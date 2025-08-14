Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bùi Tiến Dũng 'đụng hàng' tóc với Xuân Son

  • Thứ năm, 14/8/2025 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kiểu tóc cornrow được cả thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Xuân Son ưa chuộng, lăng xê, tạo ra diện mạo mới cho các cầu thủ này.

Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 1

Ngày 13/8, thủ môn Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi khoe kiểu tóc mới lạ mắt. Mẫu tóc này có tên gọi cornrow (tóc tết hàng bắp), đem đến hình ảnh khác biệt cho cầu thủ này. Anh thậm chí còn đăng tải video thực hiện kiểu tóc mới lên trang cá nhân, thể hiện sự thích thú khi thay đổi diện mạo. Trước đây, Bùi Tiến Dũng vốn gắn liền với mái tóc cắt gọn, đơn giản, tôn vinh khuôn mặt góc cạnh, nam tính. Ảnh: Dũng Bùi Tiến/FB.
Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 2

Sự thay đổi này khiến đồng đội, người theo dõi và khán giả thể thao đặc biệt thích thú. Khi Hà Đức Chinh khen ngợi “Chất vậy bạn”, Tiến Dũng vui vẻ đáp lại: “Bạn xem chơi lại được tôi không”. Thấy Văn Thanh tỏ ý ngạc nhiên, thủ môn sinh năm 1997 còn trêu chọc rằng chỉ cần gửi địa chỉ, sẽ “có người đến tận nơi tết tóc cho”. Ảnh: Dũng Bùi Tiến/FB.
Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 3Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 4

Đáng chú ý, Bùi Tiến Dũng không phải cầu thủ Việt Nam đầu tiên thu hút sự quan tâm khi thực hiện kiểu tóc này. Trước Tết Nguyên đán năm nay, Nguyễn Xuân Son cũng thực hiện tóc cornrow, thậm chí còn “đảo ngói” ngay khi ở bệnh viện, điều trị chấn thương và phục hồi. Trước đó, Xuân Son trung thành với kiểu tóc xoăn tự nhiên, thỉnh thoảng dùng băng đô cố định mái đầu. Cầu thủ này cũng từng cạo trọc, thể hiện dấu ấn cá nhân. Ảnh: @rafaelson_10/IG.
Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 5

Theo Glamour, cornrow (tóc tết bím) được xem như một phần quan trọng trong đời sống, văn hoá của người da màu trong nhiều thế kỷ. Hiện đây là kiểu tóc phổ biến đối với đông đảo công chúng, được các tín đồ thời trang trên toàn thế giới đón nhận. Cornrow đặc trưng bởi những lọn tóc tết sát da đầu, để lộ đường chân tóc và những khoảng trắng lấp ló. Tuỳ vào độ dài mái tóc, người thực thiện có thể tạo kiểu khác nhau. Số lượng lọn tóc được tết hay độ mau thưa đều có thể tùy chỉnh, phụ thuộc vào sở thích của từng người. Ảnh: Vogue.
Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 6

“Tóc tết bím không bao giờ lỗi thời. Đây là một trong những mẫu tóc linh hoạt nhất, liên tục phát triển theo thời gian, từ tết boxer đơn giản đến buộc nửa đầu. Có rất nhiều phương pháp biến tấu thú vị”, Heather Dappah, nhà sáng lập Her Definition Salon (London, Anh), cho biết. Đáng chú ý, Heather còn khẳng định rằng cornrow có khả năng bảo vệ tóc trong thời gian dài. Theo nhà tạo mẫu tóc Charlotte Mensah (Anh), cornrow đem đến một phương án bảo vệ tóc khỏi tác động vật lý, quá trình tạo kiểu hàng ngày, hoạt động chải, gỡ rối, thậm chí thao tác vuốt tóc theo thói qua của nhiều người. Ảnh: Just Jared.
Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 7

Tuy nhiên, cornrow chỉ được coi là kiểu tóc ngắn hạn, không nên giữ lâu, tránh tạo ra những hậu quả nghiêm trọng như gãy rụng và hư hỏng. “Cách tạo kiểu này chỉ có thể bảo vệ mái đầu trong thời gian ngắn. Bạn không nên giữ chúng lâu hơn 2-4 tuần. Nếu cố tình kéo dài thời gian, tóc có khả năng cao chịu hư tổn và gãy rụng nặng nề. Cuối cùng, bạn sẽ không thể tiếp tục tạo kiểu”, Charlotte chia sẻ. Ảnh: Just Jared.
Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 8

Hiện nay, cornrow là kiểu tóc được đón nhận rộng rãi. Hàng loạt người nổi tiếng như ca sĩ, vũ công Ciara, người mẫu Tyra Banks hay biểu tượng thời trang thế hệ mới Zendaya đều từng xuất hiện trước công chúng với mẫu tóc này. Khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home (2021), cô gây chú ý với kiểu tóc tết sát da đầu, đem đến tạo hình cá tính, lạ mắt, nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Just Jared.
Bui Tien Dung, Xuan Son, Nguyen Xuan Son, cornrow, toc Xuan Son anh 9

Cornrow không chỉ chinh phục ca sĩ, người mẫu, diễn viên, mà còn được lòng các cầu thủ. Tuyển thủ Anh Trent Alexander-Arnold, một trong những gương mặt sáng giá của danh sách ngôi sao bóng đá mặc đẹp nhất EURO 2024, thể hiện sự trung thành với kiểu tóc này, gây ấn tượng với khán giả thể thao trong mùa giải năm nay. Ảnh: @trentarnold66/IG.

Cơ bắp ấn tượng của 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc

Hình thể lực lưỡng của Wu Yanni thu hút sự quan tâm. Nữ VĐV điền kinh góp phần lăng xê xu hướng cơ bắp vạm vỡ ở nữ giới.

37:2231 hôm qua

'Búp bê' cơ bắp giải nghệ

Brooke Wells tuyên bố giải nghệ sau 10 năm gắn bó với bộ môn CrossFit, mong muốn tập trung phát triển thương hiệu cá nhân và thử sức ở các lĩnh vực mới.

15:01 7/8/2025

'Trắng, thon, gọn' ở Trung Quốc lại thành khuyết điểm tại Anh

Nhiều nữ sinh Trung Quốc cảm thấy được “giải phóng” khỏi tiêu chuẩn sắc đẹp hà khắc khi đi du học ở Anh, song lại vướng vào một kỳ vọng ngoại hình khác.

07:20 5/8/2025

Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao

Cuốn sách Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao của Jess Connolly khuyến khích phụ nữ yêu cơ thể mình, từ bỏ áp lực phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự tự tin và hạnh phúc từ bên trong, đồng thời kêu gọi mọi người tập trung vào giá trị bản thân thay vì chạy theo những kỳ vọng ngoại hình áp đặt từ bên ngoài.

Thay gi tu so mi hoa cua Shark Binh? hinh anh

Thấy gì từ sơ mi hoa của Shark Bình?

4 giờ trước 15:35 14/8/2025 Lifestyle Lifestyle

0

Những chiếc sơ mi hoa lá, sặc sỡ thường phù hợp với các kỳ nghỉ dưỡng, chuyến du lịch mùa hè, được một số doanh nhân diện, tạo ra sự đối lập thú vị với hình ảnh lịch lãm hàng ngày.

Linh Vũ

Bùi Tiến Dũng Xuân Son Nguyễn Xuân Son cornrow tóc Xuân Son thể thao bóng đá cầu thủ cầu thủ Việt làm đẹp thời trang tóc

