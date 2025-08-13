Cơ bắp ấn tượng của 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc

Về Wu Yanni, bên cạnh tài năng, ngoại hình là một trong những yếu tố giúp cô được truyền thông Trung Quốc săn đón từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Trên Weibo, topic thảo luận về vẻ ngoài của Wu Yanni nhận được nhiều sự quan tâm. Trong hầu hết giải đấu trong nước lẫn quốc tế, việc chăm sóc ngoại hình kỹ lưỡng đã trở thành “nghi thức” của VĐV điền kinh này. Trước phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, cô trực tiếp lên tiếng trong một buổi phỏng vấn. Theo chân chạy, việc xuất hiện đẹp trong mọi trận đấu là cách cô thể hiện sự tôn trọng đến khán giả và người hâm mộ.