Cặp đôi nữ biệt động - nam đặc nhiệm dù gây sốt ở sự kiện A80

Chiến sĩ Đình Khôi và Bích Loan gặp gỡ, nên duyên khi tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, tiếp tục cùng nhau sải bước trong đại lễ 2/9.

Trong không gian lịch sử của quảng trường Ba Đình Hà Nội những ngày cận kề Quốc khánh 2/9, cặp đôi chiến sĩ Vũ Đình Khôi (29 tuổi, khối Đặc nhiệm dù - Chiến sĩ giải phóng quân) và Nguyễn Thị Bích Loan (24 tuổi, khối nữ Chiến sĩ biệt động) trao nhau ánh nhìn âu yếm và nụ hôn trán ngọt ngào.

Chuyện tình đẹp bắt đầu từ A50, đơm hoa, kết trái và tiếp diễn tại A80. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bích Loan cho biết cả hai đang vun đắp mối tình tươi đẹp, háo hức khi nghĩ về những ngày tháng về chung một nhà.

“Mỗi lần đăng hình lên mạng xã hội, chúng tôi đều nhận được bình luận giục cưới”, nữ chiến sĩ 24 tuổi vui vẻ kể.

Nên duyên từ A50

Theo lời kể của Bích Loan, cô và Đình Khôi vốn biết nhau từ trước, song chỉ chính thức gặp gỡ khi tham gia hợp luyện cụm chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cặp đôi Đình Khôi và Bích Loan trao nhau nụ hôn trán ấm áp trong buổi tổng hợp luyện ngày 21/8. Ảnh: Việt Hà.

Khi hai khối tập trung nghỉ giải lao một chỗ, hoạt động giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí vui vẻ sau giờ luyện tập nghiêm túc. Lúc này, Bích Loan đóng góp một tiết mục văn nghệ.

“Khi biểu diễn, tôi nhìn xuống khán giả và bắt gặp ánh mắt anh. Anh dường như không rời mắt và luôn cười rất tươi với tôi”, Loan hạnh phúc chia sẻ.

Mối tình “sét đánh” kéo dài trong suốt 8 tháng qua khi cả hai liên tục bận rộn với công việc luyện tập cho A50 và A80. Trong khi Đình Khôi công tác ở Sư đoàn 5 Quân khu 7, Bích Loan lại thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 2 Quân khu 5.

Dù phải yêu xa, cặp đôi vẫn có cùng lý tưởng và mục tiêu. Cô và bạn trai luôn coi nửa kia là động lực để cố gắng mỗi ngày. Vì cùng công tác trong lĩnh vực đặc thù, cả hai khó dành nhiều thời gian cho đối phương, song lại dễ dàng lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm và san sẻ cho nhau.

Trong suốt 8 tháng yêu nhau, Đình Khôi luôn đến thăm Bích Loan khi có thời gian rảnh. Những cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng đủ để khiến trái tim hai chiến sĩ trở nên ấm áp, góp phần nuôi dưỡng tình cảm lứa đôi dưới màu cờ Tổ quốc.

Vinh dự A80

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, Bích Loan xúc động cho biết thỉnh thoảng yếu đuối, cần bạn trai cạnh bên. Giây phút yếu lòng này điều mà nhiều cô gái trải qua trong tình yêu.

Mặc dù hiện nay cặp đôi chưa thể ở cạnh do tính chất công việc, Đình Khôi vẫn luôn đem đến cảm giác an toàn, sự thấu hiểu cho người yêu. “Xa khoảng cách nhưng gần trái tim” là điều mà Bích Loan có thể cảm nhận được.

Cặp chiến sĩ chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi có cơ hội tham gia buổi diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Ảnh: Việt Hà.

Cặp đôi đang tập luyện nghiêm túc cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Vinh dự và tự hào là những cảm xúc đong đầy trái tim cả hai trong những tháng ngày lịch sử của dân tộc.

Cơ hội cùng nhau sải những bước chân nghiêm trang dưới ánh nắng Ba Đình là niềm hạnh phúc, kỷ niệm đáng nhớ đối với Đình Khôi và Bích Loan. Đó chính là khoảnh khắc tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu đất nước, trở thành giai điệu tự hào ngân vang.

Về kế hoạch trong tương lai sau khi đại lễ 2/9 kết thúc, Bích Loan chia sẻ dự định dành thời gian cho bạn trai. Cặp đôi chuẩn bị đi du lịch, nghỉ ngơi, cùng nhau ôn lại kỷ niệm đáng nhớ trên thao trường và quảng trường Ba Đình lịch sử.

Cái nắm chặt tay dưới bóng cờ hoa của cặp đôi chiến sĩ gợi nhớ đến câu hát: “Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước/Tiếp bước thế hệ đi trước để bảo vệ non nước” (Tự Hào Màu Áo Lính - Thái Học).