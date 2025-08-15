Nữ chiến sĩ A80 nhận triệu view từ clip 'đánh nền không trôi'

Trung úy Ngô Lâm Phương, thuộc khối nữ Quân y, gây chú ý khi đăng tải clip 15 giây chia sẻ bí quyết makeup trong quá trình luyện tập dưới trời nắng cho lễ diễu binh dịp 2/9.

Bài đăng của trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) hiện nhận được 1,2 triệu lượt xem, cho thấy sự tò mò từ phía công chúng về quá trình làm đẹp của các nữ chiến sĩ trong những dịp trọng đại.

Trước đó, lớp trang điểm của các nữ chiến sĩ trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam 30/4 cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý là lớp nền không trôi bất chấp điều kiện thời tiết nắng mưa.

Có gì ở clip triệu view của nữ chiến sĩ?

Đoạn video hôm 9/8 cho thấy Lâm Phương trong bộ quân phục khối nữ Quân y chỉnh tề và đã trang điểm kỹ lưỡng, với dòng chữ chia sẻ "bí quyết" giữ lớp nền lâu trôi trong trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Hà Nội.

Lâm Phương chia sẻ bí quyết giữ lớp nền lâu trôi, thu hút tương tác trên MXH. Ảnh: @ngolamphuong2102/TikTok, Ngô Lâm Phương/FB.

“Sau vài tháng phơi mặt dưới nắng, tôi đã rút ra được cách makeup không trôi dưới nắng Hà Nội 40 độ C, đặc biệt không đánh nền thì sẽ không bể nền”, nữ chiến sĩ sinh năm 2000 viết.

Nhìn chung, cô loại bỏ kem nền khỏi quá trình makeup. Theo dòng chú thích trong clip, các bước trang điểm của cô chỉ còn kem chống nắng, kem lót, serum nâng tông và phấn phủ.

Phía dưới phần bình luận, Lâm Phương còn chia sẻ thêm về các loại mỹ phẩm mà mình sử dụng trong quá trình tập luyện dưới nắng cho đại lễ. Cụ thể, cô dùng kem chống nắng Heliocare, kem lót MAC, serum nâng tông Make Color Yellowness và phấn phủ Make Up For Ever.

Ngoài ra, nữ chiến sĩ còn đưa ra lời khuyên bổ sung che khuyết điểm sau bước serum cho những làn da nhiều khiếm khuyết. Phía dưới phần bình luận, người dùng mạng xã hội thể hiện sự thích thú, mong muốn Lâm Phương chia sẻ thêm về các bí quyết trang điểm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lâm Phương cho biết bất ngờ khi được nhiều người chú ý khi xuất hiện trong hàng ngũ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cô thể hiện niềm tự hào sâu sắc: “Với một người trẻ như tôi, đây là một niềm vinh dự to lớn”.

Khi hình ảnh và thông tin của Lâm Phương liên tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, nữ trung úy cảm thấy khá ngại ngùng. Cô tự nhận mình kín tiếng và không muốn được chú ý quá nhiều.

Dưới lớp nền là làn da rám nắng

Không chỉ layout makeup của Ngô Lâm Phương, vẻ ngoài của nhiều “bóng hồng” trong đại lễ 30/4 cũng từng thu hút sự chú ý. Một chuyên gia makeup, người đứng sau lớp trang điểm của nhiều nữ chiến sĩ, đã chia sẻ thông tin về các sản phẩm được sử dụng để đảm bảo lớp nền lâu trôi.

Cụ thể, một layout được cô thực hiện bao gồm kem lót Hourglass Vanish, kem nền NARS và Charlotte Tilbury, tạo khối July Doll, kem má Nars và khóa nền Charlotte Tilbury. Chuyên gia makeup này cũng chia sẻ loạt tin nhắn khen ngợi lớp nền không trôi từ các nữ chiến sĩ.

Phạm Thị Thảo Quỳnh chia sẻ về làn da rám nắng của các nữ chiến sĩ dưới lớp makeup hoàn hảo. Ảnh: Phương Lâm.

Trong những ngày các chiến sĩ tập luyện, diễu binh hồi cuối tháng 4, TP.HCM cũng ghi nhận tình trạng nắng nóng trên diện rộng. Dưới sự ảnh hưởng của nắng gắt và những cơn mưa bất chợt, layout trang điểm của các “bóng hồng” vẫn còn nguyên, khiến các tín đồ làm đẹp đặc biệt quan tâm.

Clip ghi lại khoảnh khắc một người dân hỏi nữ chiến sĩ dùng kem nền gì và nhận được câu trả lời “Catrice” cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong một buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành 30/4 ở TP.HCM, Phạm Thị Thảo Quỳnh - học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - cũng từng chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Khi diễu hành trước công chúng, chúng tôi trang điểm để xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu nhất. Nhưng dưới lớp makeup ấy là làn da rám nắng vì luyện tập dưới trời nắng nhiều ngày”.