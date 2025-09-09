Mốt không quần ngày càng bạo

Đây không phải lần đầu Demi Lovato thể hiện sự táo bạo với xu hướng diện quần tất cất quần dài. Hồi tháng 7, nữ ca sĩ 33 tuổi cũng từng thu hút sự quan tâm của các tín đồ thời trang khi kết hợp bodysuit cắt cao màu trắng và vớ da chân. Đáng chú ý, chi tiết cắt cao của bộ đồ liền thân để lộ cạp quần tất và một phần vùng tam giác của người mặc. Hình ảnh gợi cảm này nhanh chóng gây chú ý, cho thấy sự táo bạo của Demi Lovato khi hưởng ứng xu hướng không quần. Ảnh: @ddlovato.