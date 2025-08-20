Nữ cảnh sát Trung Quốc gây sốt

Hình ảnh nữ cảnh sát 26 tuổi xuất hiện trong video huấn luyện với kỹ năng bắn súng chính xác và phong thái bình tĩnh thu hút hàng triệu lượt xem trên MXH Trung Quốc.

Ying Weimin bất ngờ thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ.com.

Ying Weimin (26 tuổi), công tác tại đồn cảnh sát Vương Xuân, chi nhánh quận Hải Thự, Cục Công an thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), trở thành hiện tượng mạng sau khi một đoạn video huấn luyện được công bố.

Trong clip, Ying mặc trang phục tác chiến, nhanh chóng lắp ráp súng, nạp đạn, ngắm và bắn liền mạch 10 phát, tất cả đều trúng hồng tâm. Người xem nhận xét màn trình diễn “trơn tru như nước chảy”, thể hiện sự điêu luyện trong động tác và bản lĩnh vững vàng.

Ying Weimin trở thành hiện tượng mạng nhờ một video huấn luyện. Ảnh: QQ.com.

Ying cho biết mơ ước trở thành cảnh sát từ nhỏ. Năm 2017, cô thi vào Học viện Cảnh sát Chiết Giang, chuyên ngành chỉ huy và chiến thuật. Sau khi tốt nghiệp năm 2021, Ying tình nguyện ra tuyến đầu, trải qua huấn luyện nghiêm ngặt về điều tra, bắt giữ và xử lý vụ án.

Thành tích của Ying không chỉ dừng ở khả năng bắn súng. Tháng 3/2023, cô tham gia chuyên án phá đường dây đại lý thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong quá trình tác nghiệp, Ying xông vào khống chế nghi phạm và thu giữ chứng cứ điện tử quan trọng.

Một năm sau, cô tiếp tục triệt phá ổ nhóm trộm cắp, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và thu hồi hàng chục nghìn NDT. Người dân tặng Ying băng rôn với dòng chữ: “Ứng phó nhanh như hổ, tìm kiếm chính xác, bắt giữ đáng tin cậy”.

“Chúng ta phải chủ động. Chỉ khi đến gần nhân dân hơn, cảnh sát mới giúp họ tránh xa sự lừa dối”, Ying chia sẻ.

Trong quá trình tham gia nhiều chuyên án viễn thông lừa đảo, Ying tự xây dựng phương pháp tuyên truyền phòng chống. Tháng 10/2024, cô đưa các chiêu trò lừa đảo có thật vào kịch bản và trực tiếp tham gia diễn xuất trong loạt phim ngắn nâng cao nhận thức cộng đồng. Phim được cư dân mạng khen ngợi: “Kiến thức chống lừa đảo đã đi vào đầu tôi theo cách kỳ lạ nhất”.

Mặc dù nhận về nhiều lời khen ngợi, Ying vẫn giữ thái độ khiêm tốn: “Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của người dân, cũng như cộng đồng mạng. Đó là động lực để tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn”.

Cư dân mạng nhanh chóng bày tỏ sự ngưỡng mộ, để lại nhiều lời ca ngợi trên các phương tiện truyền thông.

“Nữ cảnh sát thật ngầu, quá anh hùng!”, một bình luận được ghi nhận.

“Vừa đẹp vừa bản lĩnh, tôi đã xem đi xem lại hàng chục lần!”, người khác viết.

“Thật tuyệt vời! Sau mỗi viên đạn trúng đích là một lời thề bảo vệ sự sống của nhân dân”, một người dùng mạng xã hội cảm thán.

Vẻ ngoài ấn tượng và phong thái tự tin, bình tĩnh giúp nữ cảnh sát thu hút sự quan tâm. Ảnh: QQ.com.