Cơ bắp ấn tượng của 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc

Vấn đề ngoại hình của “nữ thần điền kinh” Trung Quốc Wu Yanni (28 tuổi) luôn thu hút sự chú ý từ phía khán giả thể thao, công chúng. Gần đây, cô liên tục khoe cơ bắp lực lưỡng thông qua những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Hình thể vạm vỡ ở nữ giới dần trở thành trào lưu thẩm mỹ, làm đẹp được ưa chuộng trong những năm gần đây.
Trong hình ảnh tham gia hoạt động bắn cung đời thường, Wu Yanni diện áo không tay đơn giản, hướng sự chú ý vào phần cơ tay và bả vai săn chắc. Với vóc dáng khoẻ khoắn, mạnh mẽ, cô bổ sung đôi bông tai kim loại bản lớn, gia tăng dấu ấn cá nhân, sự nữ tính cho tổng thể. Trong khung hình này, Wu Yanni cũng khoe khéo hình xăm lớn trên bắp tay. Hành động khoe hình xăm khi thi đấu của nữ VĐV từng nhận về nhiều ý kiến chỉ trích.
Tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm, Wu Yanni cũng xây dựng tạo hình cá tính, khoẻ khoắn. Cô diện corset cúp ngực, phô diễn toàn bộ bờ vai và bắp tay cuồn cuộn, khoác chiếc áo denim ra phía ngoài, hoàn thiện bộ đồ bằng chiếc quần và đôi boots màu da bò. “Nữ thần điền kinh” cũng bổ sung phụ kiện kim loại bản lớn, bao gồm vòng cổ và bông tai, cho outfit. Với mái tóc ngắn và kiểu khoác áo hờ, cô hướng toàn bộ sự chú ý vào cơ bắp lực lưỡng, hình thể vạm vỡ.
Trên đường đua, chân chạy này cũng nhiệt tình phô diễn vẻ đẹp hình thể. Với trang phục thi đấu ngắn, bó sát, cô khoe khéo múi bụng, cơ bắp tay và bả vai cuồn cuộn. Sự lực lưỡng ngày càng được đông đảo phụ nữ trên thế giới yêu thích. Theo nhà sử học thời trang Shelby Ivey Christie (New York, Mỹ), sự thay đổi về tiêu chuẩn thẩm mỹ theo thời gian là điều tất yếu, phản ánh những bước chuyển của nền văn hoá đại chúng. Định nghĩa về vẻ đẹp của phụ nữ trở nên đa dạng, phong phú hơn, bao gồm kiểu cơ thể vạm vỡ.
Trong một quảng cáo năm 2024 của thương hiệu adidas, nữ VĐV Reegan Finkel xuất hiện, khoe cơ bắp săn chắc. Cô diện bộ đồ tập màu hoa cà, thực hiện động tác nâng tạ trong hình ảnh tiếp thị. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp như VĐV quần vợt Coco Gauff và VĐV thể dục Simone Biles cũng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang, được công chúng đón nhận.
Về Wu Yanni, bên cạnh tài năng, ngoại hình là một trong những yếu tố giúp cô được truyền thông Trung Quốc săn đón từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Trên Weibo, topic thảo luận về vẻ ngoài của Wu Yanni nhận được nhiều sự quan tâm. Trong hầu hết giải đấu trong nước lẫn quốc tế, việc chăm sóc ngoại hình kỹ lưỡng đã trở thành “nghi thức” của VĐV điền kinh này. Trước phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, cô trực tiếp lên tiếng trong một buổi phỏng vấn. Theo chân chạy, việc xuất hiện đẹp trong mọi trận đấu là cách cô thể hiện sự tôn trọng đến khán giả và người hâm mộ.
Gần đây, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ của Wu Yanni lan truyền trên mạng xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn với Yitiao, ngôi sao điền kinh thẳng thắn đáp trả tin đồn đụng chạm dao kéo. “Tôi nghĩ mình đẹp khi trang điểm. Tôi thích thử nghiệm nhiều phong cách và kiểu trang điểm khác nhau. Khi mọi người nói tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, thực ra tôi coi đó là một cách họ công nhận vẻ đẹp của mình”, cô nói. Nữ VĐV điền kinh cũng thể hiện sự tự tin, hỏi lại người phỏng vấn rằng: “Nghi vấn đó càng chứng tỏ tôi đẹp thật, đúng không? Thế nên người ta mới nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ”.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao
Cuốn sách Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao của Jess Connolly khuyến khích phụ nữ yêu cơ thể mình, từ bỏ áp lực phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự tự tin và hạnh phúc từ bên trong, đồng thời kêu gọi mọi người tập trung vào giá trị bản thân thay vì chạy theo những kỳ vọng ngoại hình áp đặt từ bên ngoài.