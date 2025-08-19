Ồn ào của các hãng băng vệ sinh

Trong khi Diana Vietnam bị chỉ trích vì mời rapper Negav tham gia một sự kiện quảng bá tại TP.HCM, nhiều nhãn hàng băng vệ sinh Trung Quốc lại gây phẫn nộ vì quảng cáo lố.

Ngày 17/8, nhãn hàng băng vệ sinh phụ nữ Diana bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, thương hiệu này bị chỉ trích vì mời Negav vào vị trí khách mời đặc biệt trong một chương trình quảng bá.

Rapper này từng vướng ồn ào liên quan đến nhóm kín trên Facebook, phải nhận lỗi vì những bài đăng nhạy cảm, dung tục trong quá khứ. Thương hiệu trên nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, song chưa thể xoa dịu công chúng.

Diana không phải thương hiệu băng vệ sinh duy nhất gây phẫn nộ. Cuối năm ngoái, nhiều hãng sản phẩm phụ nữ tại Trung Quốc cũng bị kêu gọi tẩy chay vì phân phối những miếng băng ngắn hơn quảng cáo.

Diana Vietnam xin lỗi

Theo thông tin được Diana chia sẻ trước đây, rapper Negav nằm trong danh sách khách mời đặc biệt cho chiến dịch truyền thông mới của nhãn hàng. Anh xuất hiện cùng các nghệ sĩ khác như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc...

Khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, thương hiệu lập tức nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt. Hành động mời nghệ sĩ từng bị cho là có phát ngôn hạ thấp nữ giới tham gia chương trình quảng bá sản phẩm dành cho phụ nữ khiến công chúng phẫn nộ.

Sự xuất hiện của Negav khiến Diana chịu sự chỉ trích lớn.

Đối mặt với làn sóng tẩy chay, nhãn hàng nhanh chóng gỡ thông tin, hình ảnh liên quan đến Negav trên fanpage Diana Vietnam. Rạng sáng 18/8, thương hiệu chính thức xin lỗi, khẳng định rút kinh nghiệm sâu sắc.

“Diana thành thật xin lỗi vì việc lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng. Chúng tôi xin xác nhận: hiện tại, Diana chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng.

Diana luôn tôn trọng nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, là thương hiệu đồng hành và tôn vinh phụ nữ, chúng tôi luôn đặt sự an toàn tinh thần và giá trị của phụ nữ lên ưu tiên hàng đầu. Diana cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc và đã tiến hành rà soát quy trình lựa chọn nghệ sĩ khách mời để đảm bảo mang đến những chương trình phù hợp, giữ trọn niềm tin của phụ nữ Việt”, trích bài đăng xin lỗi.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó khi một số người dùng mạng xã hội truyền tải thông tin cho rằng quản lý cấp cao thương hiệu là khán giả của Negav, góp phần quyết định việc rapper này xuất hiện ở chương trình.

Trước thông tin trên, ban lãnh đạo nhãn hàng cho biết đang tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan theo đúng quy định của công ty, đồng thời khẳng định rằng mọi quyết định liên quan đến thương hiệu phải dựa trên giá trị cốt lõi, tuyệt đối không được để cảm tính cá nhân chi phối.

Cả 2 bài đăng của Diana đều nhận về lượt phẫn nộ lớn, cho thấy sự bức xúc của công chúng đối với hãng vẫn chưa nguôi ngoai.

Hãng băng vệ sinh Trung Quốc cũng bị tẩy chay

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều thương hiệu băng vệ sĩ ở Trung Quốc cũng phải đối mặt với làn sóng tẩy chay hồi cuối năm ngoái.

Cuộc tranh cãi bùng nổ từ đầu tháng 11, sau khi loạt video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều sản phẩm băng vệ sinh phổ biến ngắn hơn đáng kể so với thông tin in trên bao bì. Trong một clip, một người có ảnh hưởng đo chiều dài phần lõi thấm hút của sản phẩm từ các thương hiệu lớn như ABC, Sofy và Space 7, rồi so sánh với kích thước được ghi trên vỏ hộp.

Nhiều thương hiệu băng vệ sinh Trung Quốc bị tẩy chay vì quảng cáo sai sự thật. Ảnh: Xiaohongshu.

Từ đó, nhiều người tiêu dùng kêu gọi nhà sản xuất phải ghi rõ chiều dài của phần lõi thấm hút, bộ phận có thể sử dụng thực tế, trên bao bì. Ngày 6/11, hashtag “gian lận chiều dài băng vệ sinh” bắt đầu thịnh hành trên Weibo.

Khi làn sóng tẩy chay lan rộng, bộ phận chăm sóc khách hàng của nhiều thương hiệu tìm cách trấn an, giải thích rằng chênh lệch nhỏ trong sản xuất là khó tránh. Tuy nhiên, một đại diện phân phối của ABC lại khiến tình hình tồi tệ hơn khi đáp trả khách hàng trên một sàn thương mại điện tử rằng sự chênh lệch 10-20 mm là “bình thường”, đồng thời khuyên người mua có thể chọn thương hiệu khác nếu không hài lòng.

Ngày 13/11, ABC đưa ra thông cáo xin lỗi đầu tiên. Tuy nhiên, lời xin lỗi này tiếp tục bị chỉ trích là thiếu chân thành. Ngày 22/11, nhà sáng lập Deng Jingheng buộc phải đăng video xin lỗi công khai trên Weibo: “Tôi không biện minh gì cả, một lần nữa thành thật xin lỗi mọi người”.

Deng cho biết sản phẩm mới sẽ được tung ra vào tháng 12 và cam kết loại bỏ hoàn toàn chênh lệch kích thước vào tháng 3/2025. ABC cũng gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi gian hàng chính thức trên Douyin và Taobao.

Một số thương hiệu khác như Shecare, Beishute cũng đưa ra lời xin lỗi trong bối cảnh toàn ngành tìm cách lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng.