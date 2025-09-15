'Học bá' Khiêm Slays xác nhận chia tay bạn trai

Thiện Khiêm bất ngờ thông báo chia tay bạn trai sau một năm gắn bó. Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối, song ủng hộ cách chia tay văn minh.

Thiện Khiêm, Chi Xù nhận nhiều sự yêu mến nhờ mối quan hệ tình cảm tích cực. Ảnh: @khiemslays/Threads

Thiện Khiêm (Khiêm Slays), một trong những Gen Z nổi bật của Việt Nam, vừa gây chú ý khi bất ngờ thông báo chia tay bạn trai sau hơn một năm gắn bó.

Thông tin này nhanh chóng tạo làn sóng trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ. Câu chuyện tình yêu từng được ngưỡng mộ giờ khép lại trong sự tiếc nuối xen lẫn ngợi khen cho cách chia tay văn minh.

Nguyễn Thiện Khiêm, sinh năm 2001, hay được biết với biệt danh Khiêm Slays, sở hữu 146.000 lượt theo dõi trên Youtube, 158.000 người theo dõi trên Instagram và đạt 10,6 triệu lượt thích trên Tiktok.

Khiêm nổi tiếng nhờ xây dựng kênh Youtube chuẩn "học bá", năm lớp 12 đạt IELTS 8.0, từng đạt giải Ba HSGQG môn tiếng Anh, giành 100% học bổng vào Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT). Hiện tại, anh là nhà sáng tạo nội dung, MC, dịch giả và tham gia loạt các hoạt động văn hóa nổi bật khác.

Sáng nay (15/9), Thiện Khiêm bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai người Trung Quốc trên Threads. Trong bài đăng, anh chia sẻ: “Chúng mình là Khiêm và Chi Xù. Sau hơn một năm quen biết và đồng hành cùng nhau, chúng mình đã đi đến quyết định rằng hành trình này sẽ dừng lại tại đây”.

Nguyên văn chia sẻ của Thiện Khiêm được đăng vào sáng 15/9. Ảnh: @khiemslays/Threads

Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài viết nhận về 8.200 lượt thích, hàng nghìn lượt chia sẻ và đăng lại. Bên dưới phần bình luận, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi nhận tin sốc. Đồng thời, nhiều người cũng gởi lời an ủi và động viên cả hai.

Trong thông báo “đường ai nấy đi”, Khiêm chia sẻ cả hai đã gặp nhau tại Thượng Hải và có cơ duyên cùng đồng hành ở những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Đó cũng là thời điểm mà Jixue, bạn trai người Trung của Thiện Khiêm, lần đầu xuất hiện trên Vlog của anh chàng với vai trò một “người lạ”.

Khiêm không chia sẻ nhiều về Jixue, nhưng qua một số chi tiết từ các video và các bài đăng, cho thấy anh chàng là người khá bận rộn, dù vậy, anh vẫn dành thời gian bay về Thượng Hải liên tục để có mặt khi người yêu cần. Sau này, khi đã công khai mối quan hệ tình cảm, fan hâm mộ đã ưu ái đặt biệt danh đậm chất "rể Việt" cho Jixue là "Chi Xù".

Dù nhận được sự mến mộ đông đảo từ cộng đồng mạng hay thậm chí nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình khi Thiện Khiêm đăng tải khoảnh khắc Jixue về Việt Nam ăn tối cùng gia đình anh trong không khí vui vẻ, cặp đôi vẫn chia tay vì ưu tiên cho sự phát triển của cá nhân.

Thiện Khiêm chia sẻ: “Mình và Chi Xù đủ khả năng để đi xa hơn cùng nhau, khi khoảng cách địa lý chưa bao giờ là vấn đề với chúng mình và dự định sống chung ở một nước cũng hoàn toàn khả thi. Chỉ là cả hai đều lựa chọn tôn trọng sự khác biệt trong định hướng và ưu tiên sự phát triển cá nhân”.

Những hình ảnh của Thiện Khiêm và Chi Xù ngày còn hẹn hò. Ảnh: @khiemslays/Threads

Thông báo chia tay của Thiện Khiêm đã tạo ra 2 luồng phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. Nhiều fan bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng tượng đài tình yêu mà họ từng theo dõi bấy lâu nay đã tan vỡ, khiến niềm tin vào những mối tình ngọt ngào lung lay.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc cả hai chọn cách dừng lại trong sự văn minh, không ồn ào, không chỉ trích lẫn nhau, lại là điểm cộng cho hình ảnh của cả hai.