Hot girl bóng đá Thanh Nhã mắc lỗi khi mặc xuyên thấu

#2. Trúc Anh - 8/10 điểm: Trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc, Trúc Anh khoác lên mình tà áo dài thướt tha, dịu dàng, củng cố hình ảnh “nàng thơ”. Cô lựa chọn thiết kế cổ tròn, dáng suông của một thương hiệu nội địa. Chiếc áo dài cách tân phù hợp với vóc dáng của Trúc Anh, cho thấy khả năng tôn vinh sự đa dạng hình thể của trang phục truyền thống Việt Nam. “Nàng thơ Mắt Biếc” cũng bổ sung thêm chiếc khăn cổ đỏ thắm giống với màu quốc kỳ, buông xõa mái tóc đen dài, làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Đây cũng là lần đầu tiên Trúc Anh diện áo dài kể từ khi tái xuất sau tăng cân. Ảnh: @trucanhhh_.