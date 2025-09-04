3 nụ hôn khó quên ở A80

|
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh đã trôi qua, song những hình ảnh, ký ức đẹp vẫn còn đọng lại trong tâm trí, trái tim hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Đối với các chiến sĩ, đó là khoảnh khắc nghiêm trang bước đi dưới nắng Ba Đình, đồng thời cũng là cái ôm ấm áp với người thân, nụ hôn vội gửi tặng bạn gái sau thời gian dài xa cách. Ảnh: Linh Huỳnh.
Điểm tập kết Công viên Thống Nhất (Hà Nội) là nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc gặp gỡ xúc động của các cặp đôi chiến sĩ. Diễm Quỳnh (sinh năm 2003, Ninh Bình) xúc động khi chứng kiến bạn trai là chiến sĩ Trần Tuấn Khanh (sinh năm 2004) thuộc khối Sĩ quan cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, ốm đau trong quá trình tập luyện. Còn với Khanh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là giữa biển người chen kín xem diễu binh, anh vẫn tìm thấy Quỳnh. Khanh chia sẻ: “Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, yêu xa một năm. Trên hành trình quân ngũ, niềm may mắn lớn nhất của tôi là luôn có cô ấy đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ và làm điểm tựa vững chắc”. Ảnh: Linh Huỳnh.
Diễm Quỳnh cho biết nhiều lần trải qua thời gian yêu xa. Trong thời gian Tuấn Khang tập luyện cho A80, cô đến đơn vị thăm bạn trai một lần, nhưng chỉ có cơ hội gặp gỡ trong chốc lát. Sau lễ diễu binh ngày 2/9, Diễm Quỳnh lần đầu kịp gửi đến người yêu cái ôm, nụ hôn đầy mong nhớ sau 4 tháng “xa khoảng cách gần trái tim”. “Tôi rất tự hào, vinh dự khi nhìn thấy anh bước đi trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh”, Quỳnh nói với ánh mắt long lanh. Ảnh: Linh Huỳnh.
Trong khi đó, Thiên Hương (sinh năm 2005, Hà Nội) lại vội vàng gửi nụ hôn đầy lưu luyến cho bạn trai Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2003), chiến sĩ thuộc khối nam Sĩ quan Không quân Công an nhân dân, tại điểm tập kết công viên Thống nhất. Trước đó, cô gái trẻ cầm chai nước chờ cơ hội trao tận tay người yêu. “Tôi hồi hộp lắm, nôn nao muốn được gặp anh ấy”, Thiên Hương xúc động nói. Ảnh: NVCC.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiên Hương cho biết cô và bạn trai quen nhau gần 2 năm. Anh Tuấn là sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân. Do đặc thù huấn luyện, họ thường yêu xa, nhưng chưa lần nào xa cách lâu như đợt hợp luyện này. Suốt 4 tháng qua, cô chỉ có thể liên lạc với bạn trai qua những cuộc gọi video ngắn vào dịp cuối tuần. Qua những cuộc gọi ngắn ngủi, Thiên Hương “xót ruột” khi thấy người yêu gầy và rám nắng sau nhiều tháng tập luyện vất vả, nhưng đồng thời cũng trở nên chững chạc và rắn rỏi hơn. Ảnh: Thu Hiền.
Cô gái thừa nhận việc gắn bó cùng một người theo con đường quân ngũ là thử thách, đòi hỏi sự thấu hiểu. Thời gian đầu, Thiên Hương cũng có những lúc tủi thân khi người yêu không thể về nhà cùng cô đón dịp kỷ niệm, ngày lễ đặc biệt nhưng dần cũng quen. Hiện giờ, cô không giấu được niềm tự hào khi bạn trai tham gia A80. “Dần tôi quen, biết công việc của người ta thì phải thông cảm”, cô vui vẻ nói. Ảnh: NVCC.
Ngoài ra, nhiều khoảnh khắc xúc động giữa các chiến sĩ và hậu phương cũng được ghi nhận, tạo nên những mảnh ghép đẹp trong bức tranh đại lễ 2/9. Nhiều cặp đôi vội vã ôm nhau trong niềm xúc động nghẹn ngào, nắm chặt tay sau thời gian dài xa cách. Một số lại tranh thủ dịp đặc biệt khoe nhẫn đôi, tạo ra kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui của dân tộc, gợi nhớ đến câu thơ: “Anh yêu em như anh yêu đất nước/Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần” (Nhớ - Nguyễn Đình Thi). Ảnh: Linh Huỳnh.
