hợp với bối cảnh đường phố Hà Nội cổ kính, rêu phong. Ảnh: @quynhanhshyn_.
Quỳnh Anh Shyn bổ sung trang sức ngọc vốn mang ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy, điểm xuyết bông tai, vòng cổ và nhẫn. Đáng chú ý, tín đồ thời trang này thực hiện kiểu tóc tết 2 bên cá tính, đeo khăn đội đầu mang hơi hướm Hiphop, tạo ra nét chấm phá đậm tinh thần đường phố. Ảnh: @quynhanhshyn_.
#2. Trúc Anh - 8/10 điểm: Trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc, Trúc Anh khoác lên mình tà áo dài thướt tha, dịu dàng, củng cố hình ảnh “nàng thơ”. Cô lựa chọn thiết kế cổ tròn, dáng suông của một thương hiệu nội địa. Chiếc áo dài cách tân phù hợp với vóc dáng của Trúc Anh, cho thấy khả năng tôn vinh sự đa dạng hình thể của trang phục truyền thống Việt Nam. “Nàng thơ Mắt Biếc” cũng bổ sung thêm chiếc khăn cổ đỏ thắm giống với màu quốc kỳ, buông xõa mái tóc đen dài, làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Đây cũng là lần đầu tiên Trúc Anh diện áo dài kể từ khi tái xuất sau tăng cân. Ảnh: @trucanhhh_.
#3. Nguyễn Lâm Thảo Tâm - 7,5/10 điểm: Nguyễn Lâm Thảo Tâm đặc biệt giản dị khi khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi, trong sáng. Cô lựa chọn thiết kế cổ cao 5 cm, chiết eo truyền thống, ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, nên thơ. Thảo Tâm chỉ đeo những món trang sức đính ngọc trai nhỏ, hướng toàn bộ sự chú ý vào tà áo dài truyền thống. Cô trang điểm nhẹ nhàng, buông xõa mái tóc đen dài, nở nụ cười rạng rỡ trong ngày vui của đất nước. Chiếc kẹp tóc nhỏ đính lá cờ đỏ sao vàng trở thành điểm nhấn cho tạo hình “nàng thơ”. Ảnh: @mia.soya.
#4. Thanh Nhã - 6,5/10 điểm: Hot girl bóng đá Thanh Nhã mất điểm khi theo mốt xuyên thấu trong tuần qua. Cụ thể, cô diện một chiếc đầm body dài tay chất liệu vải trong suốt, bổ sung đường xẻ cao, giúp người mặc khoe lợi thế chân dài. Tuy nhiên, điểm trừ của thiết kế này chính là không vừa vặn với cơ thể người mặc, chưa tạo ra mức độ ôm, tôn dáng như mong muốn. Những nếp gấp, khoảng vải thừa khiến tổng thể trở nên thiếu chỉn chu, không đạt hiệu quả thẩm mỹ. Thay vì tôn vinh lợi thế hình thể khi theo mốt xuyên thấu, Thanh Nhã lại tự dìm dáng với thiết kế này. Ảnh: @be_nha_2509.
#5. Tăng Mỹ Hàn - 6/10 điểm: Tăng Mỹ Hàn tiếp tục mắc lỗi chọn trang phục nuốt dáng. Cô theo đuổi phong cách nữ tính, đáng yêu, kết hợp chiếc áo babydoll với short đồng bộ. Đáng tiếc, chiếc áo babydoll phồng lớn phía dưới khiến vòng 2 của người mặc trở nên lùm xùm. Chi tiết tay áo bồng cao cũng khiến phần cổ trở nên ngắn hơn thực tế. Nhìn chung, chiếc áo tạo cảm giác bí bách, ngột ngạt, khiến phần thân trên của Tăng Mỹ Hàn như bị “đóng hộp”. Dù sở hữu vóc dáng lý tưởng, người mặc vẫn khó ghi điểm với thiết kế này. Ảnh: @kjmbae.

Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng

Tái thương mại trong ngành thời trang

Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.

Linh Vũ

