Nôn nao chờ gặp người yêu ở buổi hợp luyện A80 sau 4 tháng

Tối 21/8, tại điểm tập kết Công viên Thống Nhất (Hà Nội), không ít cô gái chờ để được gặp lại bạn trai là chiến sĩ tham gia buổi hợp luyện A80 sau nhiều tháng xa cách.

Thiên Hương nóng lòng chờ đợi bạn trai là chiến sĩ thuộc khối nam Sĩ quan Không quân Công an nhân dân. Ảnh: Thu Hiền.

Từ chiều 21/8, quanh khu vực tập kết ở Công viên Thống Nhất, nhiều người thân của các chiến sĩ tham gia buổi tổng hợp luyện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đợi để gặp nhau.

Giữa dòng người đó, Thiên Hương (20 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ chờ gặp bạn trai Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi), chiến sĩ thuộc khối nam Sĩ quan Không quân Công an nhân dân. Trên tay cô gái trẻ là chai nước chờ được đưa tận tay người yêu.

"Mình hồi hộp lắm, nôn nao muốn được gặp anh ấy", Thiên Hương rớm nước mắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiên Hương cho biết cô và bạn trai quen nhau gần hai năm. Anh Tuấn là sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân. Do đặc thù huấn luyện, họ thường yêu xa, nhưng chưa lần nào xa cách lâu như đợt hợp luyện này. Suốt 4 tháng qua, cô chỉ có thể liên lạc với bạn trai qua những cuộc gọi video ngắn vào dịp cuối tuần.

Qua những cuộc gọi ngắn ngủi, Thiên Hương “xót ruột” khi thấy người yêu gầy và rám nắng sau nhiều tháng tập luyện vất vả, nhưng đồng thời cũng trở nên chững chạc và rắn rỏi hơn.

Cô gái thừa nhận việc gắn bó cùng một người theo con đường quân ngũ là thử thách, đòi hỏi sự thấu hiểu. Thời gian đầu, Thiên Hương cũng có những lúc tủi thân khi người yêu không thể về nhà cùng cô đón dịp kỷ niệm, ngày lễ đặc biệt nhưng dần cũng quen. Hiện giờ, cô không giấu được niềm tự hào khi bạn trai tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).

“Dần mình quen, biết công việc của người ta thì phải thông cảm”, cô vui vẻ nói.

Quỳnh Nga có mặt từ đầu giờ chiều để được gặp người yêu trong ít phút. Ảnh: Thu Hiền; NVCC.

Quỳnh Nga (21 tuổi, quê Điện Biên), sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng nóng lòng chờ đợi bạn trai là Lò Văn Nghiên, chiến sĩ khối nam Sĩ quan Cảnh sát.

Từ khi bước vào giai đoạn tập luyện cho A80, Nghiên phải xa nhà nhiều tháng, khiến đôi trẻ ít có dịp gặp gỡ.

"Bọn mình xa nhau từ lúc anh ấy bắt đầu tham gia tập, thỉnh thoảng mỗi tháng mình mới lên thăm một lần. Xa nhau thì chắc chắn sẽ nhớ, nhưng nhiệm vụ của anh ấy rất thiêng liêng. Mình coi đó là động lực để cả hai cùng cố gắng", cô chia sẻ.

Để động viên bạn trai, Quỳnh Nga thường chuẩn bị những món quà nhỏ như găng tay, kem chống nắng hay vài món ăn nhẹ. Lần này, cô mang theo nước uống và ít đồ ăn để Văn Nghiên có thể dùng sau buổi duyệt binh dài.

Khoảng thời gian ngồi đợi kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng cô gái không tỏ ra mệt mỏi. Trái lại, sự hồi hộp và háo hức chiếm trọn tâm trạng.

"Được gặp người mình yêu sau nhiều ngày xa cách thì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Hơn nữa, tôi cảm thấy tự hào khi được hòa chung không khí của cả nước", Nga bày tỏ.

Cách đó không xa, tại cổng Lê Duẩn của Công viên Thống Nhất, Kiều Trinh (quê Thanh Hóa), sinh viên Học viện Ngân hàng, đợi bạn trai Lê Tuấn Anh, chiến sĩ thuộc khối nam Sĩ quan Cảnh vệ từ 13h30. Cô quyết định chờ đến tối muộn, sau khi bạn trai kết thúc nhiệm vụ để tranh thủ gặp nhau ít phút.

Từ khi bạn trai bước vào giai đoạn huấn luyện cho lễ duyệt binh A80, Kiều Trinh cho biết họ ít có cơ hội gặp gỡ. Lần gần nhất đôi trẻ gặp nhau là khoảng một tuần trước, tại nơi tập luyện của Tuấn Anh ở xã Hòa Lạc (Hà Nội).

Khác với nhiều người mang đồ ăn, thức uống để tặng, Kiều Trinh không chuẩn bị gì vì biết bạn trai không được phép cầm đồ về đơn vị. Với cô, việc có mặt tại đây và chờ đợi đã là món quà tinh thần.

"Chỉ cần được gặp sau cả ngày tập luyện đã thấy xứng đáng rồi", cô nói.

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 của Hà Nội bị cấm lưu thông từ trưa. Người dân, du khách khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua.