Cặp đôi 'hàng xóm' tại A80, quen nhau từ 5 tuổi

Chiến sĩ Công Bằng và bạn gái Khánh Huyền có 6 năm yêu, vốn quen biết từ nhỏ do sống đối diện nhà nhau. Khánh Huyền thể hiện niềm tự hào khi nhìn thấy bạn trai diễu binh dịp 2/9.

16h30 chiều 1/9, Lương Khánh Huyền (sinh năm 2004) có mặt tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), chờ gặp bạn trai chiến sĩ Lý Công Bằng (sinh năm 2003). Người yêu Huyền là thành viên của khối Không quân Công an nhân dân, bước đi trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cả hai là hàng xóm, ở đối diện nhà nhau, quen biết từ 5 tuổi. Chuyện tình của Công Bằng và Khánh Huyền kéo dài trong 6 năm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm.

Sau lễ diễu binh ngày 2/9, Huyền may mắn gặp được bạn trai trong đám đông. Cặp đôi trao nhau cái ôm ấm áp, ánh mắt lấp lánh, không giấu được niềm xúc động sau thời gian dài yêu xa.

Khánh Huyền và Công Bằng gặp gỡ từ nhỏ, nên duyên cách đây 6 năm. Ảnh: NVCC.

6 năm yêu của cặp đôi hàng xóm

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh Huyền cho biết hiện làm công việc trang điểm tại Sa Pa, bén duyên với nghề làm đẹp cho phụ nữ. Bạn trai của cô theo học tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.

Cả 2 quen biết từ khi học mẫu giáo, thường xuyên gặp gỡ do sống đối diện nhau. Huyền và Bằng bắt đầu tình bạn từ những năm cấp 1, song có thời gian không ưa nhau vào những năm tháng cấp 2.

Tuy nhiên, khi Khánh Huyền bắt đầu nhập học lớp 10, Công Bằng chính thức tỏ tình. Mối tình hàng xóm bắt đầu từ năm 2019, kéo dài đến hiện nay.

Cô gái trẻ cho biết đây là lần đầu tiên cặp đôi yêu xa trong thời gian dài. Trước đó, chiến sĩ thuộc khối Không quân Công an nhân dân thường đóng quân gần nhà.

Anh từng huấn luyện tân binh trong 3 tháng ở địa điểm cách nhà 40 km. Sau đó, Công Bằng lại trở về, làm việc tại đơn vị cách nhà chỉ 10 km. Vì thế, đây là lần duy nhất đôi trẻ phải “xa khoảng cách gần trái tim”.

“Ban đầu, em tưởng việc yêu xa khó khăn lắm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến lý tưởng, mục đích lớn lao của con đường sự nghiệp mà bạn trai lựa chọn, em lại thấy khó khăn nào cũng có thể vượt qua”, Huyền nói.

Khánh Huyền cũng cho biết cả 2 thường tranh thủ thời gian gặp gỡ khi có thể. Đôi khi, cô đến đơn vị thăm bạn trai. Đôi khi, Công Bằng trở về Sa Pa, gặp gia đình và người yêu.

Khánh Huyền chờ đợi bạn trai nhiều giờ tại điểm tập kết. Ảnh: Linh Huỳnh.

‘Có thể sĩ cả đời’

Nhìn thấy bạn trai sau những ngày tháng luyện tập cho A80, Huyền thấy nửa kia đen hơn và gầy đi. “Tôi cảm thấy xót nhưng sẵn sàng hi sinh vì đại lễ của dân tộc”, Khánh Huyền nói.

Khi thấy Công Bằng có cơ hội bước đi trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Huyền cho biết đặc biệt tự hào, hãnh diện, “có thể sĩ cả đời”.

Gia đình 2 bên đều biết và ủng hộ mối quan hệ của đôi bạn trẻ. Bố mẹ Huyền thường xuyên gọi bạn trai cô sang nhà ăn cơm, thậm chí còn tương tác với hình của Công Bằng trên mạng xã hội nhanh hơn ảnh mà con gái đăng tải.

Bình thường, bố mẹ Khánh Huyền khá khó tính, không vui vẻ đồng ý ngay khi con gái xin phép đi chơi xa nhà vài ngày. Tuy nhiên, khi cô nói đến Hà Nội xem bạn trai diễu binh A80, gia đình lập tức ủng hộ.

Trước khi đi, Huyền nhanh chóng tìm thấy một hội nhóm “hậu phương” chiến sĩ thông qua TikTok. Cô xin gia nhập nhóm, cùng những cô gái khác chuẩn bị lương thực, quà tặng, chờ đợi ở điểm tập kết công viên Thống Nhất hơn 10 tiếng đồng hồ.

Khi gặp gỡ nửa kia, Khánh Huyền nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, cho biết đi cả quãng đường dài vì giây phút hạnh phúc này. Cô và bạn trai lên kế hoạch dành nhiều thời gian bên nhau hơn, chuẩn bị những chuyến du lịch sau khi Công Bằng hoàn thành nhiệm vụ A80.