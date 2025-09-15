Túi Chanel gây tranh cãi của Sĩ Thanh

Chiếc túi Chanel 25 Handbag trên tay Sĩ Thanh bị nghi vấn là hàng giả, nối dài mối nghi về thói quen tiêu dùng đồ nhái của các tín đồ thời trang trong nước và quốc tế.

Tuần qua, Sĩ Thanh gây tranh cãi khi khoe một chiếc túi hiệu Chanel trong video đăng tải trên nền tảng TikTok. Đáng chú ý, món đồ bị một số seller (người bán hàng trung gian) phỏng đoán là hàng giả.

Mặc dù thông tin chưa được kiểm chứng, một số nhanh chóng chỉ trích hành vi tiêu dùng túi fake. Những năm gần đây, nhiều tín đồ hàng hiệu cũng bị nghi ngờ sử dụng hàng nhái, khiến lòng tin về mức độ thật - giả của công chúng giảm sút.

Túi hiệu bị nghi fake của Sĩ Thanh

Cụ thể, Sĩ Thanh xách chiếc Chanel 25 Handbag chất liệu da bê, màu hồng pastel, bổ sung nắp khóa kim loại mạ vàng. Giá thành của mẫu túi trên website thương hiệu là 168.250.000 đồng (đối với cỡ nhỏ) và 179.860.000 đồng (đối với cỡ trung).

Trong khi túi cỡ nhỏ nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2025, phiên bản cỡ trung lại nằm trong bộ sưu tập Thu/Đông 2025. Chiến dịch quảng cáo Chanel 25 Handbag có sự tham gia của các ngôi sao như Jennie (BlackPink) và Dua Lipa.

Chiếc túi Chanel của Sĩ Thanh bị nghi ngờ là hàng nhái vì mang một số chi tiết khác lạ. Ảnh: @sithanh, Chanel.

Được đại sư thương hiệu Jennie nhiệt tình lăng xê, Chanel 25 Handbag nhanh chóng chứng minh sức hút, hấp dẫn nhiều tín đồ thời trang. Tuy nhiên, Sĩ Thanh lại bị nghi xách hàng hiệu nhái khi hưởng ứng thiết kế này.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều seller chỉ ra điểm khác biệt cơ bản giữa phiên bản trên tay Sĩ Thanh và hàng thật. Túi của mỹ nhân sinh năm 1986 có viền may ở phần nắp tương đối thô, để lộ đường chỉ, trông kém tinh tế hơn nhiều so với hàng thật.

Với chỉ một chi tiết nhỏ nhưng tương đối rõ ràng, nhiều tín đồ hàng hiệu nhanh chóng kết luận rằng Sĩ Thanh sử dụng hàng fake. Người dùng hoàn toàn im lặng trước các thông tin trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu mỹ nhân này bị nghi ngờ dùng đồ hiệu nhái. Cô từng bị cộng đồng mạng chỉ ra thói quen dùng hàng giả khi đăng tải clip “đập hộp” hàng thời trang đến từ các thương hiệu xa xỉ, danh tiếng.

Những 'phú bà' xách túi giả?

Năm ngoái, Như Lan, một nhà sáng tạo nội dung chuyên “đập hộp” hàng hiệu trên nền tảng TikTok, cũng bị “bóc phốt” dùng hàng fake. Cụ thể, một TikToker khác tên Lucy lên tiếng tố Như Lan sử dụng chiếc Hermès Birkin Faubourg giả.

Ngay sau đó, chủ nhân của món đồ đăng tải clip phản bác, đồng thời cho biết đã chi trả 5 tỷ đồng cho mẫu túi này, sẵn sàng gặp gỡ người “bóc phốt” mình để đối chất.

Túi Hermès Birkin Faubourg trên tay Ngân Collagen bị nghi vấn là hàng giả. Ảnh: @bichngantran.29/TikTok.

Năm nay, Ngân Collagen là cái tên tiếp theo bị nghi ngờ dùng túi Hermès “ô cửa sổ” nhái. Trong clip đăng tải trên tài khoản TikTok, Ngân Collagen chia sẻ về hành trình sang Hong Kong (Trung Quốc), đến cửa hàng Hermès và lựa chọn túi Birkin Faubourg.

Điều đáng quan tâm là cô sở hữu đến 4 mẫu túi “ô cửa sổ”, bao gồm các phiên bản màu trắng, đen, nâu và xanh. Trên thực tế, giá thành đắt đỏ và mức độ khan hiếm của chiếc túi này khiến việc mua sắm không đơn giản như vậy.

Sau clip mua sắm tại cửa hàng, Ngân Collagen cũng quay cận cảnh mẫu “ô cửa sổ” phiên bản màu trắng đã tậu về. Song, nhiều tín đồ thời trang tinh ý nhận ra sự khác biệt giữa chiếc túi tại cửa hàng và món đồ trên tay “phú bà” này.

Túi xách mà Ngân Collagen sở hữu được đánh giá là thiếu tinh xảo. Các chi tiết và đường nét đều không sắc nét như các sản phẩm được làm từ chất liệu da khác của nhà mốt danh tiếng Hermès.

Trên thị trường quốc tế, “tiểu thư thung lũng Silicon” Becca Bloom cũng bị nghi ngờ sử dụng hàng hiệu nhái, xây dựng lối sống hào nhoáng “phông bạt” trên mạng xã hội.

Một nhà sáng tạo nội dung có tên Andrew, sở hữu gần 30.000 lượt theo dõi trên TikTok, chia sẻ loạt video chỉ ra những điểm bất thường trên túi xách hiệu của Bloom. TikToker trên cho biết một số mẫu túi có quai lỏng, lỗ xỏ kỳ lạ, chất lượng gia công không đạt tiêu chuẩn.

Các video này lập tức thu hút hàng triệu lượt xem do Becca Bloom sở hữu số lượng lớn người theo dõi, xây dựng lối sống sang chảnh một cách chân thực, chưa từng bị nghi ngờ dùng hàng giả.

Loạt clip “bóc phốt” của Andrew nhanh chóng gây chia rẽ dư luận. Trong khi một số chỉ trích Bloom lừa dối người theo dõi, gây thiệt hại cho các nhà mốt cao cấp, những người khác lại bênh vực influencer này, cho rằng cô vẫn có điều kiện tài chính tốt, chỉ lựa chọn dùng hàng nhái để đa dạng hóa tủ đồ hiệu, phục vụ niềm đam mê thời trang.