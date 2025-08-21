'Hậu trường' triệu view của các nữ chiến sĩ A80

Cuộc sống sinh hoạt trong đơn vị hay bí quyết trang điểm không trôi trở thành nội dung được các "bóng hồng" tham dự lễ diễu binh 2/9 khai thác, thu hút sự quan tâm trên MXH.

Những kỷ niệm thú vị tại đơn vị được các chiến sĩ ghi lại. Ảnh: @goilaxamlinh/TikTok.

Bên cạnh những bước chân đều tăm tắp, gương mặt rạng rỡ trên tuyến phố thủ đô, các nữ chiến sĩ cũng có thời gian luyện tập, sinh hoạt và chuẩn bị đáng nhớ tại đơn vị trước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trên mạng xã hội, nhiều “bóng hồng” chia sẻ hình ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ cùng đồng đội, bí quyết makeup không trôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng hay những layout trang điểm cầu kỳ khi xuất hiện trước công chúng.

Những khoảnh khắc “hậu trường” thú vị này thu hút sự chú ý từ phía công chúng, trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh đại lễ của dân tộc.

Clip makeup triệu view

Chiến sĩ Lê Thảo Phương, thuộc khối nữ Sĩ quan thông tin, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ tại đơn vị lên mạng xã hội TikTok. Trang đó, cô cũng đăng tải hình ảnh tự thực hiện layout makeup ấn tượng trong quá trình chuẩn bị cho ngày lễ lớn.

“Mỗi tuần test (thử) 1 layout cho 2/9”, cô viết. Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng nhanh chóng để lại những lời khen ngợi cho lớp trang điểm cầu kỳ, phù hợp với khuôn mặt của nữ chiến sĩ. Thậm chí, nhiều người con không tin cô tự thực hiện layout makeup này.

Các nữ chiến sĩ khoe lớp trang điểm cầu kỳ, không trôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ảnh: @phuonggblue/TikTok, @goilaxamlinh/TikTok.

Bên cạnh hình ảnh khoe lớp trang điểm, Thảo Phương còn chia sẻ clip giới thiệu outfit với người theo dõi. Cô xuất hiện bên cạnh các nữ chiến sĩ khác, thể hiện niềm tự hào khi khoác lên người bộ đồng phục của khối nữ Sĩ quan thông tin.

Trong khi đó, chiến sĩ Hà Lê Bảo Ngân, thuộc khối nữ Chiến sĩ gìn giữ hòa bình, lại gây chú ý khi khoe lớp nền không chảy khi luyện tập dưới trời nắng từ 5h đến 10h. Bên cạnh những khoảnh khắc dưới nắng, Bảo Ngân còn chia sẻ những khung hình rạng rỡ luyện tập trong mưa với đồng đội.

Gần đây, Trung úy Ngô Lâm Phương, thuộc khối nữ Quân y, cũng thu hút sự quan tâm khi đăng tải clip 15 giây chia sẻ bí quyết makeup trong quá trình luyện tập dưới trời nắng cho lễ diễu binh dịp 2/9.

Bài đăng của cô thu về đến hơn 1 triệu lượt xem. Đoạn video hôm 9/8 cho thấy Lâm Phương trong bộ quân phục chỉnh tề và đã trang điểm kỹ lưỡng, với dòng chữ chia sẻ “bí quyết” giữ lớp nền lâu trôi trong trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Hà Nội.

“Sau vài tháng phơi mặt dưới nắng, tôi đã rút ra được cách makeup không trôi dưới nắng Hà Nội 40 độ C, đặc biệt không đánh nền thì sẽ không bể nền”, nữ chiến sĩ sinh năm 2000 viết.

Nhìn chung, cô loại bỏ kem nền khỏi quá trình makeup. Theo dòng chú thích trong clip, các bước trang điểm của cô chỉ còn kem chống nắng, kem lót, serum nâng tông và phấn phủ.

Khoảnh khắc ‘hậu trường’ đáng nhớ

Bên cạnh chủ đề makeup, các “bóng hồng” A80 còn ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên đồng nghiệp, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ. Chiến sĩ Trần Thu Nga, thuộc khối nữ Chiến sĩ gìn giữ hòa bình, chia sẻ các video nhảy theo nhạc cùng đồng đội.

Khoảnh khắc vui vẻ bên đồng đội cũng được chiến sĩ chia sẻ. Ảnh: @ori.m68/TikTok.

Trong những clip này, các nữ chiến sĩ đều mặc thường phục, hé lộ một phần sinh hoạt hàng ngày trong đơn vị. Khoảnh khắc hài hước như che chắn, chống nắng khi tập luyện dưới ánh nắng gay gắt cũng được Thu Nga đăng tải.

Tương tự, chiến sĩ Lê Thảo Phương cũng thực hiện những hoạt cảnh hài hước cùng bạn bè, đồng đội, chia sẻ giây phút vui vẻ sau những buổi tập luyện nghiêm túc lên mạng xã hội. Nội dung hài hước, thú vị này thu về lượng tương tác lớn.

Có thể thấy, cuộc sống sinh hoạt của các nữ chiến sĩ sau những khoảnh khắc nắng gió thao trường luôn là chủ đề thu hút sự chú ý, đặc biệt trước dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.