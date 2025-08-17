Angela Phương Trinh bị chỉ trích dùng 'bẫy giới tính'

Angela Phương Trinh bị cho là cố xây dựng hình tượng nam tính, lợi dụng vấn đề giới tính để thu hút sự chú ý.

Angela Phương Trinh thu hút chú ý, song tạo ra phản ứng trái chiều. Ảnh: @angela.phuongtrinh.

Sự thay đổi hình tượng của Angela Phương Trinh từ hồi tháng 5 khiến công chúng xôn xao. Mỹ nhân sinh năm 1995 gây chú ý với hình thể lực lưỡng, cơ bắp vạm vỡ.

Sau khi nhận được sự ủng hộ từ phía người theo dõi, cô lập tức xây dựng hình ảnh nam tính. Angela Phương Trinh liên tục xuất hiện với mái tóc ngắn, áo ba lỗ khoe cơ bắp và vest chỉn chu.

Thậm chí, cô còn thay đổi giọng nói, hạ tông và gằn giọng trong các clip, phiên livestream. Angela Phương Trinh xưng “anh”, gọi người theo dõi là “em”, cho thấy nỗ lực xây dựng hình tượng nam tính. Sự thay đổi của cô nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều.

Trong khi một số thể hiện sự thích thú với hình tượng mới, khen ngợi vẻ đẹp đa dạng của Angela Phương Trinh, nhiều người lại nhận xét cô làm lố, lạm dụng queer bait (coi giới tính là chiêu trò thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng).

Nỗ lực xây dựng hình tượng nam tính của Angela Phương Trinh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: @angela.phuongtrinh.

Không chỉ Angela Phương Trinh, TikToker Tớ Là Lộc cũng mới bị chỉ trích vì sử dụng queer bait khi công bố giới tính thật là nữ. Anh cho biết tên trên giấy khai sinh của mình là Lê Vy Thục San, được bố dạy cách nói chuyện, ăn mặc như con trai từ bé.

Đáng chú ý, phần lớn người theo dõi khẳng định Tớ Là Lộc là nam giới thông qua hình ảnh, clip mà anh từng chia sẻ trên mạng xã hội. Vì vậy, video “công khai giới tính” của TikToker này bị cho là coi thường công chúng, lợi dụng cộng đồng LGBT+ để thu hút sự quan tâm.

Trở lại với Angela Phương Trinh, hình thể lực lưỡng của cô bắt đầu gây chú ý từ tháng 5. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cơ bắp cuồn cuộn của cô được xây dựng từ chế độ ăn chay: “Tiếp sức bằng thực vật, xây dựng từ sự đam mê. Ai nói người ăn chay không thể có cơ bắp?”.

Trong một cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, lực sĩ Phạm Văn Mách, huấn luyện viên của Angela Phương Trinh cho biết cô vốn sở hữu thân hình mảnh mai, chỉ nặng hơn 40 kg. Khi bắt đầu luyện tập thể hình vào năm 2017, mỹ nhân xây dựng vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công chúng chưa thực sự ủng hộ, thậm chí còn có cái nhìn tiêu cực với hình thể cơ bắp ở nữ giới.

Sau đó, nữ diễn viên ngừng tập một thời gian, chỉ thực sự quay lại với thể hình từ tháng 4. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã thành công xây dựng các nhóm cơ vai, tay, mông, đùi và bụng. Đặc biệt, Angela Phương Trinh nghiêm túc luyện tập các nhóm cơ khó như vai, dự định tiếp tục thử sức với cơ bắp chuối (bắp tay sau).

Bên cạnh các bài tập, chế độ dinh dưỡng cũng quan trọng trong quá trình xây dựng hình thể khỏe khoắn. Angela Phương Trinh theo đuổi thực đơn chay, nên tất yếu gặp nhiều khó khăn hơn, theo huấn luyện viên Phạm Văn Mách.

“Người bình thường có thể bổ sung dưỡng chất qua thịt gà, thịt heo, thịt bò và hải sản, nhưng người ăn chay phải loại bỏ các thực phẩm đó. Protein được cung cấp từ các nguồn khác như lòng trắng trứng, whey, đậu nành và một số loại rau củ”, nhà vô địch thể hình chia sẻ.

Nhìn chung, hình thể vạm vỡ của Angela Phương Trinh đón nhận phản hồi tích cực từ phía công chúng, mở ra sự thay đổi về tiêu chuẩn thẩm mỹ. Song, hành động cố ý xây dựng hình tượng nam tính của cô lại phản tác dụng, đem đến phản ứng trái chiều.