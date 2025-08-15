Không thể ngồi sau khi nâng mông

Các ca phẫu thuật BBL khiến Alanna Pow (Australia) trải qua tình trạng đau đớn, không thể ngồi hơn một tháng. Đây là một trong những can thiệp thẩm mỹ nguy hiểm nhất thế giới.

Alanna Pow trải qua 2 ca phẫu thuật BBL thất bại, chuẩn bị can thiệp lần 3. Ảnh: @alannasworldx.

“Làm đẹp đồng nghĩa với đau đớn” là câu nói phù hợp với cựu tiếp viên hàng không Alanna Pow (22 tuổi, Australia). Cô gái trẻ không cảm thấy xa lạ với việc lên bàn mổ, dự kiến chi hơn 50.000 USD cho nhiều ca phẫu thuật cùng loại.

Pow đã thực hiện phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil (BBL) 2 lần, sắp tiến hành lần thứ 3. Theo cựu tiếp viên hàng không, 2 ca đầu không được thực hiện đúng cách, gây ra tình trạng đau đớn, buộc cô phải nằm sấp 6 tuần và không thể ngồi bình thường.

“Tôi cũng phải mặc đồ định hình suốt 6 tuần bên trong bộ đồng phục,” Pow chia sẻ.

Không thể ngồi xuống

Năm ngoái, Pow bay hơn 10.000 km tới Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện ca phẫu thuật BBL đầu tiên với chi phí 10.855,99 USD . Sau đó, cô quay lại cho ca thứ 2 với mức giá tương tự.

Alanna Pow thực hiện ca phẫu thuật nâng mông lần thứ 3 để khắc phục hậu quả. Ảnh: @alannasworldx.

Thậm chí, lần đó, bác sĩ còn áp dụng ưu đãi “mua một tặng một” và tặng kèm ca nâng mũi. Không may, Pow phải thực hiện thêm một ca nâng mông thứ 3 để chỉnh sửa 2 ca phẫu thuật hỏng trước đó.

“Vị bác sĩ đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ hút quá nhiều mỡ ở phần đùi dưới, khiến bộ phận này trông lồi lõm. Kể từ đó, tôi cảm thấy tự ti về đùi dưới”, cô thừa nhận.

Rút kinh nghiệm, lần này Pow không quay lại Thổ Nhĩ Kỳ. Cô dự định thực hiện ca phẫu thuật với bác sĩ ở Australia. Chi phí hơn 26.000 USD cho ca nâng mông thứ 3 được cựu tiếp viên hàng không khẳng định là không rẻ.

Là người quen thuộc với dao kéo, Pow vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Tôi rất háo hức với ca BBL thứ 3. Hai lần đầu chỉ là bài học cho tôi”.

Phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil (BBL) ngày càng phổ biến với mục tiêu cải thiện hình thể, đặc biệt là tăng kích thước vòng 3.

Theo một báo cáo y tế năm 2017, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân thực hiện phương pháp phẫu thuật BBL là 1/3.000. Vì thế, đây được xem là một trong những can thiệp thẩm mỹ nguy hiểm nhất thế giới.

Mùi hôi khó chịu

Bên cạnh khó khăn khi ngồi xuống như Alanna Pow, bệnh nhân nâng mông kiểu Brazil còn phải đối mặt với nhiều rủi ro khác.

Về bản chất, BBL là kỹ thuật hút mỡ từ một vùng trên cơ thể rồi tiêm lại vào mông. Tuy nhiên, nếu tiêm quá nhiều mỡ vào một vị trí, dẫn đến vượt quá khả năng nuôi dưỡng của các mạch máu, phần mỡ dư thừa sẽ chết đi, gây ra hiện tượng hoại tử mỡ. Đây là lý do dẫn đến mùi hôi “khó ngửi như thối rữa”.

Hoại tử mỡ không chỉ gây mùi mà còn có thể dẫn đến nhiễm trùng, yêu cầu nhập viện điều trị, có khả năng gây nhiễm trùng huyết trong một số trường hợp hiếm.

Ngoài lý do y khoa, yếu tố vệ sinh cá nhân sau phẫu thuật cũng là nguyên nhân đáng kể. Một số bệnh nhân cho biết hình dạng vòng ba thay đổi khiến họ gặp khó khăn trong việc vệ sinh vùng kín. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, từ đó phát sinh mùi hôi.

Phẫu thuật BBL kéo theo nhiều nguy hiểm, song vẫn được nhiều phụ nữ ưa chuộng. Ảnh: @alannasworldx.

Ngay cả khi hồi phục bình thường, người bệnh vẫn có thể cảm thấy mùi khó chịu kéo dài. Bác sĩ phẫu thuật Douglas Steinbrech (New York, Mỹ) lý giải: “Mùi thường đến từ quá trình hồi phục”.

Các loại quần nịt chặt giúp định hình sau phẫu thuật khiến mồ hôi, dịch và vi khuẩn tích tụ trên da trong nhiều tuần, gây mùi dai dẳng. Một số người chấp nhận rủi ro, bao gồm TikToker Scarlet Black. Cô chia sẻ về việc chi tổng cộng 36.000 USD cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm nhiều lần BBL.

Trong khi đó, nhiều người bắt đầu hoài nghi về “cái giá” của vẻ đẹp nhân tạo, đặc biệt khi cái giá đó có thể đi kèm với mùi như quần áo tập thể dục bị mốc hoặc tệ hơn.