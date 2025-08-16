Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khối 'khổ qua xào trứng' diễu binh A80 là ai?

  • Thứ bảy, 16/8/2025 16:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ quân phục in loang vàng xanh của lực lượng Phòng hoá trong buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9 gây chú ý trên MXH khi được ví như các món ăn Việt quen thuộc.

Những ngày gần đây, hình ảnh các buổi hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong đó, khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học gây chú ý với bộ quân phục in loang, phối giữa sắc vàng và xanh lá - phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ.

Trước cách phối màu nổi bật này, cộng đồng mạng hài hước ví đội hình duyệt binh trông như món khổ qua xào trứng (mướp đắng xào trứng), một món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt.

Ngoài ra, cộng đồng mạng còn sáng tạo nhiều tên gọi khác như khối “trứng rán ngải cứu”, khối “trứng cuộn hành” hay khối “trứng nhiều hành”. Cách ví von vừa gần gũi, vừa gợi tinh thần gắn kết, tự hào dân tộc khi hình ảnh người lính được liên hệ với món ăn bình dị trong văn hóa Việt.

Xu hướng này còn nhận được sự hưởng ứng từ chính các chiến sĩ phòng hoá. Một số người chủ động chia sẻ hình ảnh cá nhân kèm trạng thái hài hước. Chẳng hạn, một chiến sĩ đã đăng tải hình ảnh quân phục của mình lên TikTok với dòng trạng thái: “Trứng chiên nhiều hành đang lên đường”.

Như Phương

