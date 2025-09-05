Bạn gái cũ Wren Evans bị chỉ trích phát ngôn

Lim Feng, người yêu cũ của ca sĩ Wren Evans, gây tranh luận khi gọi vua Khải Định là "Our King" trong dịp Quốc khánh 2/9, nhanh chóng lên tiếng xin lỗi sau đó.

Lim Feng (tên thật: Phùng Ái Nguyên, sinh năm 1997), fashionista, nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang Feng System, vừa gây tranh cãi với bài đăng nhạy cảm trong dịp đại lễ của dân tộc. Hiện bài đăng này đã bị ẩn/xóa khỏi trang cá nhân Instagram có hơn 367.000 lượt theo dõi của cô.

Cụ thể, cô đăng tải hình ảnh ghé thăm Lăng Khải Định (Huế) với dòng chú thích: “Back to my hometown and visit Our King” (tạm dịch: “Trở về quê hương và thăm đức vua của chúng tôi”). Dòng chú thích này tạo ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến chỉ trích Gen Z vì “ca ngợi vị vua bán nước”. Hành động của cô trở nên nghiêm trọng hơn khi diễn ra trong những ngày trọng đại của đất nước.

Ngay sau đó, ngày 4/9, fashionista nhanh chóng lên tiếng đính chính, giải thích về bài đăng nhạy cảm trên. Cô cho biết là người con của thành phố Huế, có dịp về thăm quê hương và ghé Lăng Khải Định.

Bài viết của cô nhằm mục đích thể hiện sự yêu thích và niềm say mê đối với công trình kiến trúc này. Đồng thời, từ góc nhìn của fashionista, Lăng Khải Định là di sản văn hóa địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong du lịch Huế, góp phần thu hút du khách ghé thăm cố đô.

Đứng trước làn sóng chỉ trích từ phía cộng đồng mạng, cô xin lỗi, nhận sai trong việc chưa tìm hiểu kỹ về yếu tố chính trị, lịch sử, chỉ chú trọng vào nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa khi đăng tải bài viết.

Tuy nhiên, Lim Feng bác bỏ hoàn toàn những nhận xét tiêu cực liên quan đến lòng yêu nước của cô: “Lim luôn mang trong mình một tình yêu nước sâu sắc và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc khi cần. Không một hiểu lầm nào, từ bên ngoài hay từ truyền thông, có thể thay đổi tình cảm ấy trong Lim”.

Song song với lời xin lỗi, fashionista này cũng cho biết đã xóa dòng chú giải kèm ẩn/xóa bài viết.

Trước đó, hồi tháng 5, Lim Feng thu hút sự quan tâm khi đăng tải bài viết cho biết bị người yêu lâu năm “cắm sừng”. Đáng chú ý, cô chia sẻ loạt hình ảnh chụp chung với Wren Evans như ngầm khẳng định nam ca sĩ là người yêu lâu năm được nhắc đến.

“Những ngày qua quả là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi, khi mà bố tôi vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nguy kịch, và cùng lúc đó tôi phát hiện người yêu tôi, người mà tôi yêu thương hết lòng trong 4,5 năm qua, ‘cắm sừng’ mình”, Lim Feng viết. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô lên tiếng đính chính thông tin về thời gian quen nhau, cho biết vì bối rối nên nhầm. Thời gian thực tế hẹn hò của 2 người là hơn 3,5 năm, từ năm 2021.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng. Cái tên Lim Feng cũng nhận được sự quan tâm lớn. Lim Feng được biết đến là một fashionista, có gu ăn mặc độc đáo, ấn tượng. Phong cách của cô là sự kết hợp giữa tech wear và futuristic. Tinh thần tương lai, màu sắc công nghệ là đặc trưng trong lối ăn diện của Lim Feng.

Kể từ khi tố người yêu cũ ngoại tình đến nay, cô thu hút thêm khoảng 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội.