Bùi Tiến Dũng 'đụng hàng' tóc với Xuân Son

|
Ngày 13/8, thủ môn Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi khoe kiểu tóc mới lạ mắt. Mẫu tóc này có tên gọi cornrow (tóc tết hàng bắp), đem đến hình ảnh khác biệt cho cầu thủ này. Anh thậm chí còn đăng tải video thực hiện kiểu tóc mới lên trang cá nhân, thể hiện sự thích thú khi thay đổi diện mạo. Trước đây, Bùi Tiến Dũng vốn gắn liền với mái tóc cắt gọn, đơn giản, tôn vinh khuôn mặt góc cạnh, nam tính. Ảnh: Dũng Bùi Tiến/FB.
|
Sự thay đổi này khiến đồng đội, người theo dõi và khán giả thể thao đặc biệt thích thú. Khi Hà Đức Chinh khen ngợi “Chất vậy bạn”, Tiến Dũng vui vẻ đáp lại: “Bạn xem chơi lại được tôi không”. Thấy Văn Thanh tỏ ý ngạc nhiên, thủ môn sinh năm 1997 còn trêu chọc rằng chỉ cần gửi địa chỉ, sẽ “có người đến tận nơi tết tóc cho”. Ảnh: Dũng Bùi Tiến/FB.
|
Đáng chú ý, Bùi Tiến Dũng không phải cầu thủ Việt Nam đầu tiên thu hút sự quan tâm khi thực hiện kiểu tóc này. Trước Tết Nguyên đán năm nay, Nguyễn Xuân Son cũng thực hiện tóc cornrow, thậm chí còn “đảo ngói” ngay khi ở bệnh viện, điều trị chấn thương và phục hồi. Trước đó, Xuân Son trung thành với kiểu tóc xoăn tự nhiên, thỉnh thoảng dùng băng đô cố định mái đầu. Cầu thủ này cũng từng cạo trọc, thể hiện dấu ấn cá nhân. Ảnh: @rafaelson_10/IG.
|
Theo Glamour, cornrow (tóc tết bím) được xem như một phần quan trọng trong đời sống, văn hoá của người da màu trong nhiều thế kỷ. Hiện đây là kiểu tóc phổ biến đối với đông đảo công chúng, được các tín đồ thời trang trên toàn thế giới đón nhận. Cornrow đặc trưng bởi những lọn tóc tết sát da đầu, để lộ đường chân tóc và những khoảng trắng lấp ló. Tuỳ vào độ dài mái tóc, người thực thiện có thể tạo kiểu khác nhau. Số lượng lọn tóc được tết hay độ mau thưa đều có thể tùy chỉnh, phụ thuộc vào sở thích của từng người. Ảnh: Vogue.
|
“Tóc tết bím không bao giờ lỗi thời. Đây là một trong những mẫu tóc linh hoạt nhất, liên tục phát triển theo thời gian, từ tết boxer đơn giản đến buộc nửa đầu. Có rất nhiều phương pháp biến tấu thú vị”, Heather Dappah, nhà sáng lập Her Definition Salon (London, Anh), cho biết. Đáng chú ý, Heather còn khẳng định rằng cornrow có khả năng bảo vệ tóc trong thời gian dài. Theo nhà tạo mẫu tóc Charlotte Mensah (Anh), cornrow đem đến một phương án bảo vệ tóc khỏi tác động vật lý, quá trình tạo kiểu hàng ngày, hoạt động chải, gỡ rối, thậm chí thao tác vuốt tóc theo thói qua của nhiều người. Ảnh: Just Jared.
|
Tuy nhiên, cornrow chỉ được coi là kiểu tóc ngắn hạn, không nên giữ lâu, tránh tạo ra những hậu quả nghiêm trọng như gãy rụng và hư hỏng. “Cách tạo kiểu này chỉ có thể bảo vệ mái đầu trong thời gian ngắn. Bạn không nên giữ chúng lâu hơn 2-4 tuần. Nếu cố tình kéo dài thời gian, tóc có khả năng cao chịu hư tổn và gãy rụng nặng nề. Cuối cùng, bạn sẽ không thể tiếp tục tạo kiểu”, Charlotte chia sẻ. Ảnh: Just Jared.
|
Hiện nay, cornrow là kiểu tóc được đón nhận rộng rãi. Hàng loạt người nổi tiếng như ca sĩ, vũ công Ciara, người mẫu Tyra Banks hay biểu tượng thời trang thế hệ mới Zendaya đều từng xuất hiện trước công chúng với mẫu tóc này. Khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home (2021), cô gây chú ý với kiểu tóc tết sát da đầu, đem đến tạo hình cá tính, lạ mắt, nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Just Jared.
|
Cornrow không chỉ chinh phục ca sĩ, người mẫu, diễn viên, mà còn được lòng các cầu thủ. Tuyển thủ Anh Trent Alexander-Arnold, một trong những gương mặt sáng giá của danh sách ngôi sao bóng đá mặc đẹp nhất EURO 2024, thể hiện sự trung thành với kiểu tóc này, gây ấn tượng với khán giả thể thao trong mùa giải năm nay. Ảnh: @trentarnold66/IG.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao
Cuốn sách Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao của Jess Connolly khuyến khích phụ nữ yêu cơ thể mình, từ bỏ áp lực phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự tự tin và hạnh phúc từ bên trong, đồng thời kêu gọi mọi người tập trung vào giá trị bản thân thay vì chạy theo những kỳ vọng ngoại hình áp đặt từ bên ngoài.