Bùi Tiến Dũng 'đụng hàng' tóc với Xuân Son

Theo Glamour, cornrow (tóc tết bím) được xem như một phần quan trọng trong đời sống, văn hoá của người da màu trong nhiều thế kỷ. Hiện đây là kiểu tóc phổ biến đối với đông đảo công chúng, được các tín đồ thời trang trên toàn thế giới đón nhận. Cornrow đặc trưng bởi những lọn tóc tết sát da đầu, để lộ đường chân tóc và những khoảng trắng lấp ló. Tuỳ vào độ dài mái tóc, người thực thiện có thể tạo kiểu khác nhau. Số lượng lọn tóc được tết hay độ mau thưa đều có thể tùy chỉnh, phụ thuộc vào sở thích của từng người. Ảnh: Vogue.