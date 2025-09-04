3 nụ hôn khó quên ở A80

Điểm tập kết Công viên Thống Nhất (Hà Nội) là nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc gặp gỡ xúc động của các cặp đôi chiến sĩ. Diễm Quỳnh (sinh năm 2003, Ninh Bình) xúc động khi chứng kiến bạn trai là chiến sĩ Trần Tuấn Khanh (sinh năm 2004) thuộc khối Sĩ quan cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, ốm đau trong quá trình tập luyện. Còn với Khanh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là giữa biển người chen kín xem diễu binh, anh vẫn tìm thấy Quỳnh. Khanh chia sẻ: “Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, yêu xa một năm. Trên hành trình quân ngũ, niềm may mắn lớn nhất của tôi là luôn có cô ấy đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ và làm điểm tựa vững chắc”. Ảnh: Linh Huỳnh.