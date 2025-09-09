Mốt không quần ngày càng bạo

|
Demi Lovato gây chú ý khi đăng tải một đoạn video táo bạo trên Instagram. Cụ thể, cô diện quần nịt bụng xuyên thấu, để lộ nội y tam giác bên trong, kết hợp với vớ lưới, hoàn toàn loại bỏ quần dài. Outfit này của nữ ca sĩ góp phần khiến mốt không quần vốn thịnh hành những năm gần đây trở nên táo bạo hơn. Ở phần thân trên, cô diện áo ngực màu xanh bạc hà, bổ sung ống tay áo đồng màu, hoàn thiện set trang phục sexy. Ảnh: @ddlovato.
|
Đây không phải lần đầu Demi Lovato thể hiện sự táo bạo với xu hướng diện quần tất cất quần dài. Hồi tháng 7, nữ ca sĩ 33 tuổi cũng từng thu hút sự quan tâm của các tín đồ thời trang khi kết hợp bodysuit cắt cao màu trắng và vớ da chân. Đáng chú ý, chi tiết cắt cao của bộ đồ liền thân để lộ cạp quần tất và một phần vùng tam giác của người mặc. Hình ảnh gợi cảm này nhanh chóng gây chú ý, cho thấy sự táo bạo của Demi Lovato khi hưởng ứng xu hướng không quần. Ảnh: @ddlovato.
|
Hình ảnh này của Demi Lovato gợi liên tưởng đến phong cách hở bạo của Bianca Censori. Vợ rapper Ye nhiều lần diện vớ lưới thay cho quần. Công thức kết hợp bodysuit cắt cao và quần tất cũng được cô ứng dụng liên tục. Bianca Censori thậm chí còn thường xuyên diện nội y thay trang phục hàng ngày. Mốt không quần của mỹ nhân Australia cũng được đánh giá là tương đối khêu gợi, nổi loạn. Ảnh: @ye.
|
Tín đồ thời trang tiếp theo khiến mốt không quần trở nên táo bạo hơn là Kim Kardashian. Trong một chuyến bay đến Hàn Quốc hồi tháng 8, ngôi sao truyền hình thực tế này diện duy nhất quần tất màu nude của thương hiệu Saint Laurent. Cô kéo vớ da chân qua ngực thay cho áo, tạo thành một bộ đồ liền thân khêu gợi. Kim Kardashian bổ sung một chiếc áo khoác lông lớn bên ngoài, góp phần che chắn, tránh tạo ra những tình huống nhạy cảm khi nhiệt tình lăng xê mốt mặc quần tất cất quần dài. Ảnh: @kimkardashian.
|
Hồi tháng 7, nhà sáng lập thương hiệu nội y Skims cũng thu hút sự quan tâm khi diện bộ đồ liền thân xuyên thấu nối liền với vớ da chân của thương hiệu Mugler, hoàn toàn loại bỏ quần dài. Điểm nhấn của thiết kế này là những đường gân uốn lượn theo đường cong cơ thể, tôn vinh hình thể đồng hồ cát của người mặc. Trước đó, Kim Kardashian cũng nhiều lần hưởng ứng xu hướng không quần, dẫn đầu một số trào lưu ăn mặc liên quan. Ảnh: @kimkardashian.
|
Trên một sân khấu ca nhạc gần đây, Dua Lipa cũng nhiệt tình lăng xê mốt không quần. Giống với nhiều mỹ nhân khác, cô kết hợp bộ đồ liền thân xuyên thấu của thương hiệu Gucci với vớ lưới. Set bodysuit trong suốt để lộ áo ngực satin và quần nịt bụng ẩn hiện bên trong, tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở quyến rũ. Outfit giúp người mặc khoe trọn đường cong cơ thể. Ảnh: @dualipa.
|
Công thức kết hợp bodysuit cắt cao và vớ lưới tiếp tục được nữ ca sĩ ứng dụng trong một bộ đồ biểu diễn khác. Lần này, cô kết hợp bộ đồ liền thân dáng corset ánh vàng cùng quần tất dạng lưới. Set bodysuit ôm sát, tôn vinh dáng người hình chữ S của Demi Lovato, hướng sự chú ý vào vòng một lấp ló và vòng ba quyến rũ. Ảnh: @dualipa.
|
Mốt không quần xuất phát từ sàn diễn Thu/Đông 2023 của thương hiệu Miu Miu. Dàn mẫu của nhà mốt diện duy nhất nội y tam giác và vớ da chân, hoàn toàn loại bỏ quần dài. Ở thời điểm đó, giới mộ điệu cho rằng đây chỉ là thử nghiệm táo bạo của thương hiệu, khó ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, theo thời gian, xu hướng này ngày càng được nhiều người nổi tiếng, tín đồ thời trang hưởng ứng, biến tấu, dần trở nên táo bạo hơn. Ảnh: Miu Miu.
