Túi hiệu gây chú ý của Phương Oanh

Nhân vật Mỹ Anh (do diễn viên Phương Oanh thủ vai) mua chiếc Goyard Saïgon Souple Mini Bag cũ trong phim "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh", thu hút sự quan tâm.

Sau loạt túi hiệu bị chê kém sang của các nhân vật đóng vai “phú bà”, phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hướng sự chú ý vào một mẫu túi khác trong tập mới. Cụ thể, nhân vật Mỹ Anh (do Phương Oanh) thủ vai đưa ra quyết định mua một chiếc túi đắt đỏ để gia nhập hội phụ nữ thượng lưu.

Tuy nhiên, do ngân sách eo hẹp, cô chỉ có thể sắm đồ hiệu cũ. Mỹ Anh lựa chọn chiếc Goyard Saïgon Souple Mini Bag, được các “quý bà” trong phim khen ngợi vì có gu.

Giá thành thực tế của món đồ không xuất hiện công khai trên website thương hiệu, được dự đoán là khoảng hơn 140 triệu đồng. Nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby’s cho biết các mẫu Goyard Saïgon đã qua sử dụng nói chung có mức giá từ khoảng 110 triệu đồng đến 210 triệu đồng tùy kích cỡ, màu sắc và năm sản xuất.

Túi Goyard Saïgon Souple Mini Bag xuất hiện trong phim "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh".

Trong phim, người bán hàng cho biết chiếc túi “gần như mới”, đồng thời ra giá 110 triệu đồng. Tuy nhiên, Mỹ Anh và người bạn thân thiết tìm nhiều cách mặc cả, cuối cùng “chốt đơn” với mức giá 75 triệu đồng. Màn trả giá khiến tình tiết phim thêm thú vị, càng hướng sự chú ý vào món đồ

Saïgon là dòng túi có lịch sử lâu đời của thương hiệu thời trang danh tiếng Maison Goyard, bắt nguồn từ đơn đặt hàng đặc biệt cho một vị khách người Pháp sống trong vùng Đông Dương (Indochine) vào những năm 1930.

Đúng như tên gọi, túi xách gợi lên vẻ đẹp huyền diệu của vùng Viễn Đông. Thiết kế này tôn vinh nguồn cảm hứng du hành, có dáng cổ điển, đi với tay cầm gỗ và các chi tiết góc da, đinh kim loại lấy cảm hứng từ di sản vali (trunk-making).

Dòng Saïgon sau đó được hồi sinh với chất liệu canvas Goyardine (họa tiết chevron đặc trưng). Các phiên bản được khai thác thương mại là Structuré (cấu trúc cứng) và Souple (dáng mềm mại, linh hoạt).

Chiếc túi hiệu trong phim được dự đoán là thuộc bộ sưu tập cá nhân của diễn viên Phương Oanh. Ảnh: Đỗ Phương Oanh/FB.

Nhiều ý kiến cho rằng chiếc Goyard Saïgon Souple Mini Bag có thể nằm trong bộ sưu tập túi hiệu của diễn viên Phương Oanh. Cô vốn được biết đến với thú chơi đồ hiệu, sở hữu nhiều sản phẩm thời trang đắt đỏ đến từ các thương hiệu danh tiếng.

Trong tập trước của phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật Mỹ Anh xách chiếc Jacquemus Le Bambino Long Flap Bag (khoảng 26 triệu đồng). Món đồ được đánh giá là thanh lịch, phù hợp với bộ đồ đơn sắc, thậm chí nổi bật hơn loạt túi hiệu kém sang của các “phù bà”.

Những người phụ nữ thượng lưu trong phim diện trang phục sặc sỡ, in hoạ tiết hoa lá, chấm bi, không thể hiện được sự tối giản, sang trọng. Các mẫu túi ánh vàng, phô trương càng đi ngược lại với tinh thần, phong thái của giới siêu giàu.

Như vậy, cảnh phim chưa thể hiện được sự chênh lệch về vai vế trong xã hội giữa các nhân vật một cách rõ ràng, khó thuyết phục khán giả.