Chân dung 'khối trưởng khối hậu phương' A80

Diệu Hoa (19 tuổi) cho biết kết thân với nhiều chiến sĩ, được đồng đội của người yêu hỗ trợ làm hoà khi giận dỗi, trở nên quen mặt với một số khối diễu hành A80.

Diệu Hoa và Quang Trường có 2 năm yêu nhau. Ảnh: NVCC.

Dương Diệu Hoa (sinh năm 2006, Lai Châu), bạn gái chiến sĩ Nguyễn Quang Trường thuộc khối nam Sĩ quan Cảnh vệ, cho biết được đồng đội của người yêu đặt biệt danh “khối trưởng khối hậu phương”.

Cô gái trẻ có mặt ở các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, và tham gia đại lễ 2/9 để nhìn thấy người yêu trong vài phút ngắn ngủi. Ngoài ra, Diệu Hoa còn thường xuyên đến đơn vị thăm bạn trai, từ đó nhanh chóng kết thân với nhiều chiến sĩ khác.

Cô cũng lập hội bạn gái chiến sĩ, cùng tâm sự, chia sẻ thông tin, trở nên thân thiết, gắn bó với nhau.

“Ban đầu, tôi không biết được các chiến sĩ trong khối nam Sĩ quan Cảnh vệ gọi vui là ‘khối trưởng khối hậu phương’. Về sau, bạn trai kể, tôi mới rõ”, Diệu Hoa chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dương Diệu Hoa hết lòng ủng hộ bạn trai thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: NVCC.

Biệt danh ‘khối trưởng’

Dương Diệu Hoa cho biết theo học ngành Công tác xã hội của Trường Đại học Lao động - Xã hội (Hà Nội). Vì thế, cô luôn tích cực giao lưu, kết nối, xây dựng các mối quan hệ, áp dụng kiến thức học được tại trường lớp vào đời sống thực tế.

Khi tiếp xúc với đồng đội của bạn trai, Diệu Hoa nhận thấy các chiến sĩ đều rất thân thiết với nhau, thân thiện với “hậu phương” của đồng đội và sẵn lòng giúp đỡ nhân dân. Mỗi lần nhờ hỗ trợ, cô đều nhận về sự trợ giúp nhiệt tình.

Hoa đặc biệt thân thiết với một số đồng đội của người yêu, thậm chí còn nhiệt tình tìm cách se duyên cho một số chiến sĩ độc thân. Nhiều lần Diệu Hoa và Quang Trường xảy ra cãi vã, giận hờn, đồng đội của Trường đều đứng ra giảng hòa, giúp đỡ đôi trẻ trong thời gian yêu xa.

“Tôi yêu mà tôi tưởng các đồng chí ấy yêu giúp”, cô gái trẻ hóm hỉnh chia sẻ.

Khi đến thăm bạn trai, Hoa luôn mang thêm thực phẩm, đồ ăn, thức uống cho đồng đội của anh. Cô quan niệm rằng “bạn trai mình có, các chiến sĩ khác cũng phải có”.

Các đồng chí giúp đỡ nhau nhiều trong đời sống sinh hoạt và luyện tập, vì vậy Diệu Hoa luôn tặng dư đồ để bạn trai chia sẻ với những người xung quanh.

Bên cạnh khối nam Sĩ quan Cảnh vệ nơi bạn trai công tác, Hoa còn đặc biệt yêu thích khối Phòng không không quân. Trang phục của khối này khiến cô đặc biệt ấn tượng.

Ngoài việc xây dựng mối quan hệ tốt với các chiến sĩ, Diệu Hoa còn kết nối với nhiều “hậu phương” giống mình, dẫn đầu nhóm bạn gái chiến sĩ. Hội bạn này có nhiều điểm chung, dễ dàng chia sẻ, kết thân, cùng tham gia các buổi diễu binh, tâm sự trong lúc chờ đợi người yêu nhiều giờ đồng hồ.

Diệu Hoa thân thiết, quen biết nhiều đồng đội của người yêu. Ảnh: NVCC.

Nhiều lần ‘xa khoảng cách, gần trái tim’

Diệu Hoa và Quang Trường yêu nhau được 2 năm. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, cô và bạn trai có nhiều lần yêu xa.

Để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Trường phải tập trung cho hoạt động tập luyện, sống xa gia đình và bạn gái từ ngày 5/5. Trong 4 tháng xa nhau, chiến sĩ thuộc khối nam Sĩ quan cảnh vệ chỉ có thể tranh thủ dịp cuối tuần gọi điện về cho người yêu, cập nhật nhanh tình hình cuộc sống quân ngũ.

Ngoài giai đoạn này, cặp đôi còn từng trải qua 5 tháng yêu xa khi Quang Trường tham gia huấn luyện K02 đầu khóa của Học viện An ninh nhân dân. Thời gian đó, đôi trẻ trải qua nhiều khó khăn vì các chiến sĩ chỉ được gặp gỡ người nhà 3 lần. Khoảng thời gian đoàn tụ cũng đặc biệt ngắn ngủi.

Đối với những kỷ niệm đáng nhớ trong 2 năm yêu, Diệu Hoa cho biết khoảnh khắc nhìn thấy người yêu bước đi trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành A80 là cột mốc khó quên.

“Tôi ở đây không chỉ để thể hiện nỗi nhớ nhung, mà còn muốn cho anh biết rằng tôi luôn ở bên cạnh, đồng hành trên con đường anh đi. Dù anh ấy có đi xa đến đâu, tôi vẫn ủng hộ”, Hoa nói.

Mặc dù chờ đợi trong thời gian dài, Diệu Hoa như quên hết mệt mỏi khi nhìn thấy người yêu. Cô luôn ghi nhớ trong lòng lời hứa cố gắng công tác, học tập tốt để ra trường chính thức hỏi cưới của bạn trai chiến sĩ.