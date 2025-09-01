Dancer 20 tuổi mê Lê Hoàng Hiệp, yêu Hà Nội từ sân khu tập thể

Xuống phố xem diễu binh, hưởng ứng không khí 2/9 và tận hưởng văn hóa đường phố Hà Nội, Quỳnh Như thể hiện niềm háo hức, chia sẻ những cung bậc cảm xúc thiêng liêng.

Người trẻ thủ đô bước vào mùa thu trong niềm phấn khởi, hân hoan. Năm nay, mùa thu Hà Nội nhuộm đỏ bởi màu cờ Tổ quốc.

Sống trong lòng thủ đô những ngày đặc biệt cận kề 2/9, nhiều người trẻ chọn xuống đường, tận hưởng văn hóa đường phố, cùng chia sẻ niềm vui “Tết độc lập”.

Quỳnh Như (sinh năm 2005) là một trong số đó.

Quỳnh Như sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại Hà Nội. Cô chưa từng bỏ lỡ những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cô cùng đại gia đình đến sớm, chờ xem các khối chiến sĩ nghiêm trang bước trên con đường rợp bóng cờ hoa.

Cô gái trẻ cho biết gia đình mình bao gồm gần 20 người. Trong khi bố mẹ và Quỳnh Như sinh sống tại Hà Nội, nhiều họ hàng lặn lội đi từ quê hương Nghệ An ra thủ đô trong dịp này để hưởng không khí “80 năm mới có một lần”. Tự hào và xúc động là những cảm xúc của Như khi chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành bước đi trong vòng tay nhân dân.

Nữ sinh 20 tuổi cho biết đặc biệt yêu thích Thượng úy Lê Hoàng Hiệp thuộc khối Tác chiến điện tử, mong muốn nhìn thấy, giao lưu và chụp hình kỷ niệm với chiến sĩ. Theo kế hoạch, cô và gia đình sẽ tiếp tục tham gia theo dõi lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn.

Bên cạnh tình yêu đối với đất nước, Quỳnh Như còn có niềm đam mê đặc biệt đối với âm nhạc Hiphop và văn hóa đường phố Hà Nội. Cô cho biết bắt đầu nhảy múa từ hồi học mẫu giáo, dần xây dựng ngọn lửa nhiệt huyết với bộ môn này theo thời gian.

Trong những năm tháng cấp 3, Như ngồi trên ghế trường THPT Lê Quý Đôn, thường cùng bạn bè tập nhảy ở sân khu tập thể Trung Tự.

“Hồi đó, tôi chưa có kinh phí lớn cho hoạt động này, nên chỉ có thể tận dụng những không gian chung, miễn phí”, cô kể lại.

Cô gái trẻ cho biết hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) chính là địa điểm mang theo nhiều kỷ niệm khó quên, gắn liền với tuổi thơ cô. Từ nhỏ, bố mẹ thường xuyên dẫn Quỳnh Như lên phố đi bộ hồ Gươm, ngắm nhìn những danh thắng mang dấu ấn lịch sử như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn hay cầu Thê Húc.

Ngoài ra, khu vực này từng có hoạt động K-pop Random Dance (nhảy tự do, ngẫu nhiên theo nhạc K-pop), đặc biệt thu hút người trẻ. Là một người trẻ yêu thích âm nhạc và nhảy múa, Như không bỏ qua phong trào này.

Hiện nay, các điểm đến yêu thích của cô là những không gian đường phố, cho phép tụ tập bạn bè, sinh hoạt cộng đồng Hiphop và nhảy tự do. Đối với Quỳnh Như, Hà Nội không chỉ là nơi sinh sống, mà còn mang ý nghĩa, giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc biệt.