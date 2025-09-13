Bộ sưu tập đồng hồ 10 triệu USD của Patek Philippe

Một trong những kiệt tác cơ khí hiếm có của Patek Philippe, Star Caliber 2000, sắp được đấu giá công khai lần đầu tiên trong phiên Sotheby’s tại Abu Dhabi.

Mẫu Patek Philippe Star Calibre bằng vàng hồng.

Ngày 5/12, bộ sưu tập đồng hồ bỏ túi Star Caliber 2000 hiếm có của thương hiệu Patek Philippe, bao gồm 4 chiếc được chế tác từ các kim loại quý khác nhau, sẽ được Sotheby’s mang ra đấu giá tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Giá trị ước tính của bộ sưu tập này vượt mức 10 triệu USD , đánh dấu sự kiện quan trọng trong giới đồng hồ cao cấp, theo New York Times.

Ra mắt vào năm 2000 nhằm chào đón thiên niên kỷ mới, Star Caliber 2000 là kiệt tác của Patek Philippe, sở hữu 1.118 chi tiết và tích hợp 21 chức năng phức tạp. Thuộc dòng “siêu phức tạp” (supercomplications) của hãng, dòng đồng hồ này tiếp nối truyền thống từ những năm 1920, khi các nhà sưu tập danh tiếng như Henry Graves hay James Packard đặt hàng những mẫu đồng hồ với độ phức tạp vượt trội.

Theo Sam Hines, Chủ tịch toàn cầu mảng đồng hồ của Sotheby’s, quá trình nghiên cứu và phát triển Star Caliber 2000 kéo dài khoảng 10 năm. Philippe Stern, chủ tịch Patek Philippe lúc bấy giờ, đã xem đây là cơ hội để khẳng định năng lực chế tác đỉnh cao của thương hiệu.

“Đây là một tuyệt phẩm dễ sử dụng có các chức năng gắn liền với đời sống như thời gian diễn ra lễ Phục sinh, giờ mặt trời mọc và lặn”, ông chia sẻ.

Với đường kính 73,22 mm, tương đương kích thước của một quả bóng chày, Star Caliber 2000 sở hữu sáu bằng sáng chế, nổi bật là cơ chế phát ra hai âm thanh giống hệt liên tiếp, tái hiện chính xác giai điệu Westminster Chimes, âm thanh bốn nốt nổi tiếng của chuông Big Ben. Công trình nghiên cứu cho biểu đồ thiên văn của mẫu đồng hồ này cũng đặt nền móng cho các dòng đồng hồ đeo tay nổi bật sau đó, như Sky Moon Tourbillon Ref. 5002 và Grand Complications Celestial Ref. 6102.

Star Caliber 2000 ra đời để đánh dấu thời khắc thiên niên kỷ mới.

Dù Patek Philippe cho biết đã sản xuất 5 bộ Star Caliber, gồm 4 bộ từ các kim loại hỗn hợp và một bộ hoàn toàn bằng bạch kim với các chi tiết khắc khác nhau, thông tin về quá trình chế tác vẫn còn là một bí ẩn. Đây sẽ là lần đầu tiên một bộ sưu tập hoàn chỉnh được đưa ra đấu giá công khai, sau khi một chiếc vàng vàng đơn lẻ từng được Christie’s bán vào năm 2012.

Cuộc đấu giá tại Abu Dhabi không chỉ có bộ Star Caliber 2000 mà còn bao gồm các món đồ quý hiếm khác từ cùng nhà sưu tập, như viên kim cương 31,86 carat Desert Rose, viên kim cương màu cam-hồng sống động lớn nhất từng được định cấp, và chiếc Rolex Oyster Albino Daytona Ref. 6263 hiếm có.

Đây là lần đầu tiên Sotheby’s tổ chức đấu giá tại Abu Dhabi, quyết định nhằm ghi dấu mối quan hệ hợp tác mới với ADQ, công ty đầu tư và nắm giữ cổ phần tại địa phương, đồng thời nhấn mạnh vị thế ngày càng nổi bật của khu vực Trung Đông trong thị trường đồng hồ cao cấp.

Dù vậy, danh tính người sẽ sở hữu bộ Star Caliber 2000 vẫn là điều khó đoán.

“Mức giá 10 triệu USD có thể xem là đỉnh cao của thú chơi đồng hồ, chỉ dành cho giới tinh hoa”, Hines nhấn mạnh.