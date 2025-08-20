Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Khối ‘canh trứng cà chua’ diễu binh A80 là ai?

  • Thứ tư, 20/8/2025 14:05 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Trang phục của các khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC trong buổi hợp luyện A80 gây chú ý khi được ví như món ăn quen thuộc.

Hình ảnh từ các buổi hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Trong đó, khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gây chú ý với bộ quân phục mới.

Quân phục của khối này sử dụng tông kem làm nền, điểm xuyết các mảng loang đỏ và vàng. Sự kết hợp màu sắc khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến món canh trứng cà chua quen thuộc trong bữa cơm gia đình, từ đó đặt tên vui cho đội hình là “khối canh trứng cà chua”. Một số gợi ý khác cũng xuất hiện như “khối matcha đậu đỏ” hay “khối mì tôm thả lẩu”, dựa trên sự tương đồng màu sắc với món ăn.

Trước đó, khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học cũng nhận được sự quan tâm lớn khi xuất hiện trong bộ quân phục in loang vàng và xanh lá, phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ.

Đội hình này được cộng đồng mạng hài hước đặt cho loạt biệt danh như “khối khổ qua xào trứng”, “trứng rán ngải cứu”, “trứng cuộn hành” hay “khối trứng nhiều hành”. Không chỉ dừng lại ở người xem, nhiều chiến sĩ phòng hoá còn trực tiếp hưởng ứng bằng cách đăng tải hình ảnh cá nhân kèm dòng trạng thái dí dỏm, trong đó có chia sẻ trên TikTok: “Trứng chiên nhiều hành đang lên đường”.

Những cách ví von sáng tạo này không chỉ tạo bầu không khí sôi nổi trước ngày lễ lớn mà còn cho thấy sự gần gũi, gắn kết giữa hình ảnh người lính với đời sống thường nhật, góp phần khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc.

Khối 'khổ qua xào trứng' diễu binh A80 là ai?

Bộ quân phục in loang vàng xanh của lực lượng Phòng hoá trong buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9 gây chú ý trên MXH khi được ví như các món ăn Việt quen thuộc.

16:22 16/8/2025

'Sợi chỉ đỏ' là gì mà mọc trên đầu?

Xuất phát từ phim Hàn Quốc "S Line", hình ảnh sợi chỉ đỏ lan rộng trên mạng xã hội, được dùng để chế ảnh hài hước nhưng cũng gây tranh cãi vì ý nghĩa nhạy cảm.

08:00 20/7/2025

'Mời đoàn mình di chuyển lên núi' là gì?

“Mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em” trở thành trào lưu MXH, được Gen Z dùng để biểu đạt cảm giác ngượng ngùng trong những tình huống khó xử.

16:29 17/7/2025

Nhà có nhiều cột

Bình đẳng giới không phải là đưa phụ nữ ra khỏi nhà và đẩy đàn ông quay trở lại căn bếp. Xã hội nên là nơi mọi cá nhân được tôn trọng, tự do phát triển và đối xử bình đẳng bất kể thuộc giới tính nào. Mục Lifestylegiới thiệu tới độc giả cuốn Nghĩ bình đẳng, sống bình đẳng. Tác phẩm được hy vọng mang đến cho người đọc những nhận thức cơ bản về vấn đề bình đẳng giới và chất liệu cho các thảo luận về giới và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

Như Phương

khối canh trứng tội phạm công nghệ biệt danh diễu binh đồng phục viral khổ qua xào trứng lực lượng A80 diễu binh A80 quân phục đặc biệt Học viện An ninh Cách mạng Tháng Tám Quốc khánh 2/9 trang phục huấn luyện từ điển gen z lifestyle

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý