Local brand Việt nói gì về túi 'hậu môn'?

Thương hiệu thời trang Sắc khẳng định không thách thức dư luận hay cố ý gây sốc, chỉ thể hiện sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật, táo bạo ra mắt các sản phẩm độc lạ.

Đầu tháng 9, một số sản phẩm thời trang của local brand Sắc bất ngờ thu hút sự chú ý nhờ mẫu mã, ý tưởng táo bạo. Trong bộ sưu tập Xuất Sắc ra mắt dịp tựu trường, nhãn hàng giới thiệu đến công chúng sơ mi “trung tình” in họa tiết tinh trùng hay túi “đít-tination” mô phỏng hình ảnh hậu môn.

Loạt thiết kế này nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng các sản phẩm thời trang trên tương đối phản cảm, nhằm gây tranh cãi, một số lại lên tiếng bênh vực, khẳng định đây là sự phá cách trong lĩnh vực sáng tạo.

Từ phía thương hiệu, Khánh Phạm, nhà sáng lập Sắc, cho biết cảm thấy bất ngờ trước phản ứng trái chiều của công chúng. “Mục tiêu của chúng tôi không phải gây sốc”, đại diện local brand khẳng định.

Bên cạnh cảm xúc bất ngờ, Khánh Phạm cũng hiểu rằng làn sóng phẫn nộ là điều tất yếu khi nhãn hàng lựa chọn ý tưởng thiết kế độc đáo. Đại diện thương hiệu cho biết sẽ lắng nghe, giải thích minh bạch về ý niệm, kỹ thuật và chất liệu sản phẩm, đồng thời giữ thái độ tôn trọng khách hàng thay vì tranh luận cảm tính.

“Thú thật, chúng tôi vừa hồi hộp vừa hào hứng khi câu chuyện về các thiết kế được quan tâm”, Khánh Phạm chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Túi "đít-tination" và sơ mi "trung tình" của Sắc gây tranh cãi.

Về sản phẩm gây tranh cãi nhất, nhà sáng lập local brand cho biết túi “đít-tination” chính là tâm điểm chú ý. Thương hiệu chơi chữ “đích” và “đít” để hình tượng hoá “điểm đến” khác nhau của mỗi người. “Ai cũng hối hả về đích, còn mình xách đít đi chơi”, trích dẫn giới thiệu về chiếc túi trên tài khoản nhãn hàng.

Kiểu dáng của mẫu túi này mô phỏng hình ảnh hậu môn, trở thành ẩn dụ táo bạo về sự kết thúc và hoàn thiện. Local brand sử dụng kỹ thuật draping, tạo nếp nhăn đặc trưng của bộ phận cơ thể này.

Khánh Phạm cho biết đã gắn cho sản phẩm một ý niệm rõ ràng, đồng thời tin tưởng vào quyền tự do diễn giải nghệ thuật, khẳng định đây không phải lý do để công chúng kết án. Local brand này cũng tin vào góc nhìn khác lạ, không thách thức dư luận, chỉ mong muốn tôn vinh sự đa dạng, bản ngã và sự tự do trong quá trình sáng tạo.

Ngoài ra, Khánh Phạm cũng khẳng định đây không phải bộ sưu tập đầu tiên thể hiện một cuộc đối thoại nhân văn, giúp những điều ít được bàn luận, nhắc đến trở thành tiếng nói mạnh mẽ. Trước đó, thương hiệu đã ra mắt bộ sưu tập Oversai chỉ trích thái độ miệt thị ngoại hình và Lười Lắm Luôn thể hiện mong muốn nghỉ ngơi trong guồng quay cuộc sống hối hả.

Các thiết kế của local brand Việt hướng đến khách hàng trẻ. Chân dung người tiêu dùng mục tiêu được mô tả là những người yêu thích sự sáng tạo, táo bạo trong thời trang, sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng độc đáo, mới lạ.

Cuối cùng, đại diện local brand khẳng định các sản phẩm thời trang này không chỉ nhằm phục vụ cái tôi nghệ thuật cá nhân, mà còn có tính ứng dụng thực tế trong đời sống. Cụ thể, túi “đít-tination” chứa vừa laptop 16 inch, phù hợp với nhu cầu của dân công sở, học sinh, sinh viên, đặc biệt phù hợp với mùa tựu trường.

Khánh Phạm cho biết nhu cầu về sản phẩm này vượt dự kiến của nhãn hàng. Vì thế, hãng quyết định mở pre-order (đặt hàng trước) cho chiếc túi và các sản phẩm độc lạ khác.

Trên thế giới, nhiều thương hiệu thời trang cũng gắn liền với các sáng tạo táo bạo, thậm chí thách thức dư luận. Balenciaga là một trong những ví dụ điển hình. Giày chân trần, túi nylon như đi chợ hay túi đựng đồ ăn vặt là những thiết kế gây tranh cãi của nhãn hàng.