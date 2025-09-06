Ninh Dương Story hứng 'bão' chỉ trích

Giá vé tham gia buổi gặp gỡ người hâm mộ của Ninh Dương Story lên đến 2,8 triệu đồng, bị cho là quá cao trong khi cả 2 không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Ninh Dương Story nhiều đối mặt với ồn ào sau khi trở thành "hiện tượng mạng". Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Ngày 5/9, bộ đôi influencer Ninh Dương Story, bao gồm Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương, gây tranh cãi khi đăng tải thông tin bán vé fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ). Đáng chú ý, giá thành các hạng vé dao động từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng, được đánh giá là tương đối cao.

Theo thông tin trên fanpage Ninh Dương Story, vé sẽ được mở bán từ 10h ngày 7/9. Các hạng vé bao gồm Phòng Nhân Sự (2,8 triệu đồng), Phòng Sáng Tạo (2 triệu đồng), Phòng Kế Toán (1,6 triệu đồng), Phòng Marketing (1 triệu đồng) và Phòng Kinh Doanh (595.000 đồng).

Như vậy, có thể thấy, giá vé fan meeting của cặp đôi này cao ngang nhiều concert hiện nay. Mức giá bị một bộ phận công chúng nhận xét là không thỏa đáng do Ninh Dương Story không phải nghệ sĩ, không thể đem đến các tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp.

Giá vé fan meeting của Ninh Dương Story bị nhận xét là tương đối cao. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Nhiều người lập tức đặt nghi vấn về các tiết mục giải trí trong buổi gặp mặt người hâm mộ này. Một số ý kiến còn cho rằng cặp đôi trên ngày càng “thương mại hóa” tình yêu, tập trung “bán” câu chuyện tình cảm.

Đây là fan meeting đầu tiên của Ninh Dương Story sau khi bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng” hồi năm ngoái. Buổi gặp diễn ra vào 18h30 ngày 27/9 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Võ Thị Sáu, TP.HCM).

Địa điểm tổ chức phần nào cho thấy quy mô lớn của sự kiện. Bài viết mới nhất trên fanpage của cặp đôi cũng chia sẻ thêm thông tin về merchandise mà khán giả nhận được khi tham gia sự kiện.

Trong khi nhiều ý kiến chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội, một bộ phận người theo dõi của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương vẫn lên tiếng bênh vực cặp đôi. Họ chỉ ra rằng đây là giá vé fan meeting bình thường đối với người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Thái Lan hay Hàn Quốc.

Hơn nữa, trước đây, người hâm mộ K-pop cũng từng bị chỉ trích vì chi trả số tiền lớn cho các concert. Tuy nhiên, khi K-pop dần trở nên phổ biến, điều này lại được chấp nhận một cách rộng rãi.

Đứng trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, Ninh Dương Story tiếp tục giữ im lặng. Trong suốt thời gian hoạt động với vai trò người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hơn một năm qua, cặp đôi này nhiều lần vướng ồn ào, song ít khi lên tiếng đính chính, giải thích.

Tháng 3 năm ngoái, cặp đôi thuộc cộng đồng LGBTQIA+ bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng”, thu hút số lượng lớn khán giả, người theo dõi khi xuất hiện tại một số sự kiện.

Từng chia sẻ với Tri thức - Znews, chuyên gia truyền thông Huỳnh Lê Khánh cho biết đây là trường hợp hy hữu, đáng ghi nhận trong lĩnh vực quảng cáo.

Lý giải cho hiện tượng này, chuyên gia đưa ra các lý do bao gồm văn hoá đam mỹ hình thành, văn hoá “đẩy thuyền” (shipping) bùng phát và văn hoá hâm mộ phổ biến.