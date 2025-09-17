Bán xe của bạn trai để mua túi Chanel

Sau khi bán xe bạn trai để mua túi Chanel, cô gái còn yêu cầu anh bù thêm phần chênh lệch, rồi khoe trên mạng: “Làm việc chăm chỉ để trở thành nữ hoàng”.

Khi đối chất với bạn gái, chàng trai sững sờ khi cô thản nhiên thừa nhận đã bán xe để mua chiếc túi hàng hiệu mà cô yêu thích. Ảnh: 八卦部门/FB.

Một người đàn ông ở Penang (Malaysia) vừa lên tiếng bày tỏ sự bàng hoàng và thất vọng trên mạng xã hội sau khi bạn gái tự ý bán chiếc xe Perodua Myvi của gia đình anh để có tiền mua một chiếc túi Chanel, theo MS News.

Trong bài đăng trên Facebook ngày 5/9, người đàn ông chia sẻ rằng chiếc ôtô bị bán không chỉ là phương tiện đi lại mà còn mang giá trị tình cảm sâu sắc, vì đây là tài sản được thừa hưởng từ gia đình. Chiếc xe hơn 10 năm tuổi luôn được anh chăm sóc và bảo dưỡng xe cẩn thận.

Thế nhưng, sự thật phũ phàng chỉ được tiết lộ khi anh trở về từ một chuyến công tác và phát hiện chiếc xe đã "bốc hơi".

Khi đối chất với bạn gái, anh sững sờ khi cô thản nhiên thừa nhận đã bán xe để mua chiếc túi hàng hiệu mà cô yêu thích. Đáng chú ý, giao dịch này không được thực hiện qua đại lý mà thông qua hình thức "sambung bayar", phương thức cho phép người mua trả góp dần.

Bạn gái giải thích rằng đây là cách nhanh nhất để có tiền, đồng thời khẳng định việc sở hữu túi Chanel là “cần thiết” để không bị lạc lõng trong nhóm bạn mới quen ở giới thượng lưu.

Cô gái cho biết ​​bạn của cô toàn xách Chanel, Louis Vuitton hay Dior, thậm chí cái rẻ nhất cũng là Miu Miu. Nếu đi cà phê mà không có túi hiệu, trông cô chẳng khác gì “gái nhà quê”.

“Tôi thà để anh không có Myvi, còn tôi thì không thể sống thiếu Chanel”, cô nói.

Dù đã có tiền từ việc bán xe, khoản này vẫn chưa đủ để mua chiếc Chanel mong muốn. Cô gái tiếp tục yêu cầu bạn trai bù thêm, với lý lẽ: “Nếu tôi bị mất mặt trước bạn bè thì anh cũng mất mặt. Anh có thể lái chiếc Saga cũ, nhưng ít nhất hãy cho tôi thứ gì để ngẩng cao đầu”.

Chanel là thương hiệu xa xỉ được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, đặc biệt đối với dòng túi xách. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Sau khi có được túi, cô nhanh chóng đăng ảnh khoe lên mạng kèm chú thích: “Làm việc chăm chỉ để trở thành nữ hoàng”. Điều này càng khiến người đàn ông cảm thấy bị lợi dụng.

Sự việc đã khiến người đàn ông không khỏi bàng hoàng và đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình. Anh tự hỏi liệu bạn gái có thực sự trân trọng tình cảm giữa hai người, hay chỉ đang chạy theo ánh nhìn vật chất của xã hội.

“Cô ấy hành xử như thể tự mua được chiếc túi. Giờ tôi bắt đầu lo sợ không biết sau này cô ấy sẽ còn bán đi thứ gì nữa”, anh viết.

Câu chuyện lập tức gây tranh luận sôi nổi trên Facebook. Nhiều người thắc mắc tính hợp pháp của việc bán một chiếc xe không đứng tên mình.

“Có thể làm vậy sao khi xe không hề mang tên cô ta?”, tài khoản Shah Aznable đặt câu hỏi.

Một số người cho rằng bạn gái đã lợi dụng hình thức sambung bayar để có tiền mặt nhanh và khuyên chàng trai nên kiện.

“Cách này tiện cho cô ta, nhưng tiềm ẩn rắc rối pháp lý cho chủ xe”, một bình luận viết.