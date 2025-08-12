Mời sao OnlyFans làm đại sứ, L’Oréal bị chỉ trích

Ari Kytsya (sinh năm 2001), ngôi sao nội dung người lớn trên nền tảng OnlyFans, được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu cho Urban Decay (thuộc tập đoàn L'Oréal).

Quyết định của L’Oréal diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về hành vi cực đoan được quảng bá bởi các ngôi sao nội dung người lớn trên OnlyFans. Ảnh: Urban Decay.

Chiến dịch quảng bá lần này khiến cả Urban Decay lẫn tập đoàn mẹ L' Oréal vấp phải làn sóng chỉ trích từ người tiêu dùng, theo Guardian. Được thành lập vào năm 1996 và được L’Oréal mua lại vào năm 2012, Urban Decay nổi tiếng với các sản phẩm có tên gọi táo bạo như phấn mắt “Naked”, bút kẻ mắt “Perversion” hay xịt cố định lớp trang điểm “All Nighter”.

Ari Kytsya, một người mẫu đến từ Mỹ, tự mô tả mình là “diễn viên trên giường”, cách nói ẩn dụ về việc sản xuất nội dung khiêu dâm.

Cô sở hữu hai hình ảnh song song trên mạng xã hội, một bên là người ảnh hưởng (influencer) với hơn 4,6 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok, tại đây cô chia sẻ các video hướng dẫn trang điểm, làm tóc và phong cách sống; bên còn lại là tài khoản OnlyFans, cung cấp hình ảnh và video khỏa thân cũng như các nội dung nhạy cảm.

Quảng cáo gây tranh cãi

Quảng cáo của Urban Decay với sự xuất hiện của Kytsya đã thu hút hơn 18,7 triệu lượt xem trên TikTok, sử dụng hình ảnh được làm mờ kèm cảnh báo nội dung nhạy cảm, cùng khẩu hiệu "UD likes it raw” (tạm dịch: “Urban Decay thích sự chân thật”). Trong video, Kytsya kêu gọi “trang điểm không kiểm duyệt” phù hợp “trên sân khấu, trước ống kính và cả trên giường”.

Quyết định hợp tác với Kytsya đã vấp phải phản ứng trái chiều, đặc biệt từ Penny East (Anh), tân giám đốc điều hành của Fawcett Society, tổ chức hàng đầu tại Anh đấu tranh cho quyền phụ nữ và bình đẳng giới.

Bà cho rằng động thái này đánh dấu một bước ngoặt trong việc đưa một nền tảng vốn gây tranh cãi như OnlyFans trở thành xu hướng thương mại chính thống, đồng thời bày tỏ “mối quan ngại chính đáng” khi một thương hiệu lớn hợp tác với người sản xuất nội dung 18+.

Ari Kytsya trong quảng cáo TikTok của Urban Decay. Ảnh: @urbandecaycosmetics /TikTok.

Động thái của L’Oréal cũng bị cho là đi ngược “Bộ quy tắc giá trị” mà tập đoàn này áp dụng với đối tác. Tài liệu này yêu cầu các đại sứ thương hiệu phải chia sẻ “các nguyên tắc đạo đức” của L’Oréal và không được đăng tải nội dung khiêu dâm hoặc bất kỳ nội dung nào “mâu thuẫn với các giá trị tôn trọng, khoan dung và hòa nhập” của hãng.

Dù vậy, L’Oréal bảo vệ lựa chọn của mình, ca ngợi Kytsya vì sự “cởi mở và chân thật” khi chia sẻ về công việc, bao gồm cả “niềm vui, thử thách và rủi ro” trong ngành.

“Chúng tôi chọn Ari Kytsya vì kỹ năng trang điểm và sự chân thực của diễn viên. Cô ấy cởi mở trong giao tiếp với cộng đồng, chia sẻ về trải nghiệm cá nhân, bao gồm cả những khó khăn và rủi ro trong ngành”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, East đặt câu hỏi liệu Kytsya có phải là hình mẫu phù hợp cho các cô gái trẻ, đối tượng chính của sản phẩm mỹ phẩm Urban Decay.

“Chúng tôi lo ngại về hàng nghìn cô gái trẻ tham gia OnlyFans với hy vọng nổi tiếng và kiếm tiền. Phần lớn những người sáng tạo nội dung trên nền tảng này thu nhập rất thấp và áp lực phải tạo ra nội dung độc đáo đang đẩy họ đến việc sản xuất nội dung ngày càng nhạy cảm”, bà nói.

Ngành nội dung 18+ xâm chiếm thương mại

Tranh cãi quanh L’Oréal diễn ra trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của những người nổi tiếng từ OnlyFans đối với giới trẻ.

Visa và Diageo gần đây đã rút quảng cáo khỏi một bộ phim tài liệu của Channel 4 về nữ diễn viên OnlyFans Bonnie Blue, với lý do nội dung không phù hợp với giá trị thương hiệu. Cụ thể, bộ phim tái hiện cuộc đời của Bonnie Blue và thử thách gây tranh cãi mà cô tuyên bố thực hiện là quan hệ với 1.057 người đàn ông trong 12 tiếng.

Được biết, Kytsya thường khuyến khích người theo dõi cân nhắc công việc trong ngành nội dung người lớn, nhấn mạnh tiềm năng tài chính nhưng cũng khuyên người mới 18 tuổi không nên vội vàng bước vào.

“Nếu làm hết mình, bạn có thể kiếm đủ để tự khởi nghiệp, mua nhà hoặc đầu tư”, cô từng nói trên kênh TikTok.

Theo Farhad Divecha (Anh), Giám đốc điều hành công ty tiếp thị kỹ thuật số quốc tế AccuraCast, hiếm có thương hiệu toàn cầu nào hợp tác công khai với người sản xuất nội dung khiêu dâm.

“Xã hội ngày nay cởi mở hơn với loại hình quảng cáo này so với cách đây 5 hay 10 năm. Các thương hiệu muốn thu hút sự chú ý, và tranh cãi có thể mang lại sự lan tỏa lớn hơn”, ông nhận định.

Kytsya bày tỏ biết ơn vì cơ hội này, cho rằng “đa số thương hiệu thường e dè khi hợp tác” với cô vì tính chất công việc. Trong khi đó, OnlyFans từ chối bình luận về vụ việc.