Người trẻ Mỹ chi 5.000 USD để xoá bọng mắt

Can thiệp thẩm mỹ xoá bọng mắt từng là lựa chọn của những người trung niên, giờ đây thu hút phụ nữ 20-30 tuổi với mong muốn có đôi mắt “không mệt mỏi”, "già trước tuổi".

Ở tuổi đôi mươi, nhiều người trẻ đã lựa chọn phẫu thuật xoá bọng mắt để cải thiện ngoại hình và sự tự tin, bất chấp chi phí lên đến hàng nghìn USD. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Ở tuổi 27, Emily Gordon (Mỹ) bắt đầu thấy đôi mắt mình ngày càng sưng húp, lõm sâu, khiến cô trông “mệt mỏi” và “già trước tuổi”. Cô từng thử ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và đầu tư vào các sản phẩm dưỡng da cao cấp. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, tình trạng vẫn không cải thiện.

“Tôi tránh né soi gương mỗi sáng vì không muốn nhìn thấy bọng mắt”, cô nói với Business Insider.

Cho đến khi bắt gặp những video trên TikTok về phẫu thuật lower blepharoplasty, thủ thuật kéo dài 90 phút với chi phí khoảng 5.000 USD để loại bỏ bọng mắt thông qua đường rạch bên trong mí dưới, Gordon quyết định tham gia.

Sau 4 tháng, cô đã thực hiện phẫu thuật, kết hợp thêm laser CO2 và cấy mỡ tự thân, với tổng chi phí lên đến 9.500 USD .

“Tôi không còn bọng mắt, vùng dưới mắt trông rất mịn màng. Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc với ngoại hình của mình như vậy”, cô nói.

Nỗi ám ảnh mới của tuổi 20

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASPS), blepharoplasty, hay còn gọi là phẫu thuật mí mắt, từng là lựa chọn phổ biến cho người từ 50 tuổi trở lên. Nhưng trong 5 năm gần đây, số lượng bệnh nhân ở độ tuổi đôi mươi tăng mạnh, đến mức các bác sĩ gọi đây là một “cuộc bùng nổ”.

“Tôi thực hiện trung bình 12 ca mỗi tuần, trong đó một nửa là phụ nữ trong độ tuổi 20-30”, bác sĩ Ivan Vrcek, chuyên gia phẫu thuật tạo hình mắt tại Dallas (Texas, Mỹ), cho biết.

Nguyên nhân chính là yếu tố di truyền. Nhiều người trẻ sinh ra đã có cấu trúc bọng mắt rõ, và theo các bác sĩ, không có loại kem mắt hay phương pháp điều trị không xâm lấn nào có thể khắc phục triệt để.

Emily Gordon trước và sau khi phẫu thuật cắt mí mắt dưới (cộng với phẫu thuật laser CO2 và cấy mỡ). Ảnh: Emily Gordon.

Thêm vào đó, xu hướng thẩm mỹ đang dần dịch chuyển khỏi filler và hướng về các phương pháp lâu dài. Trong khi filler dưới mắt có giá 500- 1.500 USD mỗi ống và cần duy trì hàng năm, blepharoplasty chỉ cần thực hiện 1 lần với kết quả lâu dài, thường là vĩnh viễn nếu chăm sóc đúng cách.

Sự phổ biến của trào lưu làm đẹp này ở người trẻ phần lớn nhờ mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Những đoạn video “before – after” (trước và sau khi thẩm mỹ) có sức lan toả lớn, khơi gợi mong muốn thay đổi ở hàng triệu người theo dõi.

Bác sĩ Pradeep Mettu (Bắc Carolina (Mỹ), một trong những gương mặt được nhiều TikToker lựa chọn, cho biết ông từng nhận hơn 10 cuộc hẹn chỉ trong 24 giờ sau khi một video của influencer Jas Anahis (26 tuổi) đăng tải, thu hút hơn 11 triệu lượt xem.

Sugelly Machado (27 tuổi), là một trong số đó. Sau khi xem video của Anahis, cô lập tức lái xe từ bang Connecticut (Mỹ) đến Bắc Carolina để thực hiện phẫu thuật.

“Tôi biết mình phải làm ngay, không đắn đo gì cả”, cô nói. Gen Z cho biết thêm cô không muốn "chịu đựng suốt 30 năm rồi mới nghĩ đến chuyện can thiệp", đồng thời tin rằng nếu phụ nữ ở độ tuổi 50 có đầy đủ thông tin và điều kiện như thế hệ trẻ hiện nay, họ cũng sẽ lựa chọn phẫu thuật từ khi còn ở tuổi đôi mươi.

'Không phải ai cũng phù hợp với dao kéo'

Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nhiều người trẻ cho biết bọng mắt ảnh hưởng đến sự tự tin, công việc và cả đời sống xã hội của họ.

Kiana Robinson (30 tuổi) chia sẻ rằng cô cảm thấy áp lực hơn khi làm việc từ xa, liên tục xuất hiện trên cuộc gọi video khiến cô phải đối mặt với đôi mắt “mệt mỏi” của mình mỗi ngày.

“Tôi đã thử mọi loại kem dưỡng nhưng chẳng cải thiện được gì”, cô nói. Cuối cùng, cô cũng lựa chọn phẫu thuật với bác sĩ Mettu vào tháng 4. 3 tháng sau, cô cảm thấy sự thay đổi là “một trời một vực” khi khuôn mặt trẻ ra và tự tin hơn nhiều.

Kiana Robinson trước và sau ca phẫu thuật. Ảnh: Pradeep Mettu.

Từ lâu trước khi các bộ lọc ảnh hay ứng dụng chỉnh sửa như Facetune xuất hiện, đôi mắt mịn màng, không quầng thâm đã được xem là tiêu chuẩn của vẻ ngoài rạng rỡ. Ngay từ những năm 1950, các quảng cáo kem che khuyết điểm đã mô tả hiệu quả sản phẩm như một “phép màu trẻ hoá”, giúp người dùng như lùi lại cả chục năm tuổi chỉ sau vài lần thoa.

Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Jeffrey Spiegel tại Boston (Mỹ), điều đó không phải ngẫu nhiên.

“Chúng ta không muốn trông mệt mỏi, căng thẳng, buồn bã hay yếu đuối, và tất cả những điều này đều hiện rõ trong ánh mắt", ông nói.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng không phải ai cũng phù hợp với phẫu thuật. Ngoài yếu tố sức khỏe, các trường hợp bị bọng mắt do dị ứng, thiếu ngủ, hoặc các bệnh lý như ngưng thở khi ngủ cũng cần được chẩn đoán kỹ trước khi quyết định lên bàn mổ.

“Bạn không thể đặt hết niềm tin vào dao kéo. Việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn là quan trọng nhất”, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mắt Paul Phelps (Chicago, Mỹ) nói.

Emily Gordon đang lên kế hoạch cho đám cưới vào năm 2026 và cảm thấy yên tâm vì đã loại bỏ bọng mắt trước khi bước vào ngày trọng đại.

“Tôi sẽ không phải lo lắng về ảnh cưới hay cách mình xuất hiện nữa. Giờ tôi đang nghĩ đến nâng ngực, nhưng đó là chuyện khác”, cô nói.